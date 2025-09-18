餐飲及建築失業率近7% 衰過金融風暴及海嘯 議員促設熔斷機制

【on.cc東網專訊】立法會舉行2025年施政報告答問會，議員梁熙表示，餐飲業和建築業失業率近7%，高於金融風暴及金融海嘯的整體失業率，形容是「水深火熱」。他關注政府會否設立熔斷機制，若單一行業失業率高於某失業率便停止輸入外勞，否則難以保障本地工人就業優先。

政府回應時指，會堅守並實踐本地工人就業優先，政府2023年制訂輸入勞工政策時，已考慮到本地整體勞動人口減少，宏觀情況仍然存在。本港勞動人口今年仍然減少20多萬，且有勞動人口老年化的問題。若不容許有需要企業聘請外勞，會導致其他工人也失業。政府對侍應生及初級廚師2個工種「動手術」，亦不容許「撈亂」職位。當局會動態留意情況，「唔可以鐵板一塊」，要因時制宜，觀察措施的效果。

教育界議員朱國強說，有前線教師反映近年入職培訓、持續職業發展、現行操守都非常嚴格，關注是否有必要改變註冊機制。他關注取得教師資格，但多年未在學校任教者會否被「釘牌」，以及日後如何重獲資格。政府認為，不同專業界別都有註冊及執業的要求，舉例有人沒有執業但在大學從事研究，也是持續的，相信教育局會充分考慮。

醫療衞生界議員林哲玄認為，現時社區康復治療的人力配置及統籌缺乏，關注能否加強人手，讓中風等病人「企番起身」。政府說，真正提供服務的人是跨專業團隊，認為醫護界角色重要。現時社會福利體系中，綜合提供服務是有效模式，現時醫療開支每日為3.1億元，排各項目第二。

