餐飲業轉職房仲 信義房屋觀察三大關鍵原因

[NOWnews今日新聞] 最新調查顯示，餐飲業薪資水準持續低於全體產業平均，人力銀行分析，這是造成餐飲業缺工的主因之一；而房仲龍頭信義房屋近期也觀察到，轉職而來的應徵者中，來自泛業務背景為大宗，其次就是餐飲業人才，主要受房仲業「薪資自主、升遷管道明確、員工福利優」三大關鍵因素吸引。

人力銀行8月公布的調查指出，餐飲業正職人員平均月薪3萬4830元，計時與工讀人員平均196.3元，月薪超過4萬的員工只占全體1成；主計總處統計至今年6月底，住宿及餐飲業經常性薪資3萬5001元，是薪資最低的業別。

信義房屋表示，有別於不少餐飲業工作，無論薪資福利、升遷管道都較為受限，信義房屋每季都有店長選拔、每半年有區主管選拔，只要有能力、企圖心，對於公司「先義後利，以人為本」的經營理念能夠認同與落實，無論年齡與年資，都有機會邁向管理職。公司內部就有僅入職13個月、24歲當店長，也有30歲成為最年輕區主管的例子。

在薪資自主、福利待遇部分，信義房屋提供剛入職的新人前半年保障5萬月薪，轉正職後，除仍有保障薪資，還有年終獎金、團獎，甚至可爭取「長期發展獎金」等；另外，各家分店團體福利包括不定期旅遊、餐敘，年度績優員工也可享免費海外旅遊，近年旅遊目的地已踏遍歐洲、澳洲、日本、東南亞等。也因這三大關鍵誘因，根據信義房屋內部統計，不只從餐飲業轉職而來的同仁比例相對高，其轉正職比率也較其他背景轉職族群來得更出色。

成大店專案經理吳宇麟就是從餐飲業轉職信義房屋的成功故事。他從國中起就在飲料店打工，大學畢業時和全家人一起開飲料店，擔任店長一職，沒想到8年的經營卻敗在新冠疫情，最後黯然收攤。當時27歲的吳宇麟就決定，要找一份可以更長久經營、發展性更好的工作。

幾經思考，他決定加入信義房屋，最主要考量就是全台直營上市公司提供完善的薪獎與教育制度，並可挑戰管理職。實際入職後，吳宇麟更有感於工作挑戰性的不同，「飲料店即使當到店長，工作內容仍相對單純；但房仲不同，需要接觸大量房地產專業，你懂的越多，客戶就越信任你」，即使遇到關於稅費、法源或其他買賣交易上的難題，透過尋求公司內部與政府主管機關的建議與解答，不僅替客戶解決困難，自己也能有所成長，是很有成就感的工作。

在信義房屋任職5年的吳宇麟，也在今年「圓夢」。吳宇麟笑說，自己面試信義房屋時就想朝管理職邁進，今年6月，他順利選上了店主管；不只如此，今年初他帶了一位徒弟，剛好這位徒弟很會剪短影音，他便立志向徒弟學習，同時善用Chat GPT提供腳本、運鏡建議，特別的是，原本只是為了增添工作趣味而學剪短影音，沒想到影片持續PO上社群平台，竟吸引網友私訊找他看房，「今年大概就新增4~5組買方，是我不曾經營過，自己看到短影音而來」，成為意外的收穫。

信義房屋致力塑造環境友善、薪獎待遇有競爭力的職場，歡迎無論社會新鮮人，或是有志從其他產業轉職的生力軍加入，徵才詳情均可上招募官網（https://hr.sinyi.com.tw/elite）查詢。



