「餓狼傳說 群狼之城」第2季將於2026年1月22日上線！每月1個，共計6個角色陸續參戰！同時實施遊戲平衡性調整

株式會社SNK宣布，將於 2026年1月22日(四) 起正式推出「餓狼傳說 群狼之城(以下簡稱、餓狼傳説CotW)」第2季。

第2季起， 總共6名角色預計每月1名參戰 ，除已公開的4名角色外，其餘2名將以神秘角色身分於日後公布。

餓狼傳説CotW將於1月22日推出第2季！新角色也將登場！

「餓狼傳説CotW」將於2026年1月22日(四)推出第2季！

配合新季開幕進行更新， 6個新角色預計每月將推出1名 。

粉絲們引頸期盼的四位新角色，已於第2季公告預告片中公開。

第2季已公開參戰角色

餓狼傳説CotW 第2季發佈角色

金在勳

噩夢吉斯

噩夢吉斯

沃爾夫岡·克勞撒

其餘2個將以神秘角色身份於後日公開。

究竟會有哪些角色參戰呢，真是令人期待不已啊。

詳細資訊請參閱餓狼傳説CotW官方網站。

第2季開始時同步實施遊戲平衡性調整！

遊戲平衡性更新

廣告 廣告

基於眾多玩家提供的反饋意見，除了重新審視現有角色的平衡性外， 戰鬥系統也將進行調整 。

據稱將可望提升更具戰略性的攻防策略與競技水準。

詳細資訊將於日後另行公布，敬請持續關注餓狼傳説CotW官方網站或是官方X(@GAROU_PR)。



