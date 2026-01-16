渣馬賽前核對跑手身份防作弊 附封路安排
「餓狼傳說 群狼之城」第2季將於2026年1月22日上線！每月1個，共計6個角色陸續參戰！同時實施遊戲平衡性調整
株式會社SNK宣布，將於 2026年1月22日(四) 起正式推出「餓狼傳說 群狼之城(以下簡稱、餓狼傳説CotW)」第2季。
第2季起， 總共6名角色預計每月1名參戰 ，除已公開的4名角色外，其餘2名將以神秘角色身分於日後公布。
餓狼傳説CotW將於1月22日推出第2季！新角色也將登場！
「餓狼傳説CotW」將於2026年1月22日(四)推出第2季！
配合新季開幕進行更新， 6個新角色預計每月將推出1名 。
粉絲們引頸期盼的四位新角色，已於第2季公告預告片中公開。
第2季已公開參戰角色
金在勳
噩夢吉斯
噩夢吉斯
沃爾夫岡·克勞撒
其餘2個將以神秘角色身份於後日公開。
究竟會有哪些角色參戰呢，真是令人期待不已啊。
詳細資訊請參閱餓狼傳説CotW官方網站。
第2季開始時同步實施遊戲平衡性調整！
基於眾多玩家提供的反饋意見，除了重新審視現有角色的平衡性外， 戰鬥系統也將進行調整 。
據稱將可望提升更具戰略性的攻防策略與競技水準。
詳細資訊將於日後另行公布，敬請持續關注餓狼傳説CotW官方網站或是官方X(@GAROU_PR)。
©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.
