專訪車婉婉｜母親離世傷心成低潮：希望我冇讓曾志偉丟架
「餓狼傳說 CotW」第 2 季開幕！跆拳道使者「金在勳」作為追加角色再度登場
系列最新作《餓狼傳說 City of the Wolves》（以下簡稱《餓狼傳說 CotW》）的第 2 季已正式開始。
作為季票 2 的首位 DLC 角色，來自《餓狼 -MARK OF THE WOLVES-》的人氣角色「金在勳」再度登場。
此外，收錄本篇與季票 1、2 的套裝版「餓狼傳說 City of the Wolves Legend Edition」也將同步發售。
《餓狼傳說 CotW》第 2 季正式開幕！第 2 季首位 DLC 角色就是那位回歸的跆拳道高手！
《餓狼傳說 CotW》第 2 季終於正式展開！
第 2 季不僅追加了新角色，也進行了遊戲平衡調整，無論是已經在遊玩的玩家，還是打算趁此機會加入的新玩家，都能享受到進化後的遊戲體驗。
調整內容請參閱《餓狼傳說 CotW》官方更新說明。
首位新角色是以速度為武器的跆拳道宗師「金在勳」！
在預計參戰的 6 名新角色之中，第 1 位登場的是時隔 27 年自《餓狼 -MARK OF THE WOLVES-》回歸的「金在勳」。
他繼承了父親金甲煥的跆拳道，以出色的速度與連續攻擊壓制對手，是其最大的特色。
角色宣傳影片已經公開。
可在影片中確認他的戰鬥風格以及帥氣的必殺技語音，千萬別錯過！
身為金甲煥之子，並且認真繼承其招式的正義跆拳道使者。
每日勤奮不懈地鍛鍊的金在勳，面對哥哥臨機應變的戰鬥方式，以及父親壓倒性的實力，開始煩惱屬於自己的戰鬥方式究竟是什麼、該怎麼做才能像父親與哥哥那樣戰鬥，於是為了尋求答案而參戰 KOF。
在南鎮鎮切勿為非作歹，正義跆拳道之炎，絕不容許邪惡存在。
此外，還將追加能更深入了解「金在勳」魅力的「ARCADE MODE」與「EOST MODE」。
可藉由這些模式了解他平日的生活樣貌，以及他參戰 KOF 的來龍去脈，請務必一併體驗看看。
本篇與季票 1、2 套裝的「餓狼傳說 City of the Wolves Legend Edition」登場！
對於打算趁本次更新開始遊玩的玩家來說，這是個好消息！
收錄遊戲本篇與季票的特別版本將正式販售！
售價為 6,490 日圓（含稅），不僅可使用「金在勳」，未來預定追加的新角色也都能一併使用。
官方也已公開上市宣傳影片，務必前往確認！
關於更新內容的詳細資訊，請至《餓狼傳說 CotW》官方網站查看。
餓狼傳說 City of the Wolves Season Pass 2
1,980 日圓（含稅）
數位版
・DLC 角色「金在勳」（現正配信中）
餓狼傳說 City of the Wolves Legend Edition（Season Pass 1＋2）
6,490 日圓（含稅）
數位版
遊戲本篇
©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.
©CAPCOM
