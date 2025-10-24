梁祝繼承者十年最終章 專訪林奕華
餓肚子睡覺真的能燃脂？營養師揭關鍵在「全天總熱量」！3招讓你吃不胖又好眠
「睡前不吃東西、讓身體餓著睡覺可以多燒脂肪」——這種說法在減重圈流傳已久，但真有這麼神嗎？
空腹睡燃脂？短期有根據，長期恐傷身
營養師解釋，人體在睡眠時確實會消耗能量，若胃裡沒有食物，身體會調用部分脂肪作為能量來源，這也是「空腹燃脂」的理論基礎。若晚餐與就寢間隔超過4小時，且全天熱量攝取有控制，夜間脂肪供能比例的確可能略微上升（約5%至10%）。
不過關鍵仍在「全天總熱量」。如果白天已經吃超標，就算餓著睡，身體也只會先燃燒糖原，根本動不到脂肪。
此外，空腹睡覺也潛藏健康風險。營養師提醒，飢餓會讓胃部收縮、影響深層睡眠，導致代謝率下降、反而更難瘦。有些人甚至會半夜醒來，隔天早餐暴食補償，吃進更多熱量。對糖尿病患者來說，空腹睡還可能導致低血糖；腸胃功能弱的人則容易胃酸過多、胃痛，因此並非人人適用。
健康瘦身這樣做：3 招兼顧燃脂與助眠
1.睡前可吃「輕食」穩血糖
可選擇低熱量、高營養的小份點心，例如一杯溫豆漿、一小杯希臘優格或一顆水煮蛋，既能安撫飢餓，又不會干擾燃脂。避免蛋糕、餅乾等高糖零食，以免血糖忽高忽低、反而更餓。
2.晚餐吃對時間與內容
建議在睡前2至3小時用餐，內容以優質蛋白（雞胸肉、清蒸魚、豆腐）、大量蔬菜（如羽衣甘藍、杏鮑菇）與少量複合碳水（糙米、地瓜）為主。例如1份烤鮭魚配大份炒青菜，再加半碗糙米飯即可。蛋白質與纖維能延長飽足感，糙米比白飯升糖慢，能穩定夜間血糖。
3.提升代謝才是減重關鍵
每週進行2至3次肌力訓練，增加肌肉量。
確保7小時優質睡眠，維持荷爾蒙平衡。
適度紓壓，避免皮質醇升高導致腹部脂肪囤積。
營養師強調，減重的核心在於「全天熱量差」，不是靠餓肚子撐出來。建議每天控制熱量缺口約300至500大卡。舉例來說，中午可吃1碗雞肉蔬菜沙拉，下午3點餓時補充1小把杏仁或1個蘋果，避免晚餐暴食。也別忘了多喝水，因為口渴常被誤認為飢餓，喝杯溫水就能緩解。
總結： 餓著睡不會讓你更快變瘦，反而容易睡不好、代謝變慢。與其挨餓，不如掌握「晚餐均衡、睡前輕食、作息規律」三原則，穩定瘦、睡得好、精神也更佳，這才是真正健康又可持續的減重方式。
延伸閱讀
減肥只吃麵包、白飯餓到痛苦！她在餐裡「多加雜糧」反瘦12.5kg：不需要少吃
其他人也在看
你常吃的這香料「原來有助燃脂」！醫曝研究數據：讓腰圍縮小、身體自己變好
薑不僅能驅寒暖胃，還能幫助「喚醒身體代謝力」。台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，最新研究發現，薑能提升體內脂聯素濃度，讓身體代謝變得更聰明、更順暢，進而減少腰圍、降低體脂，對穩定血糖與減少慢性發炎都有幫助。姊妹淘 ・ 1 天前
聞「風」喪膽？！ 中風科團隊助病人聞「風」識辨！
上月超強颱風「樺加沙」吹襲香港，市民防風準備充足，成功減低損害。然而，有一股「風」的破壞力不遜於颱風，能瞬間奪走一個人的活動和說話能力。在香港，每年更約有三千人因它失去生命，它就是 ── 中風。Yahoo 健康 ・ 1 天前
施宇琪選美後遭樓下看更網暴感害怕 袁文靜問Bob「包含」意思：下次會注意
林盛斌（Bob）、2025年港姐亞軍施宇琪（Angela）、季軍袁文靜（Jane）齊齊為TVB綜藝節目《攻你上大學》擔任主持Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
美婦每日服薑黃粉三年 肝臟受損白血球下降 專家警告草本補充劑或傷肝︱Yahoo
【Yahoo健康】美國一名 40 歲女子為追求更健康生活，長期服用薑黃素，結果出現肝臟異常及白血球偏低等情況。專家指出，薑黃、印度人參（Ashwagandha，又稱南非醉茄）及綠茶萃取物等常見草本成分，或會令肝臟負荷過重，引致健康問題。Yahoo 健康 ・ 1 天前
內幕交易｜涉嫌慫使他人進行股份交易 黃百鳴否認內幕交易罪 案件定於11月14日開審
曾經執導多部電影的黃百鳴被證監會入稟控告一項內幕交易罪，他涉嫌在2017年間慫使他人進行天馬影視的股份交易，他早前否認控罪，案件定於11月14日開審，預計審期長達19日。BossMind ・ 1 天前
荔景邨男子墮樓 當場證實氣絕
【on.cc東網專訊】葵涌有人墮樓。今日(24日)早上11時44分，荔景邨安景樓一住戶報案，指懷疑有人從大廈高處墮下。救援人員接報到場，發現一名男子倒臥大廈對開位置，經檢驗證實事主當場身亡。人員用帳篷遮蓋遺體，其身份及墮樓原因有待調查。on.cc 東網 ・ 1 天前
Jace陳凱詠放飯盒入蒸焗爐致變形 自嘲：「毫無生活常識，零自理能力」
陳凱詠（JACE）在社交平台分享自己把飯盒放入焗爐內加熱期間變形，JACE更自嘲：「毫無生活常識，零自理能力」。Jace將短片放上網，又指：「佢係叮嘅飯盒，但我得蒸焗爐，咁我要點做？」 引起很多網民留言教路，不少網民都指即使飯盒標示可以放入微波爐，最好都是換上玻璃器皿才放入微波爐加熱。另外，提提大家，如飯盒有損壞就不要再食用。Yahoo Food ・ 1 天前
湖人開齋 當錫頭兩戰92分歷史第4高
【Now Sports】洛杉磯湖人開鑼戰不敵金州勇士後重整旗鼓，周五在盧卡當錫攻入49分下，以128:110輕取明尼蘇達木狼，取得新球季首勝。盧卡當錫（Luka Doncic）開季連續兩場比賽飆40分以上，這是湖人隊史紀錄第一人，在聯盟史上，頭兩戰92分，則僅次米高佐敦、張伯倫及效力新奧爾良塘鵝時的安東尼戴維斯過去的得分，排歷史第4，而首節已取23分，亦平了高比拜仁及古馬斯保持的隊史紀錄。不過在他領軍下，湖人半場只領先3分，因為木狼也有安東尼艾華特斯和祖利斯蘭度攜手得分，至第3節，八村壘和利夫斯也加入搶分行列，開始擴大分差，打到第4節更幾乎勝負已分，而當錫則在完場前3分多鐘被換出。除了攻入49分，當錫還交出11籃板和8助攻的準大三元數據，而賽後談到勝仗，教練雷迪克坦言經過首場落敗，球隊作了一些調整：「某種程度上來說，我們必須回歸防守的根本，周三和周四都花了很多時間在這上面，而賽前的投籃訓練，我們待了場上40分鐘，這是針對他們的心理培訓，感受一下這個球場的氣氛。」now.com 體育 ・ 19 小時前
半山16歲女童家中吸毒後不適 警到場拘捕檢依托咪酯煙彈
今日(24日)下午12時24分，警方接獲報案，指一名16歲女童在中區西摩道3號一單位吸食毒品後感到不適。 人員接報到場，在女童睡房內檢獲一枝電子煙槍及3粒含有依托咪酯的電子煙彈。經初步調查，她涉嫌「藏有危險藥物」被捕，現正被扣留調查。am730 ・ 1 天前
小巴安全帶︱警員喬裝乘客執法未扣安全帶 亮出委任證斷正 東九龍 31 乘客被票控︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】警方今日（24 日）在東九龍展開交通執法行動，派出喬裝警員登上公共小巴，針對乘客「沒有穩妥繫上安全帶」的違例行為。行動中共發現 31 名乘客未有佩戴安全帶，警方已向有關人士發出傳票。Yahoo新聞 ・ 1 天前
【759阿信屋】今期熱選（25/10-29/10）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，L'OR咖啡膠囊10個裝 $32.9/件、富士甚芝麻醬 $36.9/件、HAITAI & POCKY百力滋系列 $19.9/2件、長安鹽水雞蛋意麵(蛋素) $39.9/2件！YAHOO著數 ・ 18 小時前
NBA涉賭醜聞︱黑手黨德州撲克老千局 球星作招徠誘騙富豪 X 光啤牌桌、特製隱形眼鏡犯案︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國聯邦調查局（FBI）近日揭露一宗跨州非法賭博案，涉及多名 NBA 球星及意大利裔黑手黨成員，檢方形容案件「宛如荷里活電影」。當局指涉案集團利用先進科技，包括 X 光啤牌桌、隱藏鏡頭、能讀取暗牌的晶片盤及特製隱形眼鏡，詐騙賭客共達 700 萬美元（約 5,460 萬元）。Yahoo新聞 ・ 1 天前
【壽司郎】新主菜單商品 炙燒芝士明太子三文魚 $12
壽司郎最新推出第三彈新品，包括炙燒芝士明太子三文魚 $12、炙燒芝士明太子蝦 $12、炙燒芝士明太子玉子燒 $12，係芝士控同明太子迷嘅夢幻逸品！YAHOO著數 ・ 18 小時前
雙11優惠2025｜全城急降溫！雙11暖風機精選優惠，最低$350入手，立即溫暖過冬
今朝起床是否都覺得凍到不想離開溫暖的被窩？氣溫話降就降，幸好雙11暖風機優惠一早已經為你準備好！Yahoo Tech 已精選多款不同價格及勵能的暖風機，雙11優惠期間最低 HK$350 就能入手，助你輕鬆應對氣溫驟降。趕快把握這個機會，趁早準備好過冬恩物！Yahoo Tech HK ・ 1 天前
高橋藍從清純偶像到花心浪子！ 網紅正宮心碎的背後真相？
故事從9月底說起，高橋藍生日剛過沒多久，就被拍到溜進東京六本木的私人小館，和一位大他兩歲的AV新星河北彩伽共進晚餐。河北彩伽可不是等閒之輩，她被譽為三上悠亞的接班人，FANZA人氣榜常客，IG上那種甜美卻火辣的pose，迷倒一片粉絲。Japhub日本集合 ・ 1 天前
2025 Louis Vuitton波鞋推薦｜Balleria、經典白鞋、男裝女穿Buttersoft爆紅款不容錯過！(附價錢)
香港人大多習慣穿着波鞋，因為能夠讓你舒適地在忙碌的城市中穿梭，Louis Vuitton推出的波鞋一直深受時尚迷歡迎，最重要的原因是品牌的鞋履時尚度與舒適度兼具，今次ELLE精選了12對波鞋，從Balleria、經典白鞋到新推出的Buttersoft爆紅波鞋都涵蓋到，一起來看看吧！Louis Vuitton2025 LV波鞋推薦：Buttersoft 運動鞋 (HK$9,750)LV的男裝系列推出了這對Buttersoft的運動鞋，是一款可以男女共穿的中性鞋款，如同枕頭般舒適柔軟的鞋型，散發著90年代的復古魅力；而且Pharrell Williams為這對鞋款推出了多個配色，這對充滿少女心的粉紅色直擊編輯心臟！按此購買Louis Vuitton2025 LV波鞋推薦：Buttersoft 運動鞋 (HK$11,400)除了夢幻的粉紅色配色，還有這對充滿品牌DNA的monogram印花紋理運動鞋，雖然採用了皮革製成，但小羊皮、小牛皮的材質格外柔軟，而且細節滿滿，除了天然皮革飾邊外，鞋舌上還有Pharrell Williams的側影壓花圖案。按此購買Louis Vuitton2025 LVELLE.com.hk ・ 22 小時前
金裕貞示範秋季造型4招！襯衫＋牛仔褲穿搭輕鬆打造高級感
韓劇女神金裕貞向來以氣質與甜美的時尚感著稱，在她的Instagram裡分享一系列秋季私服造型再度掀起話題。從俐落襯衫搭配牛仔寬褲，到針織套裝的演繹，每一套都展現出「輕鬆卻精緻」的高級氛圍，不論是在街頭、咖啡廳或機場，都能成為焦點。bella儂儂 ・ 1 天前
醫衞局為綜援人士等優先群組 預留三成家庭醫學門診名額
【Now新聞台】綜援人士及部分長生津受惠人等特定群組，下個月4日起可以優先預約醫管局家庭醫學門診服務。醫管局普通科門診早前更名為家庭醫學門診，患感冒、腸胃炎等偶發性疾病的病人，可以預約未來24小時的診症。醫衞局轄下的基層醫療署及醫管局推出試行計劃，下月4日起預留三成籌額予優先群組預約，優先群組包括綜援人士、75歲或以上長生津、在職家庭津貼受惠人等。基層醫療健康專員彭飛舟：「收入偏低或社會上的弱勢社群，他們對健康意識相對是薄弱的，他們患上疾病的風險也較高，所以訂立優先群組時是以這準則為考慮。長遠而言，早點發現他的疾病，可早點進行醫治，也是基層醫療發展的目標。」優先群組人士只要成為地區康健中心會員，就可以用醫健通登記參與計劃，預約診症時透過醫健通揀選所屬優先群組組別，再連接「HA Go」預約服務，收費會按現行家庭醫學門診安排。局方稱，一些高度資助額的項目要更聚焦弱勢社群，預計會有20多萬人受惠。基層醫療健康助理專員夏敬恒：「我們也是基於以往的經驗及臨床需要判斷(籌額數量)，盡量籌額是用得其所，所以先回答如果有剩餘，會有動勢調整，那刻、那時段有優先籌額優先群組未必用盡，會再給一般市民用得到，所以在資源運用上不會有浪費。」當局稱，會隨機抽查預約服務人士的資格，系統亦會監察有否異常使用情況。當局又稱，會視乎服務需求、病人使用後滿意程度，再考慮下一步工作，包括是否擴大優先群組。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
全球最細 Casio G-Shock Nano，唔戴手腕戴手指
文章來源：Qooah.com 據外媒 NotebookCheck 報道，Casio 正式發佈 G-Shock 系列新品 G-Shock Nano DWN-5600。這款迷你數字規格打破常規，僅戒指大小，重量更是輕至 6 克，體積僅為普通 G-Shock 的十分之一，初看雖似玩具，功能卻毫不縮水。 新品延續經典 DW-5600 設計靈感，提供黑、紅、黃三種配色，首發售價 14300 日元。它搭載數字液晶屏，支援雙時區、秒錶、自動日曆功能，還配備定時閃爍警示燈，三顆側邊按鈕可實現模式切換與 LED 燈開啓，即便小屏幕單次顯示信息有限，日常使用需求仍能滿足。 作為迄今最小的抗震 G-Shock，其採用高密度元件與緊湊電池，在極致輕薄下，依舊保持 200 米防水和抗震性能，電池支援自行更換，續航可達約 2 年。此外，錶圈與錶帶使用再生樹脂材質，盡顯環保理念，錶帶長度可通過傳統錶孔在 48mm 至 82mm 間調節，產品還附帶收藏級包裝盒與專用矽膠展示架。 G-Shock Nano DWN-5600 将于 11 月在日本首发，然後幾周之後就會在歐美上市。 HONOR X9d 5G 開箱評測：83Qooah.com ・ 1 天前
脾氣來了他更愛！3大「包容系星座」曝光，超會接住情緒、感情甜到不吵架
感情中難免有摩擦，但有些星座天生自帶「滅火器」屬性，總能溫柔化解伴侶的小脾氣，讓關係越來越甜蜜！快來看看哪些星座最懂得用包容維繫愛情吧～姊妹淘 ・ 1 天前