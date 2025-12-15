宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
200人暴雪滯留後餘震6.4！ 新千歲機場天花墜落內幕！
暴雪加震的清晨天花驚魂
北海道新千歲機場本該是旅客趕飛機的熱鬧樞紐，誰知8日暴風雪取消75班機，200人滯留已超機場150人上限，9日早6點52分餘震6.4級又來，深度10km震度6強，
天花板碎片灑落一地，旅客抱頭尖叫。HTB報導，機場設施故障航班延誤，電力數百戶斷早恢復，但天花墜落畫面瘋傳，網友直呼「機場變雪崩現場」。這種驚魂，這天花總讓清晨多點驚嚇。🛬
高市早苗的傷亡與海嘯通報
高市早苗9日官邸聲明：「50傷1起火，繼續查損失。」共同社報導，震源深54km最大震度6強，餘震不斷，北海道太平洋沿岸中部、青森巖手縣發海嘯警報，
久慈港70cm、浦河町50cm浪高，早6點20分解除無大災。網友在X調侃：「海嘯50cm，冬日浪花新玩法。」這種通報，這傷亡總讓救援多點緊迫。🚨
JR新幹線的延誤與斷電混亂
JR東日本東北新幹線盛岡-新青森段早暫停，北海道新千歲機場航廈部分設施壞，航班延誤滯留200人。讀賣新聞報導，震度6強讓列車緊急煞車，月台擠爆，東北電力公司忙修線。
網友熱議：「新幹線癱瘓，青森冬日交通變冒險。」這種混亂，這斷電總讓出行多點意外。🚆
網友的冬日餘震熱議
事件發酵，X和LIHKG如火山！台灣網友po：「青森7.5級50傷機場天花墜，新千歲滯留200人！」香港讀者笑：「餘震6.4暴雪，冬日地震新玩法？」
有人怒：「2011大震教訓，政府早備！」；有人嘆：「海嘯50cm，疏散生活太慘。」HTB預告文狂吸千萬流量，粉絲猜「高市會不會推地震App」。
這種熱議，這餘震總讓人邊笑邊嘆：冬日慘，預警更穩。📱
Japhub小編有話說
哇，這青森餘震瓜看完，小編的圍巾都裹緊了！從天花墜落到新幹線癱瘓，這冬日太戲劇。
如果你有餘震自保妙招，或北海道趣聞，留言區分享～下次挖個不震的日本冬遊趣事，暖暖點哦！
