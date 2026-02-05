館方證實：羅浮宮搶案遺落皇后后冠將全面修復

（法新社巴黎5日電） 羅浮宮（Louvre）今天證實，去年大膽搶案中遭竊賊遺棄的法國皇后歐仁妮（Eugenie）皇冠，目前幾乎完好無損，將全面修復。

這起發生於去年十月的羅浮宮珠寶竊盜案中，竊賊帶走了價值約8800萬歐元（1億400萬美元）的珠寶，但在逃逸時遺下鑲有鑽石及祖母綠的皇后皇冠，導致該頂皇冠被壓壞、受損。

調查人員尚未尋獲其他失竊珠寶，但已找回遺落的皇冠。

羅浮宮聲明指出，這頂皇冠雖「受損嚴重」，但仍「幾乎完好」，將會「完全恢復原貌，無須重建」。

館方表示，皇冠是在竊賊試圖從展示櫃上鋸出的小孔中取出時受損。

該頂皇冠所有部件僅缺少八隻金鷹其中一隻，其餘仍然保存完好。羅浮宮表示，皇冠依然鑲有全部56顆祖母綠，1354顆鑽石也僅有10顆遺失。

館方說明，已組成由館長戴卡赫（Laurence des Cars）領導的專家委員會，負責監督修復工作。修復作業將由徵選產生的合格專家執行。

目前當局已逮捕四名涉嫌搶案的成員，但仍未找到主謀及其他失竊珠寶。

竊賊此次還盜走包括一頂屬於歐仁妮、拿破崙三世（Napoleon III）皇后鑽石冠冕在內的另外八件珠寶。（編譯：陳政一）