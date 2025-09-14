首位攻蛋日本藝人 中島健人登大巨蛋開唱

▲中島健人（如圖）昨（13）日登上大巨蛋開唱，成爲第一個站上大巨蛋的日本藝人，現場嗨爆超過4萬人應援，連路人都直呼被圈粉。（圖／翻攝自kento.nakajima_313）

[NOWnews今日新聞] 日本人氣男星中島健人（Kento Nakajima）昨（13）日晚間登上台北大巨蛋，成為首個站上台北大巨蛋的日本藝人，現場湧入超過4萬名粉絲，尖叫聲與應援聲震耳欲聾，他不僅搭乘花車環場與觀眾互動，還與韓星ZICO同台演出驚喜連連，許多原本衝著其他卡司進場的球迷，也在演出後直呼「被圈粉」。

不僅顏值在線 還多才多藝

今年31歲的中島健人出生於東京，是STARTO ENTERTAINMENT旗下藝人，曾為團體Sexy Zone核心成員，曾唱紅《我推的孩子》第二季主題曲〈Fatal〉，除了唱跳實力一流，他也活躍於戲劇圈，代表作包括《黑崎君の言いなりになんてならない》、《未成年だけどコドモじゃない》等作品，近年來更是跨足主持及音樂創作，推出SOLO專輯《N / bias》及單曲《MONTAGE》、《IDOLIC》，顏值才華雙雙在線。

上場前壓力爆棚 靠粉絲應援安心

今（14）日上午，中島健人出席媒體聯訪，分享首次登上台北大巨蛋的心情。他坦言當時壓力非常大，雖然事前已做足準備，學了中文與觀眾互動，但上場前仍相當緊張，直到聽見粉絲的齊聲應援，他才澈底放下心中的大石頭。他表示：「我很怕上場時大家沒有反應，真的有感受到滿滿能量」，認為這次的演出不僅是一場表演，更是他邁向國際舞台的重要一步。

想用英文與ZICO互動 不料對方開口說日文

演出幕後也有不少趣事，中島健人透露自己原本要用英文和韓國歌手ZICO打招呼，結果對方突然用日文回答，讓他嚇了一跳哭笑不得，表示以後會努力學韓文：「希望下次能用韓文跟他聊天」，認為這是一次珍貴回憶，兩人留下了合照。

曾在龍山寺許願 如今成真答應要去還願

中島健人表示能在大巨蛋開唱，對他來說別具意義，原來他去年曾到龍山寺許願，希望能在台灣舉辦演唱會，沒想到短短一年願望就實現，他笑說今天會去還願，更表示：「或許這次該許願登上小巨蛋，接著走進大巨蛋辦演唱會」。

大讚台灣美食 盼挑戰中文演戲

談到食物，中島健人表示，來台的這幾天已經被台灣美食收服，他興奮的分享曾在北藝大學生餐廳，一口氣吃了三盤炒飯，還大讚松露小籠包和蟹黃小籠包，表示真的太好吃了，他還透露自己有戲劇夢，曾在北藝大工作坊獲得啟發，希望未來能挑戰用中文演戲，他表示：「不僅要在音樂領域突破，也想在戲劇上拓展更多可能」。

青眼白龍當護身符 稱龍是台灣的神聖象徵

他昨（13）日現身機場時，背包上掛著「青眼白龍」與大耳狗的聯名娃娃，引發粉絲熱烈討論，他解釋：「龍是台灣的神聖象徵，我就把它當作護身符」，隨後媒體還送上繁體中文版的《遊戲王》青眼白龍卡，以及25週年真紅眼黑龍卡，讓他當場興奮喊：「第一次拿到全中文版本，好珍貴」，且立刻把卡片放進手機殼收藏。

才唱完樂天桃猿比賽 海外專場今登場

中島健人今（14）日晚間，即將在Zepp New Taipei火熱開唱，帶來他首場海外個人演唱會「KENTO NAKAJIMA 1st Live 2025 in TAIPEI ‘N / bias’ 凱」，昨天（13日）才在大巨蛋為樂天桃猿比賽獻唱，今天就馬不停蹄直衝專場，中島健人還以中文向粉絲喊話：「大家好，我是中島健人，這是我第三次來台灣，我承諾一定會在這開演唱會，這次能夠回來非常開心」，讓粉絲相當期待。

