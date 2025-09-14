「崩牙駒」與14K被聯合國報告點名 涉跨境博彩與詐騙
首位攻蛋日本藝人 中島健人登大巨蛋開唱
[NOWnews今日新聞] 日本人氣男星中島健人（Kento Nakajima）昨（13）日晚間登上台北大巨蛋，成為首個站上台北大巨蛋的日本藝人，現場湧入超過4萬名粉絲，尖叫聲與應援聲震耳欲聾，他不僅搭乘花車環場與觀眾互動，還與韓星ZICO同台演出驚喜連連，許多原本衝著其他卡司進場的球迷，也在演出後直呼「被圈粉」。
不僅顏值在線 還多才多藝
今年31歲的中島健人出生於東京，是STARTO ENTERTAINMENT旗下藝人，曾為團體Sexy Zone核心成員，曾唱紅《我推的孩子》第二季主題曲〈Fatal〉，除了唱跳實力一流，他也活躍於戲劇圈，代表作包括《黑崎君の言いなりになんてならない》、《未成年だけどコドモじゃない》等作品，近年來更是跨足主持及音樂創作，推出SOLO專輯《N / bias》及單曲《MONTAGE》、《IDOLIC》，顏值才華雙雙在線。
上場前壓力爆棚 靠粉絲應援安心
今（14）日上午，中島健人出席媒體聯訪，分享首次登上台北大巨蛋的心情。他坦言當時壓力非常大，雖然事前已做足準備，學了中文與觀眾互動，但上場前仍相當緊張，直到聽見粉絲的齊聲應援，他才澈底放下心中的大石頭。他表示：「我很怕上場時大家沒有反應，真的有感受到滿滿能量」，認為這次的演出不僅是一場表演，更是他邁向國際舞台的重要一步。
想用英文與ZICO互動 不料對方開口說日文
演出幕後也有不少趣事，中島健人透露自己原本要用英文和韓國歌手ZICO打招呼，結果對方突然用日文回答，讓他嚇了一跳哭笑不得，表示以後會努力學韓文：「希望下次能用韓文跟他聊天」，認為這是一次珍貴回憶，兩人留下了合照。
曾在龍山寺許願 如今成真答應要去還願
中島健人表示能在大巨蛋開唱，對他來說別具意義，原來他去年曾到龍山寺許願，希望能在台灣舉辦演唱會，沒想到短短一年願望就實現，他笑說今天會去還願，更表示：「或許這次該許願登上小巨蛋，接著走進大巨蛋辦演唱會」。
大讚台灣美食 盼挑戰中文演戲
談到食物，中島健人表示，來台的這幾天已經被台灣美食收服，他興奮的分享曾在北藝大學生餐廳，一口氣吃了三盤炒飯，還大讚松露小籠包和蟹黃小籠包，表示真的太好吃了，他還透露自己有戲劇夢，曾在北藝大工作坊獲得啟發，希望未來能挑戰用中文演戲，他表示：「不僅要在音樂領域突破，也想在戲劇上拓展更多可能」。
青眼白龍當護身符 稱龍是台灣的神聖象徵
他昨（13）日現身機場時，背包上掛著「青眼白龍」與大耳狗的聯名娃娃，引發粉絲熱烈討論，他解釋：「龍是台灣的神聖象徵，我就把它當作護身符」，隨後媒體還送上繁體中文版的《遊戲王》青眼白龍卡，以及25週年真紅眼黑龍卡，讓他當場興奮喊：「第一次拿到全中文版本，好珍貴」，且立刻把卡片放進手機殼收藏。
才唱完樂天桃猿比賽 海外專場今登場
中島健人今（14）日晚間，即將在Zepp New Taipei火熱開唱，帶來他首場海外個人演唱會「KENTO NAKAJIMA 1st Live 2025 in TAIPEI ‘N / bias’ 凱」，昨天（13日）才在大巨蛋為樂天桃猿比賽獻唱，今天就馬不停蹄直衝專場，中島健人還以中文向粉絲喊話：「大家好，我是中島健人，這是我第三次來台灣，我承諾一定會在這開演唱會，這次能夠回來非常開心」，讓粉絲相當期待。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
《我推的孩子》中島健人來台！500人擠爆機場卻超守秩序 畫面超狂
華莎、ZICO、中島健人台北大巨蛋獻唱 購票辦法、傳送門一次掌握
讓龍山寺神明點頭的日本男星！賜籤給中島健人 讀完內容更愛台灣
其他人也在看
73歲羅莽現身報平安：令粉絲擔心，講聲唔好意思 自爆火速接拍兩個廣告
73歲資深武打演員羅莽，早前缺席有份參演電影《觸電》的宣傳活動，驚傳慣常使用的手機號碼已停用，非但電影公司無法尋人，連親朋好友亦與他失聯，情況一度令人擔心。幸其後林敏驄指製片已透過中間人聯絡到羅莽的家人，得知他的手機壞掉而未能接通，要待日後回港才拿去修理，其後有傳媒成功聯絡上羅莽，證實他無恙。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
天王嫂方媛懷孕晚期開工晒索爆孕照 自爆體重令網民驚訝：沒過百
現正懷有第三胎的天王嫂方媛（Moka）不時分享近況，陀着巨肚的她仍然美麗動人，亦忙於各式各樣的拍攝工作。不少網民對她的體重感到好奇，方媛罕有自爆現時的真實體重，令大家非常意外！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
前4minute成員許嘉允移居峇里島：淡出娛樂圈後，她如何治好失眠與暴食症？
前韓團 4minute 成員員許嘉允移居峇里島，找回自己的生活療癒身心！韓國女團成員經歷高壓的練習生生活，有幸出道踏上日夜顛倒的工作旅途，許嘉允推出散文集《在最陌生的海洋上，我成為自己》談到自己身心受創，更患上失眠和暴食症。Yahoo Style HK ・ 1 天前
衛蘭相隔17年馬國開唱 突然恨嫁想生B
【on.cc東網專訊】歌手衛蘭將於11月1日在馬來西亞舉行《OUT OF FRAME世界巡迴演唱會》，她近日飛往當地宣傳及舉行粉絲見面會。活動上，提到今次是她相隔17年再在馬來西亞開唱，她表示心情激動又興奮：「因為唔知會有咁嘅機會，所以好感恩，馬來西亞喺我心目中東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
特朗普親信佔據聯儲局多數席次 大放水時代將至？
美國聯儲局 (Fed) 下周三 (17 日) 將做出最新利率決議，市場普遍預測此會將宣布降息 1 碼，但多位華爾街分析師指出，相較於可能出現的貨幣政策典範轉移，這點調整不過是序曲。鉅亨網 ・ 4 小時前
中國擬推預製菜國家標準 生產成本或推高三成 香港飲食業大難臨頭？
近年本港飲食業引入預製菜非常普遍，有本港預製菜負責人甚至估計市面上每10間餐廳已有6間採用預製菜，不過到底什麼才算預製菜，餐廳是否需要披露，在港仍屬灰色地帶。然而近日內地連鎖餐廳西貝，因公開被批評使用預製菜爆公關災難，掀起國內熱議監管預製菜，而國家衛健委主導的《預製菜食品安全國家標準》剛好即將徵求意見，市場料「國家標準」將令經營成本大增，若香港最終跟隨，餐廳長遠不得再「假扮現製」，經營可能將大難臨頭Yahoo財經 ・ 8 小時前
林作收苦主申訴熱氣球阿姐欠債唔還 真人挑機唇槍舌劍
【on.cc東網專訊】林作抽水無極限，又愛揭露「真相」！早前香港首個國際熱氣球節首日開幕已爆出醜聞，當天受訪的一位媽媽句句到肉鬧爆主辦方，其後火速被起底原來是一名美食KOL「Botan」菠丹，其社交網追蹤人數更由3萬急升至80多萬！東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
「柔性女孩」（Soft Girl）是瑞典女性生活新風潮？全職居家女友但又不是只煮飯顧小孩的家庭主婦？
當歐美主力發動時尚有關的字詞，瑞典則負責傳來和生活態度有關的詞彙，而最新的叫作「柔性女孩」（Soft Girl）。Soft Girl和我們很熟悉的「Girl Boss」相反，遠離職場，成為全職的居家女友，依靠伴侶支持生活支出。聽起來和一般相夫教子的家庭主婦沒兩樣，但那風潮背後還會夾雜一些生活態度、一些Lifestyle？Yahoo Style HK ・ 1 天前
特斯拉股價四日連漲累積14%！這「兩大原因」成引爆點
特斯拉股價連四日上漲，因馬斯克未來 10 年「總體規劃」與薪酬掛鉤吸引投資者搶購股票。董事會強調政治活動不影響銷售，股東會將於 11 月決定投票權。鉅亨網 ・ 23 小時前
比亞迪預警：中國新能源車市大洗牌要來了！約100家車企將淘汰
中國新能源汽車市場正面臨大規模洗牌，比亞迪高層李柯指出約 100 家車企可能出局，價格戰退潮及市場整治將重塑中國汽車行業格局。鉅亨網 ・ 22 小時前
女神配對計劃｜Carmen與細John「友達以上，戀人未滿」？雲文子師傅奇門遁甲批算兩位「女神」最後決擇愛情運勢｜雲文子師傅
《女神配對計劃》這部在TVB播出的戀綜進入白熱化最後決擇求愛勇士階段，相信一眾有追看戀綜的朋友都會好奇一眾「女神」情歸何處呢？Yahoo Style HK ・ 1 天前
袁文傑探望8日大小貓B 籲領養代替購買 義工當場餵糊仔掀爭議
56歲型男袁文傑是圈中著名「貓奴」，愛貓的他一向關心流浪動物，前日（9月12日）他在IG發出帖文並附上影片，可見他去探望一隻剛出生8日的小貓B，表示「還要是未足月便出世，可想而知，BB降臨時相當弱小，放在手掌中心也要用最小力度…雖然弱小，但好強生命力；雖未開眼，但已在感受呢個世界！看著BB，心即時融化，也感謝不辭勞苦的義工朋友，BB這個階段，疏忽任何一刻也不可以，真的很辛苦！祝福小貓B😍」。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
大摩：金價異動背後實有「深層巨變」
摩根士丹利金屬與礦業商品策略師 Amy Gower 表示，黃金已超越其傳統的避險資產角色，演變成為衡量全球經濟與金融市場狀況的「晴雨表」。鉅亨網 ・ 1 天前
爆一爆｜高才通顛覆經濟「香港地址」有價有市（Louise）
今鋪政府交到功課了！瑞士洛桑國際管理發展學院公佈《2025年世界人才排名》，香港由去年第九位攀升到第四位，仲榮登亞洲第一位咁話，政府立即發新聞稿攞彩，作為小市民最緊要實際，到底高才通點樣益到市民大眾呢？Yahoo財經專欄 ・ 20 小時前
特朗普經濟好景「縮沙」？美商務部長改口：年底才真正開始
美國商務部長盧特尼克稱，特朗普要到2025年底才需全面「承擔經濟表現」，較早前說法延後。通脹持續升溫、就業數據疲弱，令『特朗普經濟』前景更添變數。Yahoo 地產 ・ 1 天前
森美終於搵到心頭好 網上分享入手心得
【on.cc東網專訊】藝人森美在社交網分享有型有款的風扇衫，在夏天着出街，實在涼快得多。香港夏天愈來愈熱，不少人也會使用手提風扇，但若在戶外穿上一件風扇衫更能夠降溫，貪靚的森美不時在主持的電台節目中講到，希望有一件靚款的風扇衫，能夠在保養、維修電單車時降溫，但早東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
反轉？Charlie Kirk槍擊案牽出美國神秘團體！
美國總統特朗普的政治盟友、保守派政治活動人士 Charlie Kirk 遭槍殺一案震驚全美。嫌疑人羅賓森（Taylor Robinson）已經被捕，然而他在現場留下的留言卻指向了一個神秘團體。鉅亨網 ・ 5 小時前
飛天茅台每瓶跌穿一千八百元
國慶及中秋節臨近，白酒行業轉入旺季，惟貴州茅台（600519.SS）旗下飛天茅台的價格仍在尋底。信報財經新聞 ・ 1 天前
【萬寧】全場9折優惠（只限13/09）
萬寧今日（9月13日）全場門市產品無門檻9折，護膚產品買滿$150仲額外送你$50萬寧現金優惠券！YAHOO著數 ・ 1 天前
中國加緊人工智能人才爭奪 騰訊巨額薪酬挖角OpenAI研究員
【彭博】— 據知情人士透露，騰訊控股近日從OpenAI挖角了一位知名人工智能研究員，這是人工智能行業人才從美國轉向中國最引人注目的案例之一。Bloomberg ・ 1 天前