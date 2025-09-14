首屆世界電車駕駛錦標賽在維雅納舉行，港鐵有派員代表香港參賽。(賽事大會直播片段截圖)

首屆世界電車駕駛錦標賽(World Tram Driver Championship)，在奧地利時間周六於首都維也納舉行，比賽共有8個項目，包括駕駛電車推動一顆巨型球擊倒充氣保齡球樽的「電車保齡球」、要求電車精準地停在指定停車線前的「精準煞車」、在沒有咪錶的情況下以時速25公里定速通過一段路的「速度控制」，以及在電車前方安裝一個裝滿水的容器，再以車長煞車時灑出水量評分、考驗駕駛平穩的「停走挑戰」。

▼香港隊伍挑戰煞車及「電車保齡球」▼

冠軍由東道主維也納奪得

賽事有來自全球各地的25支隊伍參賽，包括香港的港鐵有派員參賽，以及東道主奧地利維也納、來自法國巴黎、巴西里約熱內盧、瑞典斯德哥爾摩和蘇格蘭愛丁堡等。賽事自2012年以歐洲電車司機錦標賽(Tram-Europameisterschaft)形式舉行，至今年更名為世界電車司機錦標賽，由維也納市營交通公司Wiener Linien舉辦，各地隊伍在維也納市政廳廣場搭建的臨時賽道一決高下。

廣告 廣告

代表港鐵出賽的Chiu Long Yu及Tsang Kwan Ming組成隊伍，先後進行兩輪相同的8個項目，最終在比賽以3,147分取得第二十四名，即倒數第二，冠軍由東道主維也納以5,599分奪得，亞軍為5,244分的波蘭波茲南，季軍為取得5,140分的挪威奧斯陸。主辦單位同時在現場舉行大型公共交通節，設有電車模擬器與互動體驗、展覽與主題島、音樂表演與兒童遊樂區等，免費入場，整項活動吸引數萬名觀眾到場和在網上觀看直播。

▼香港隊伍挑戰煞車及「電車保齡球」▼

▼世界電車駕駛錦標賽直播片段，香港隊第一、二輪比賽分別在1:56:45及4:01:51開始▼

▼QS最佳學生城市排名2026▼

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/首屆世界電車駕駛錦標賽維也納舉行-港鐵派兩人代表香港參戰-多圖-有片-/599013?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral