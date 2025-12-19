首屆香港國際AI藝術節在會展舉行

【Now新聞台】首屆香港國際AI藝術節一連三日在灣仔會展舉行。

在開幕式上，行政長官李家超題詞祝賀。參展的三十多位藝術家、科學家等來自十多個國家和地區，是首次大規模打造國際性平台，探索人工智能如何賦能藝術創作，例如AI人像素描、平板電腦將簡單線條變成大師級的山水畫等。同場還有機械人嘉年華，各科技公司展出機械人產品。

主辦單位指，希望造香港文化藝術品牌。

紫荊文化集團董事長許正中：「期待匯聚世界頂尖的智慧資源和技術，推動AI從實驗室走向應用場，從香港走向世界，讓藝術創意融入科技產業的核心環節，為香港營造出更有活力的創新科技文化氛圍，匯聚更多推動香港拼經濟、謀發展的文化動能。」

#要聞