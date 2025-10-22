首屆Akamai Hong Kong Security Day完美展示AI創新與安全合規並行

香港業界領袖、政策制定者和專家雲集，共同探討AI技術迅速發展對網絡安全帶來的挑戰及應對策略

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月22日 - 致力於支持並保護各行各業線上業務的Akamai公司認為，香港企業不僅要趕快落實人工智慧 (AI) 應用，還應儘速「駕馭」AI技術，好好防範它帶來的潛在數碼安全風險，方能成功將這把雙刃劍變為創新轉型的利器。因此，Akamai剛於10月16日完滿舉辦，並由中港網絡安全協會創會作為支持機構，匯聚了Akamai副總裁暨大中華區總經理李昇等Akamai亞太區管理層和不同本地龍頭企業專才，更有幸請來香港特區數字政策辦公室副數字政策專員 (數字基建) 張宜偉，JP，以及香港互聯網註冊管理有限公司行政總裁黃家偉擔任主禮嘉賓的Akamai Hong Kong Security Day 2025，便以「超越防禦——在AI驅動的世界中建立數碼信任和韌性」為主題，為業界提供交流平台，共同探討安全創新與合規並行的可能性。





廣告 廣告

(由右至左) Akamai香港及澳門區域經理黎志豪、Akamai副總裁暨大中華區總經理李昇、數字政策辦公室副數字政策專員 (數字基建) 張宜偉，JP 、Akamai亞太區高級副總裁兼常務董事Parimal Pandya、香港互聯網註冊管理有限公司行政總裁黃家偉，以及中港網絡安全協會創會主席葉青陽一起為Akamai Hong Kong Security Day 2025揭幕。



新技術新應用增加安全風險



今年是Akamai Security Day這個招牌活動首次在香港舉辦，希望透過專家演講與小組討論，讓本地業界領袖、政策制定者和網絡安全專家共同探討AI技術迅速發展對網絡安全帶來的挑戰及應對策略。誠如Akamai亞太區高級副總裁兼常務董事Parimal Pandya致大會歡迎辭時所言，現在亞洲的熱門話題就是生成式人工智能 (Generative AI) 和代理式人工智能 (Agentic AI) 的冒起對網絡世界演進過程的影響，當中包括大眾與網絡世界的互動方式、所要求的全新基建架構，以至由此衍生的已知或未知數碼安全問題。Akamai便是希望藉著這個研討會，與本地各界人士作更深入的交流，一起於這個AI時代重新創造安全的數碼世界。





事實上，Agentic AI的興起已經令與企業核心系統相關的應用程式介面 (API) 數量不斷攀升，使黑客可針對的攻擊漏洞亦隨之激增。另一方面，黑客攻擊工具如DDoS-for-Hire 服務，以及FraudGPT、GhostGPT等專為網絡罪案而設的AI 平台亦唾手可得。Akamai的專家因此特意向在座來賓提出AI-Aware 安全策略，涵蓋：



可視性與管治



網站及API防護



內容保護，以及



事故反應準備



新例新措施保護數碼基建



Akamai的講者亦分享了如何利用多重分層防護策略全方位保護各個應用程式、API和存取點，以保護大型語言模型 (LLM) 和AI工作負荷。最新措施建議包括利用DNS狀態管理方案快速偵測並回應DNS 攻擊、憑證安全風險、漏洞及錯誤配置，防止這些問題削弱組織整體安全防護。此外，企業執行「微分段」 (Micro-Segmentation) ，即極為精細的分段存取控制，也可有效減少內部攻擊面並阻止惡意攻擊的横向移動。





因應香港的《保護關鍵基礎設施 (電腦系統) 條例》即將生效，大會亦請來中港網絡安全協會創會主席葉青陽擔任小組討論的主持人，與來自國泰航空、八達通，以及Mastercard的專家交流經驗，由企業角度探討如何在合規框架下兼顧創新，並將AI技術融入安全管治，提升關基礎設施的防護能力。





Akamai一直致力建構並營運環球分散式雲端與安全基礎設施，覆蓋超過4,000個城市或地區的邊緣節點。現在，Akamai亦憑著這個基石與各界並肩步入AI時代，協助企業構建、防護，以及規模化AI應用，助它們真正釋放AI 的力量和潛能，讓 AI 不止能用，而是「隨時、隨處可用」，成功將其轉化為可靠、安全、可擴展的業務價值。同時，Akamai香港及澳門區域經理黎志豪亦向與會來賓強調， Akamai於大中華區的五個辦事處以及超過160名人員對協助區內AI應用發展滿有承擔。團隊將會致力守護香港AI應用基建的安全，並繼續舉辦Akamai Hong Kong Security Day等交流活動，與政府、業界㩦手為香港建立穩固的數碼安全屏障，使這個國際城市成為當今AI時代的創新樞紐。





Hashtag: #Akamai



發佈者對本公告的內容承擔全部責任

Akamai Technologies

Akamai 是一家專注於網絡安全與雲端運算的公司，致力於支持並保護企業的線上業務。我們憑藉領先市場的安全性解決方案、卓越的威脅情報和全球運營團隊，構築深層防禦，全面守護企業數據與應用程式的安全。Akamai 全方位的雲端運算解決方案，透過全球最廣泛分佈的平臺，提供卓越的性能和極具競爭力的價格。全球企業信賴 Akamai，因其領先業界的可靠性、可擴展性和專業知識，幫助他們自信地推動業務成長。如欲瞭解更多，請造訪

akamai.com

和

akamai.com/blog

，或在

Facebook

上追蹤 Akamai Technologies。



新聞稿由客戶提供

