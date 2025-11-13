專訪︱台女機上高空拍攝地貌欣賞香港
首度偵測到太陽外恆星風暴 恐摧毀鄰近行星大氣層
（法新社巴黎12日電） 天文學家在最新一期「自然」期刊上發表，他們首次在太陽以外的一顆恆星上偵測到風暴活動，其威力之大，足以將附近倒楣行星的大氣層給剝離掉，顯示不利生命居住。
太陽上的風暴有時會噴發出巨大的「日冕質量拋射」（CME），當這些爆發物質抵達地球時，可能干擾衛星運作，也會產生色彩繽紛的極光，在地球的天空中舞動。
美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）指出，事實上，就在今天，美國田納西州就可見到一場特別強烈太陽風暴產生的極光。
法新社的影像顯示，在紐西蘭天空同樣可見這場極光，預計將持續到今天晚間。
不過，天文學家要在遙遠恆星上觀測到這種風暴，一直相當困難；而這個國際研究團隊終於有了突破，將這項最新研究發表在今天出刊的自然期刊（Nature）。
這個天文學家團隊自2016年起便利用國際電波望遠鏡網絡LOFAR來捕捉宇宙中的無線電波，以觀測宇宙中最極端、劇烈的事件，例如黑洞，這些事件會隨著時間的推移，發出相對穩定的無線電訊號。
巴黎天文台天文學家、此研究的共同作者塔斯（Cyril Tasse）接受法新社訪問時表示：「我們電波望遠鏡網的觀測範圍內總是會有恆星，但一般來說，我們對它們沒什麼興趣。」
然而，研究團隊設計了一套資料處理系統，也記錄恆星在他們所追蹤的巨大天體的背後發生了什麼事。
塔斯說，2022年團隊決定檢視「這張網捕捉到什麼」。
他們發現，2016年5月16日曾發生1次僅持續約1分鐘的巨大爆發，來源是一顆恆星名為StKM 1-1262紅矮星，距離地球超過133光年。
團隊隨後確認，這是一場日冕物質拋射，也就是恆星風暴。
塔斯說：「這是我們首次在太陽以外的恆星上，偵測到這類現象。」
他表示，這次日冕物質拋射「至少比目前已知的太陽風暴還強烈1萬倍」。
●太陽系外 尋找生命行星
這項發現可能影響人類尋找太陽系以外、具有生命條件行星的相關研究。
紅矮星的質量約為太陽的10%到50%，已被證明是宇宙中最有可能擁有如地球般體積行星的恆星。
巴黎天文台研究主任、此研究共同作者薩卡（Philippe Zarka）表示：「這個首次偵測到的無線電訊號，開啟了太空天氣研究應用於其他恆星系統的新紀元。」
「就理解恆星磁場活動是如何影響其周圍行星的宜居性而言，這一新發現為我們開闢了新視野。」
塔斯表示，目前看來紅矮星的活動「比太陽更加不穩定，更為劇烈」。
他又說，「這意味著，就生命和太陽系外行星而言，這些恆星系可能相當不適合居住」，因為這些恆星的風暴威力極強，足以摧毀鄰近行星的大氣層。（編譯：紀錦玲）
其他人也在看
蘇永康2018年連環買樓 重私隱曾斥經紀公開碧瑤灣單位
近日某周刊誤將舊照片報道成蘇永康與年輕女士「密會」，其太太馮翠珊（Anita）隨即在社交平台駁斥「老公魅力沒法擋」Yahoo 地產 ・ 1 天前
新聞女王² ｜ 佘詩曼黃宗澤首度碰頭即鬥拋「職場穩佔上風金句」 句句有骨
昨晚（11日）一集《新聞女王²》，強勢回歸新聞現場的Man姐（佘詩曼飾），出動直升機高空拍攝震撼全城！期間塌樓現場發生爆炸Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
俄軍入侵近4年 貪腐醜聞與司法風暴考驗澤倫斯基
（法新社基輔12日電） 俄羅斯入侵近4年的時刻，一宗重大貪腐醜聞以及愈來愈多針對烏克蘭總統府人士利用司法系統恐嚇與壓制批評者的指控，震撼了基輔，對總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）構成重大考驗。外界愈來愈關注澤倫斯基將如何回應。法新社 ・ 13 小時前
金式森林 ｜ 黑化陳曉華大鬥面慈心險龔慈恩網民嗌好睇！
自方仰天（郭晉安飾）於第21集慘死後，方家再度迎來翻天覆地變化。應大狀（許家傑飾）宣布仰天有新遺囑後，學禮（何廣沛飾）、學勤（陳浚霆飾）及嫲嫲（羅蘭飾）先後逼令林澄搬出方家Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
金馬影后徐楓母子鍾情半山豪宅 湯臣集團太子爺斥1.18億購天御4房戶連車位
樓市回溫，有豪宅新盤獲名人承接，恒地與新世界合作發展的西半山天御一伙4房大宅及車位，新近以約1.18億沽出，買家為湯臣集團太子爺、金馬影后徐楓兒子湯子嘉。28Hse.com ・ 1 天前
恒生以3.21億元沽環球大厦頂層銀主盤 呎價1.5萬元創該廈15年新低
中環環球大廈錄得大額銀主盤成交,由恒生銀行(0011.HK)以約3.21億港元沽出,物業總面積約2.0766萬平方呎(未核實),呎價約1.5萬港元。infocast ・ 17 小時前
大圍名城二期3房套議價後以$1,038萬獲承接 (另有本日最新成交)
大圍名城二期3房套議價後以$1,038萬獲承接 中原地產-胡正賢經理表示，日前促成大圍名城二期盛薈最新錄2座低層ND室，單位實用面積657平方呎，建築面積874平方呎，3房連套房間隔，叫價約$1,080萬，日前議價後以$1,038萬獲承接，實用面積平均呎價$15,799。 據了解，新買家為同區換樓客，見屋苑環境舒適，單位間隔合用，價錢合理，即承接單位自用。據了解，原業主於2014年以$788萬購入單位，持貨約11年，是次易手賬面獲利$250萬離場，單位期內升值約31.7%。 延伸閱讀: 名城 大圍 上水名都3房議價後以$479萬易手 單位期內升值16.8% 中原地產-周雪雯經理表示，日前促成上水名都4座低層 G室，單位實用面積454平方呎，建築面積615平方呎，屬3房間隔，日前議價後以$479萬易手，實用面積平均呎價$10,551。 中原周雪雯指，新買家為上車客，見放盤價錢合理，單位間隔合用，即購入單位自住。據了解，原業主則於2025年4月以$410萬購入上址，持貨約半年，是次易手賬面上獲利$69萬離場，單位期內升值16.8%。 延伸閱讀: 上水名都 葵芳新葵芳花園$490萬獲承接 持28Hse.com ・ 19 小時前
中國製「尿袋」引火災 日本出手整治將公佈涉違規清單
日本繼今年7月起實施的行動電源（「尿袋」）需貼身攜帶上機的新安排後，再度出手針對違規「尿袋」，最新消息稱，經濟產業省自下月開始，將公佈涉嫌違反安全標籤規定的行動電源和其他電子產品製造商及進口商名單，予消費者與電商平台參考作下架處理；舉措呼應早前有中國製「尿袋」在日本引發多宗火災事故，料產業透明度將大增Yahoo財經 ・ 21 小時前
宣萱Threads說「只是純友誼」，對象是暗示古天樂？有種好友叫「宣萱與古天樂」，看到他們的互動都會心微笑了
宣萱近期追上社交平台潮流，活躍於Threads與脆友們互動，近日更發文指，「Pure friendship. Not what you are all thinking. 😆」當中的「純友誼」，有不少網民都留言第一反應是否在說古天樂。Yahoo Style HK ・ 3 小時前
中資50億洽購港島壹號中心20萬呎樓面 須大業主阿里巴巴首肯
優質甲廈新盤搶手，前身為怡東酒店的銅鑼灣全新甲級商廈港島壹號中心，早前獲阿里巴巴與螞蟻集團斥資約72億入駐，成為大業主。消息指，該項目餘下逾20萬呎樓面，包括寫字樓及零售樓面，亦獲另一間中資機構洽商，出價逾50億。28Hse.com ・ 19 小時前
李明慧再反擊 連發三段聲明稱遭噤聲 質問「想逼死我嗎？」
前港姐亞軍李明慧（Vivian）今年1月在赤柱寓所報警，報稱遭身為教育家陳樹渠幼子的丈夫陳耀陽恐嚇及襲擊。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
飛龍在天？ 天文台：需「浪形雲」和「虹彩雲」完美配合｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】熱帶氣旋鳳凰正靠近台灣並逐漸減弱，本港有市民上周日黃昏看見獨特的彩霞景緻，形似彩龍在天邊翱翔，嘖嘖稱奇，更有人指是吉祥預兆。天文台今（12 日）解釋，要出現「飛龍在天」的奇景，需要「浪形雲」和「虹彩雲」完美配合，「係咪喜兆就唔肯定，但可以親身見到嘅大家一定係超幸運！」Yahoo新聞 ・ 16 小時前
61歲關詠荷近照曝光！淡出多年「仍美得像40歲」 暖心為粉絲實現20年約定
61歲港星關詠荷信守20年前承諾，8日特地舉辦粉絲見面會，履行當年與粉絲相約「20年後再見」的約定。淡出演藝圈多年的她久違亮相，氣質依舊溫柔迷人，令粉絲紛紛驚呼「完全沒變」。姊妹淘 ・ 1 天前
NewJeans五名成員全回歸ADOR 三人延誤發聲原因曝光：其中一人身處南極
韓國人氣女團NewJeans（NJZ）陷入與經紀公司HYBE及ADOR的合約風波，早前韓國法院判ADOR勝訴，NewJeans合約繼續有效。不過當時，NewJeans透過法律代表表明不會重返ADOR繼續活動，亦表明將會上訴。今日（12日），ADOR突然宣布NewJeans兩位成員Haerin（諧潾）及Hyein（惠仁）決定將會重返ADOR繼續活動。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
曾自信是超人 祖高域：被摑了一巴掌
【Now Sports】塞爾維亞球星祖高域直言，自己曾經滿懷自信，而就是近年飽受打擊，依然對贏取個人第25個大滿貫錦標深信不疑。祖高域（Novak Djokovic）接受名嘴Piers Morgan訪問時說：「我相信某種程度上，我是永不自己受傷、永不脆弱的超人。不過，我在過去數年被摑一巴掌。我現在才認識這個新篇章。」他所謂的認清事實，是該塞爾維亞球手自2023年贏得美國公開賽，奪得個人第24項大滿貫錦標後，打後兩年共8個大滿貫，由冼拿及艾卡拿斯瓜分，男網早呈兩分天下格局。「我意識到現在自己的最佳水平，與他們現在的最佳水平相比，人家都較出色，那是現實。」儘管如此，38歲的他仍然相信自己有力再染指大滿貫錦標：「我確實懷疑自己能夠面對他倆贏得大滿貫，不過當我步入球場，我不在乎對手是誰。我總是相信自己更出色，值得獲勝。」now.com 體育 ・ 1 天前
許紹雄生前最後訪問曝光 自揭去年發現腎腫瘤 做手術輕描淡寫「我當拍戲」
人稱「Benz雄」嘅許紹雄上月底病危入院，其家人及多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄因癌症引發器官多重機能衰竭而離世，享年76歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前