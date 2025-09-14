首扛主角大旗！李紫嫣超強演技逼哭同團姐妹

▲李紫嫣首扛電影女主角大旗！她在《突破：三千米的泳氣》中與李㼈也扮演父女，日前經紀公司包場，邀請她的演藝圈好友觀賞，超強演技一度逼哭同團姐妹。（圖／星光瑞瑞提供）

[NOWnews今日新聞] 以選秀節目《未來少女》女團「黑曜精靈」出道的李紫嫣，近日獨挑大樑、首度擔任女主角，出演電影《突破：三千米的泳氣》，製片人爸爸李㼈也也共同演出。日前公司「星光瑞瑞」包場，邀請她的演藝圈藝人好友一同觀賞，看到大家都到場力挺，她心情非常激動：「太多好久沒見的朋友都來了，好感動，剛剛拍照時我已快忍不住掉眼淚！」放映前她很擔心，因現場都是與她熟識親近的好友們，深怕大家會看到出戲，李㼈則暖心提醒：「衛生紙要準備好，不然大家美美的妝，等等都要花掉了！」等電影映演結束，現場果然哭成一片淚海。

李紫嫣坦言還沒走出情緒 角色已成為人生一部分

李紫嫣在片中飾演視障女孩，她安慰現場哭泣的好朋友們，「我已經看過5、6次了，前3次看每次都還是會淚流滿面」，表示距離4月補拍到現在9月，「感覺小紫這個角色還在我的身體裡，自己成為某部分的她，但她也跟著我成為我人生的一部分，雖然殺青很久了，看電影時，我還是會跟著她一起感動難過，還是會想起所做的角色功課，跟當時我跟小紫每一場對話」。

李紫嫣最愛跟爸爸相擁一幕 父女感情超深厚

全片她最感動的是，最後一幕小紫跟爸爸相擁而泣，「我可以稱之為和解的過程，為整部電影做很完美的收尾。」李㼈則表示，藉由這部電影傳達父親對子女的愧疚，與子女對父親的情感，讓大家審視自己對家人的關愛，他呼籲：「愛不要放在心裡，一定要及時表達」，父女深厚的感情讓人羨慕，電影中兩人的親情故事也很動人。

映演會現場星光瑞瑞董事長陳婉若、喜歡音樂總經理陳子鴻都到場，李紫嫣看見現場演藝圈好久不見的好朋友都到場支持她，感動不已，包括「PER6IX」成員出席齊聚，及之前《未來少女》的「黑曜精靈」團員到齊，女團「HUR+」成員裴頡和連穎、《原子少年2》成員、伊林娛樂模特兒藝人亮曦和韓晨等等，都到場力挺她的電影作品。

電影改編真人真事 7位視障者泳渡日月潭

《突破：三千米的泳氣》改編自真人真事，取材於2020年7位視障者成功泳渡日月潭勵志故事，電影名稱中「三千米」則指日月潭的長度，電影也將於10月3日上映，李㼈開心的表示，除了欣賞李紫嫣登上大銀幕的演出，兩人也期望透過此部帶給觀眾正能量，更希望把台灣國片分享給更多人觀賞。

