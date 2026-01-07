建造業議會執行總監鄭定寧

政府在大埔宏福苑五級火後，推出棚網抽樣檢查新制度，過渡期內會由建造業議會負責集體採購棚網。建造業議會執行總監鄭定寕昨在與業界的閉門會議後表示，上月尾已經向廣東省兩個生產商提交約5萬張棚網訂單，首批1.2萬張將於今日抵港，預計經過數日檢測後下周四可分發予承建商。

現時每張棚網定價170港元，鄭定寕解釋已包括多重測試費用、追蹤系統標籤成本，認為雖然會有意見指較以往貴，但這些都要確保人命財產安全，因此不應與價錢相提並論，「相對一個項目嘅工程費用，其實呢個費用真係微不足道。」議會採購的5萬張棚網會供應予420個工程項目，將視乎工程進度按優次向承建商分發，並提到承建商接手後要自行承擔責任，確保棚網正常使用。

廣告 廣告

與會的建造業總工會理事長周思傑就說，以往每張棚網售價由75元至100元不等，有不少承建商都反映成本上升，但有信心日後供應增加便會降低成本。他提到，部分業主特別是正進行大維修的住宅，都關注會否待下月農曆新年過後才掛起棚網，但建造業界當然希望可立即掛起，讓工人盡快復工。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/首批集體採購棚網今抵港-經檢測最快下周四分發/634331?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral