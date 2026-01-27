首搭載 5000 萬像超廣角自拍鏡頭，OPPO Reno15 系列香港正式發佈!

OPPO 今日宣佈在香港正式推出全新 Reno15 系列，包括 Reno15 Pro Max 5G 與 Reno15 F 5G 兩款型號 。新系列首度搭載了 5000 萬像超廣角自拍鏡頭，並結合一系列 AI 智慧編輯工具 。全系列將於 1 月 26 日起在各大零售商及電訊商開售 ，售價由 $2,799 起。

Reno15 系列的前置鏡頭具備 100° 視角，無需自拍棒即可納入更多人物或背景 。旗艦級的 Reno15 Pro Max 5G 則搭載 2 億像主鏡頭及 5000 萬像素潛望式望遠人像鏡頭，後者採用接近 85mm 的人像焦距，提供自然的背景虛化 。針對低光環境，系列加入「AI 閃光燈人像 2.0」，利用後置雙閃光燈與前置螢幕補光提升自拍光感 。

AI 功能是此系列的另一重點，「AI 人像補光」可修正曝光不足或逆光影像 ，而「彈出效果」與「AI 動態照片彈出效果」則支援將多張照片合成為具層次感的拼貼內容 。針對影片創作，系統提供「AI 動態照片橡皮擦」一鍵移除畫面中的雜物，以及「AI 動態照片慢動作」技術 。

Reno15 Pro Max 5G 搭載 MediaTek 天璣 8450 平台，支援 120fps 的穩定遊戲幀率，並配備 6500mAh 電池及 80W SUPERVOOC 閃充技術 。Reno15 F 5G 則配備 7000mAh 大容量電池。全系列均具備 IP66、IP68 及 IP69 等級的防塵防水認證，並採用「濕手觸控」技術，確保在各種氣候環境下都能穩定操作 。系統則搭載基於全新 Trinity 引擎的 ColorOS 16，並獲得最高 6 年的流暢度保護認證 。

定價方面，OPPO Reno15 Pro Max 5G 提供 12GB + 512GB 版本，建議零售價為$4,499 。而 Reno15 F 5G 同樣配置 12GB + 512GB 記憶體，建議零售價為 $2,799 。兩款手機均提供多種色彩選擇。