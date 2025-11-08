鳳凰｜天文台周一中午後發一號風球
首攻高雄巨蛋！郭富城升級3寶爸炫女兒
[NOWnews今日新聞] 舞台王者郭富城於11月8日、9日首度唱進高雄巨蛋，今（8）日首場正式登場。郭富城不只帶來經典歌曲，讓現場粉絲尖叫聲不斷。而剛升級為三寶爸的他，自爆中文沒進步，但開心炫耀女兒：「反正現在我有3個女兒，她們到時候會教我」，還喊話粉絲趕快結婚，並甜蜜向粉絲告白：「我和你們的關係是天注定，永遠不會分開」。
郭富城難得回到台灣，又是出道35年，他也難得提到自己的三寶爸身分，笑說：「我覺得35年了，我的中文還是沒有進步，但反正現在我有3個女兒，她們到時候會教我」。他也提到前天在機場看到從出道以來支持自己的粉絲帶著家人一起追星，「我非常感動，但我也知道有粉絲還沒結婚，沒關係，快點去找！但緣分是天注定的強求不來，就和我和你們的關係也是天注定，永遠不會分開」。
郭富城甜蜜告白粉絲：無論在何處都會想到台灣歌迷
郭富城演唱會以巡演主題曲《EXIT》揭開序幕，30年沒回到高雄，郭富城問台下粉絲：「30年沒回來，我覺得你們都沒有變！那我有變嗎？」聽到粉絲大喊「沒有」，他嘴甜告白：「真的嗎？我覺得我有變，變得更想念大家，變得更愛你們，變得看到你們會更加感動」。除此之外，郭富城還親自挑選粉絲上台大跳《鯊魚寶寶》，再掀演出高潮，超萌舞步吸引全場狂拍。
這次帶著去年開跑的ICONIC巡演南下，郭富城說：「30年前來高雄在哪裡我都不記得了，但高雄巨蛋是我的第一次，我把第一次奉獻給高雄巨蛋了。而ICONIC翻譯中文就是標誌性的意思，我剛出道的形象是否就是你們心目中『標誌性』的郭富城呢？那時候很單純、眼睛很大、皮膚很嫩、頭髮很多，不過我心目中的標誌性其實是你們給我的掌聲啦，無論身在何處，我腦中都會想到台灣的歌迷，大家給我很多的鼓勵與支持」。
郭富城對粉絲有求必應 獻唱過往經典歌曲
從人氣勁舞歌曲《唱這歌》、《狂野之城》，到經典抒情作品，郭富城每首歌都引發全場大合唱。日前才剛過60歲生日的郭富城，依舊維持超強體力，揮汗帶來多首唱跳演出，歌曲間擦汗時他自嘲：「雖然我年紀有點『成熟』，但我還是很注重外表的，這樣擦一下看起來比較乾淨一點吧」。他還帶著粉絲乘坐時光機回到過去，將《傷心的話留到明天再說》、《我想偷偷對你說我愛你》放入高雄站歌單中，現場熱情粉絲高喊他經典廣告台詞「你是我的巧克力」，他也配合回：「吻我，不要問我」，掀起全場尖叫聲。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
方媛產後首次露面！歡慶郭富城60歲生日 升格3寶媽絕美照全曝光
郭富城入住女生宿舍！太太方媛發文甜曝天王視角：性別非愛的條件
郭富城、方媛第3胎生了！天王逃不過「岳父命」小公主正面照曝光
其他人也在看
才剛生完兒子！佳娜自爆胸部突變超不舒服
[NOWnews今日新聞]烏克蘭籍女星佳娜與馬來西亞籍男星祖雄結婚2年，育有1歲女兒內內，昨（7）日一早又宣布已順利生下第二胎的好消息，兒子乳名為「季季」。但沒想到才剛生完幾個小時，佳娜就在Insta...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
車仁表當公公了！26歲歌手兒娶企業家女兒
[NOWnews今日新聞]有著「初代韓流男神」之稱的男星車仁表，出道多年來演出許多熱門戲劇作品，而近日傳出他26歲的歌手兒子車政民即將結婚，新娘不僅是某企業高層的女兒，還是車政民的青梅竹馬，兩人將於1...今日新聞 娛樂 ・ 5 小時前
汪蘇瀧遭私生飯高速追車狂拍！驚恐瞬間曝光
[NOWnews今日新聞]36歲中國男星汪蘇瀧出道以來發行過多首經典歌曲，代表作有〈萬有引力〉、〈一笑傾城〉、〈年輪〉等，還多次獲得「最佳唱作人」等獎項。而高人氣的他也長期深受私生飯騷擾，今（9）日凌...今日新聞 娛樂 ・ 1 小時前
歐陽妮妮公開杭州豪宅客廳 獲細妹娜娜送「6張梳化」
【on.cc東網專訊】台灣女星歐陽妮妮去年與男星張書豪盈兗結婚，並於同年12月31日誕下兒子「睦睦」，今年4月一家三口搬到杭州居住，最近還亮相綜藝《亂室英雄》。節目中，歐陽妮妮首度公開在杭州的豪宅，客廳空間相當寬敞，她還為兒子專門劃分了遊戲區，放置滑梯、圍欄、小東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
【百佳】限時全單88折 必搶心水貨品（只限08/11）
百佳今日(11月8日)門市限定，只要買滿$150，即享全單88折，必搶心水貨品包括公仔點心3-10件裝88折後$43.92/4包、易極無糖薄荷糖買二送一（88折後平均每盒$8.8）、IF百分百椰青水350毫升4支裝88折後$51.04/2排！YAHOO著數 ・ 1 天前
DNA之父華森97歲辭世 享壽97歲
（法新社紐約7日電） 美國生物學家華森（James Watson）本月6日辭世，享壽97歲。冷泉港實驗室（Cold Spring Harbor Laboratory）表示，華森在紐約州長島（Long Island）的安寧療護中心去世。法新社 ・ 1 天前
廣州直擊｜全運會開幕禮場館有不少觀眾打卡或買紀念品 入場前需接受多重安檢
【Now新聞台】全運會今日在廣州開幕，本台記者林凱潼下午約5時身處舉行開幕典禮的廣州奧林匹克體育中心，現場所見場館內大部分區域都坐滿觀眾，但因目前時間尚早，不少入場人士均在附近拍照留念，或前往場館樓下的紀念品店購物。開幕典禮的入場門券色調以紅金色為主，設計相當華麗。手持門券人士入場前需先集中在另一地方接受安檢，之後再分批乘車到達場館，車程需時半小時，抵達後需再次接受安檢才可進場。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 6 小時前
亞太醫療永續轉型論壇！徐韻翔引領對話
[NOWnews今日新聞]由CSRone永續智庫與台灣永續能源研究基金會（TAISE）共同主辦的《2025亞太醫療永續轉型論壇》，5日於台北盛大登場，集結國內外專家學者與業界領袖，近300位各領域嘉賓...今日新聞 娛樂 ・ 16 小時前
看完唐綺陽書秒退費！作家謝知橋行為惹議
[NOWnews今日新聞]日前網路上有著「最夭壽但合法」行為討論串，作家謝知橋也跟風在留言區參與活動，「買唐綺陽星座書電子版，在平台退費時間內把自己的星座看完就退費」，想不到留言發出後卻引起不少爭議，...今日新聞 娛樂 ・ 5 小時前
信義房屋社區一家 21年投5.2億 提案創新高
[NOWnews今日新聞]邁入第21年的信義房屋「社區一家計畫」，是由台灣民間企業打造，規模最大、歷時最長的社造創新計畫。在2023、2024連續兩年提案件數破千件後，今年再創新高，總提案數達1422...今日新聞 ・ 1 天前
WATERBOMB澳門2025｜泫雅表演期間突然暈倒被緊急抱走 Tyson Yoshi臨上台取消演唱
韓國女星泫雅以火辣身材見稱，台上表演也十分吸引觀眾。今日（9日）她現身澳門water bomb音樂節表演時，突然暈倒在舞台上，身體狀況引起關注。事發時，泫雅穿著一套牛仔表演服在台上演唱，沒想到下一秒竟從舞台上倒下，身旁的舞蹈員立即到身邊扶起，隨後，泫雅便被現場工作人員緊急抱起到舞台下。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
何超雲與未婚夫傳分手疑有新戀情 被猛男環抱社交網洩「蜜」？
賭王三房千金何超雲在2022年被爆出與圈外男友Douglas拍拖兼訂婚後，不時大晒合照高調放閃，但一直未有公布婚期。今年8月有網民發現何超雲已清空社交平台上與Douglas的合照，疑似暗示兩人感情生變已分手。而連月來何超雲亦周遊列國，享受生活，雖然被爆分訊後她仍有追蹤Douglas的社交帳戶，一度傳出復合，只是轉而低調處理感情，但日前超雲為好友慶祝生日時，身邊就出現了另一位男士，疑似有新戀情！東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前
《九品芝麻官》仵作凌漢離世 陳勉良：走咗起碼5年！
曾於《九品芝麻官白面包青天》演仵作、《唐伯虎點秋香》中演御醫為周星馳把脈，探出《將軍令》的資深藝人凌漢離世，網民紛紛留言悼念，懷勉他昔日演出的經典角色。與凌漢相識多年，同是「御用看更」的陳勉良表示：「凌漢唔喺度啦！佢走咗起碼5年，嗰時喺化妝間聽到消息。大家一齊做嘢都熟，開工會傾偈，佢為人冇乜計較，成日話做人唔好計較。對後生演員都好有心，不時提點。」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
海俊傑眾籌70萬為太太換肝 陳曉東親證曾探望
【on.cc東網專訊】藝人海俊傑昨晚（8日）突然在社交網拍片，聲淚俱下指太太患上「急性肝硬化」，要籌集150萬的手術費，如今仍然爭70萬元，令全城關注。東方日報 OrientalDaily ・ 12 小時前
50歲陳曉東真實狀態曝光 容貌變化惹關注 網民護航：東東人美心善
50歲歌手陳曉東（東東）日前到深圳出席香港電台主辦的「香港唱片足印展」開幕禮，憶述自己小時候對於黑膠唱片的回憶...Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
「鷹眼」謝洛美維拿被華裔女導演指控性騷擾兼恐嚇
【on.cc東網專訊】飾演漫威超級英雄「鷹眼」的美國男星謝洛美維拿（Jeremy Renner）被37歲華裔女導演周依指控性騷擾與恐嚇。周依於社交網站指控謝洛美今年6月直接聯絡她，謝洛美未經同意連環傳送自己的色情照片，當她私下向他表示反感，他恐嚇會向美國移民及海東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
唐嫣新劇臨時撤檔 疑遭王家衛錄音外洩拖累
【on.cc東網專訊】藝人趙又廷與唐嫣合演的新劇《愛情沒有神話》（原名《獨身女人》）已拍竣多時，原本獲安排近日於央視黃金檔播出，但卻爆出臨時撤檔消息，並改播蔣欣與童瑤主演的新劇《四喜》，令不少視迷大感愕然，紛紛猜測突然延播的原因。有可靠消息指稱，今次遭撤檔實與《東方日報 OrientalDaily ・ 12 小時前
江嘉敏生日學識珍惜平凡時光 減走2公斤驚反彈
【on.cc東網專訊】藝人江嘉敏本月4日度過31歲生日，她在社交平台分享遲來的生日照，有花又有蛋糕，儀式感十足。她感性地留言：「曾經，生日總想着要和閨密狂歡、與男友浪漫度過，那時總把家人排在計劃的最後。如今長大了，工作佔據了大部分時間，同事、朋友、個人事務填滿了東方日報 OrientalDaily ・ 13 小時前
衛詩唔肯玩交友App嘆難搵男友 擇偶開出1個條件...
【on.cc東網專訊】歌手衛詩（Jill）昨日（7日）出席《自由爵士音樂節》延展舞台音樂表演擔任嘉賓，久未出席商場騷的她笑言有點緊張：「其實每一次演出都會有啲緊張，但我覺得好開心，因為我真係可以唱Jazz，唱啲唔同類型嘅歌，感覺好好。」談到近況，Jill表示近日東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
專訪｜姜濤現想食就食不介意肥 趣談緣份：你有冇經歷過愛情吖？留唔住㗎嘛！
MIRROR成員陸續帶來個唱，當中姜濤的演唱會「KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025」就會於12月舉行。今年他曾歷墜海意外，但今次做訪問，卻非常輕鬆自在Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前