首架飛機至衛星激光數據傳輸達每秒 1 Gbps，距離超過 3,400 英里

美國的 General Atomics 與加拿大的 Kepler Communications 成功測試了航空器與衛星之間的高速激光通信。這一成就標誌著在軍事和商業用戶之間建立安全且快速的數據連接邁出了重要的一步。此次測試中，General Atomics 的電磁系統部門（GA-EMS）發佈的一款光學通信終端（OCT）被安裝在一架德哈維蘭加拿大 DHC-6 Twin Otter 飛機上，並與位於低地球軌道的 Kepler 衛星進行通信。該衛星距離地面約 3,400 英里，並與美國太空發展局（SDA）的 Tranche 0 架構兼容。該系統的數據傳輸速率達到每秒 1 吉比特，驗證了五角大樓的擴展太空網絡中一項關鍵元素的可行性。

這次成功的試驗不僅展示了 Kepler 與 GA-EMS 之間的合作潛力，還顯示了當太空和航空系統無縫協作時所能實現的可能性。Kepler 美國總裁 Robert Conrad 表示，這進一步證明了商業太空運營商將在為國防社區和更廣泛的商業領域提供安全、高吞吐量的連接方面成為合作夥伴。光學通信已經是地面光纖網絡的支柱，但在自由空間中則複雜得多。從地球大氣層中的移動平台向高速度接收器傳輸數據需要精確的指向、獲取、跟踪和鎖定。General Atomics 將其 10 瓦的 OCT 安裝在一個 12 英寸的激光空中通信塔（LAC-12）上，由其航空系統部門開發，旨在實現精確指向。

根據 GA-EMS 的說法，OCT 設計能夠處理最遠達 5,500 公里（2,970 海里）的距離，最大數據傳輸速率可達 2.5 吉比特每秒。在這次初步概念驗證中，傳輸距離較短，但測試驗證了安全上行和下行能力，並證明了來自不同供應商的硬件之間的互操作性。GA-EMS 總裁 Scott Forney 表示，他們的 OCT 設計旨在填補通信空白，支持戰術和操作任務的安全、穩健的數據傳輸。這個空中 OCT 完成了與 Tranche 0 兼容衛星的指向、獲取、跟踪和鎖定，然後轉移數據包以驗證上行和下行能力。

SDA 正在建設一個擴展的低地球軌道星座，以為軍事部隊提供韌性的全球連接。該機構已發佈了一項光學通信標準，允許多個承包商的系統之間互操作，這對於建立分佈式、可生存的架構至關重要。SDA 副主任 Gurpartap “GP” Sandhoo 表示，這次成功的太空與航空通信演示代表著在構建韌性太空架構方面的重大進展。實現多供應商互操作性驗證了 SDA 在光學通信領域的領導地位。General Atomics 已經在一份單獨的 SDA 合同下建造了另外兩個 OCT 系統，這些系統將於 2026 年在 GA-75 太空船上發射。這些演示預計將測試 Tranche 1 衛星的兼容性，並在多個領域擴展空中與太空之間的光學鏈路。Kepler 方面則推出了一個 SDA 兼容的低地球軌道星座，旨在提供高容量數據服務，並在任務關鍵條件下驗證先進的通信技術。Pathfinder 衛星在軍事和商業應用中橋接了太空、空中和地面網絡。業界官員表示，這次成功的測試顯示光學通信能在無線電頻率鏈接受到挑戰或擁擠的環境中提供安全、抗干擾的高速數據連接，這對五角大樓來說越來越重要，因為它尋求在多個領域中連接傳感器、射手和指揮系統。

