利物浦打擊黃牛黨 兩年關閉 14.5 萬帳戶
首次使用量子電腦進行交易，匯豐：成交機率最多有 34% 提升
成為全球首間於金融市場中應用量子運算的銀行。
量子運算一直發展，實用型的量子電腦亦有大幅躍進，量子運算應用亦愈來愈多實例可見。近期匯豐與 IBM 的團隊合作，利用量子電腦與傳統運算資源互相結合的方法，達至顯著提升預測交易成功率，也是成為全球首間於金融市場中應用量子運算的銀行。
匯豐表示，他們與 IBM 試驗如何利用量子電腦進行優化場外交易（OTC）市場的報價請求。利用 IBM最新型的 Heron 量子處理器，配合 Open source 的量子軟體堆疊 Qiskit，分析大量數據，以演算法策略與統計模型，去估算交易在所報價格成交的可能性。據知團隊在多部 IBM 量子電腦上驗證「真實並具生產規模（real and production-scale）」的交易數據，用來預測在歐洲公司債市場中贏得客戶詢價的機率。結果顯示整合量子電腦運算是可以提供優於僅靠傳統電腦的解決方案，相較於業界常見的傳統技術，在預測報價成交機率上帶來最多 34% 的提升。匯豐指現在已擁有一個具體例子，證明量子電腦能在大規模下解決真實的商業問題，並帶來競爭優勢，亦令金融服務會有新的變革。
