首次電影化！《Chiikawa 人魚之島的秘密》2026年上映，由《賽馬娘》Cygames製作

超人氣 IP《吉伊卡哇》今（24）日晚間無預警宣布要出電影版《吉伊卡哇 人魚之島的秘密》（映画ちいかわ 人魚の島のひみつ）！預計 2026 年夏季上映。

超人氣的吉伊卡哇首次電影化啦

《吉伊卡哇》首部電影製作中，在公開的海報中可以看到吉伊卡哇、小八與烏薩奇三人戴著花冠、繫著草裙坐在小船中，水中似乎還有著神秘的倒影...。本次電影的劇情，是 Nagano 老師為電影特別創作的長篇故事，動畫製作將由劇場版《賽馬娘：新時代之門》的 Cygames Pictures 負責，將以壯麗的音樂與影像呈現吉伊卡哇一行人的冒險。

Nagano 表示：「《吉伊卡哇》電影化決定了！！標題是《人魚之島的祕密》。故事內容是 2023 年 3 月到 11 月期間在 X 上連載的「前往島嶼篇」。吉伊卡哇們首次在大銀幕上的旅程，如果你願意期待並等待，我會非常開心！！」

作者的話

故事大綱：

某天，吉伊卡哇與小八在廣場放鬆時，臉上貼著傳單的烏薩奇突然衝了過來。小八拿下傳單一看，那是一張寫著「邀請至特別之島」的邀請狀。

「在島上簡單討伐就能拿到 100 倍報酬」、「限定島拉麵、限定甜點，甜的辣的都幾乎等於免費」等文字吸引了三人，他們決定前往島上。吉伊卡哇與覺得這份傳單可疑的海瀨勇者一同登船後，抵達島上迎接他們的究竟是什麼……？

