首款可折疊方向盤亮相，適用於自動駕駛汽車

Autoliv 和 Tensor 聯手開發了全球首款可摺疊方向盤，專為即將量產的自動駕駛汽車設計。這套系統將在 Tensor Robocar 上首次亮相，該款具備 Level 4 自動駕駛能力的個人汽車預計在 2026 年下半年準備好進行大規模生產。可摺疊方向盤設計為兩種模式運行。在手動駕駛時，它像傳統方向盤一樣運作，但在自動駕駛過程中則完全收回。這項設計旨在解決自動駕駛汽車內部日益增長的挑戰，因為傳統的方向盤系統在這種情況下變得不必要，會限制車內空間。

隨著汽車向更高水平的自動化發展，內部布局正被重新思考。為持續人類控制而設計的方向盤、踏板和儀表板在汽車自主駕駛時可能會限制舒適性和靈活性。Autoliv 與 Tensor 表示，他們共同開發的系統旨在消除這些限制，同時不會妥協安全性。方向盤直接與 Tensor Robocar 的自動駕駛系統集成，當汽車切換到 Level 4 模式時，能夠在定義的條件下處理所有駕駛任務，方向盤會完全收回，騎駕區域變得更為寬敞，讓車艙的使用更加靈活。

這種可收回的設計使得前車艙在自動駕駛時能夠轉變為更開放的空間。Tensor 表示，這為新座椅位置、改善的腿部空間以及在不需要手動控制時的更休閒體驗鋪平了道路。安全系統會根據駕駛模式自動調整，當方向盤收回時，車輛會啟動集成於儀表板的乘客氣囊，而手動駕駛時則使用內嵌於方向盤的氣囊。Autoliv 表示，這兩種配置提供相同的保護級別。

汽車安全不再能夠遵循一刀切的哲學。Autoliv 的執行副總裁兼首席技術官 Fabien Dumont 表示，我們思考如何讓安全變得智能和自適應，創造一個與駕駛者需求無縫對接的系統。我們與 Tensor 的合作正是實現這一目標：一個能夠根據車輛模式調整的方向盤解決方案，提升了安全性和舒適度。

Tensor 表示，這款可摺疊方向盤已超越概念車的實驗階段。該公司計劃在一款針對私人擁有的生產車輛中部署這一系統，而非僅限於有限的試點計劃或共享車隊。完全自動駕駛技術提供了革命性的用戶體驗，但在某些情況下，許多人仍然希望進行手動駕駛。Tensor 的首席執行官 Jay Xiao 說，我們的雙模式可摺疊方向盤結合了兩者的優勢，讓客戶有選擇的自由。

可摺疊方向盤之前僅存在於概念車中，而現在我們將這一創新帶入了量產車輛，實現日常使用。Tensor Robocar 將支持 L0 到 L4 的自動駕駛能力，允許駕駛者根據需要在完全手動控制和自動駕駛之間切換。該車輛將在美國、歐盟和中東市場提供。Autoliv 表示，這一合作強調了安全供應商在為自動駕駛未來塑造車輛內部方面擴大角色的重要性，硬件必須與控制汽車的軟件一樣無縫適應。

