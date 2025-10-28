首爾人氣貝果店 London Bagel Museum 員工疑過勞死 曾日做21小時 遠超工時上限｜Yahoo

焦點

江旻憓據報持外國護照不參與立法會選舉

London Bagel Museum 有員工懷疑過勞死。（Tripadvisor 照片）
London Bagel Museum 有員工懷疑過勞死。（Tripadvisor 照片）

【Yahoo 新聞報道】首爾人氣貝果店 London Bagel Museum 有員工懷疑過勞死。調查指該名 20 多歲的男店員，曾一周工作接近 80 小時，最誇張曾一日做足 21 小時，甚至過身前一日由早上 9 時「直踩」至午夜。該名男店員今年 7 月逝世，韓國正義黨昨日（27日）發表聲明，相信事主因長期工作及急性過勞而死，要求店方負責。

死前一天 朝早9時直踩至半夜

事主去年 5 月入職，至今年 7 月逝世。跟進事件的正義黨發表聲明，指事主一星期工作時數高達 58 至 80 小時，遠超於南韓每周工時上限 52 小時，相信他是過勞死，該黨要求店方負責。聲明續指，在事主過身前 5 日，他曾一日連續工作 21 小時，而在他死亡前一天，他早上 9 時開工，一直超時工作至午夜。正義黨表示，相信事主因長期工作及急性過勞而死。

聲明又指，事主工作過勞的情況可能比上述更加嚴重，稱他在任職的 14 個月期間曾四度被調至不同分店，更新合約 3 次。該黨指出，家屬曾要求僱主就超時工作給予賠償，但店方否認事主因過勞而死，並拒絕提供出勤紀錄。該黨批評 London Bagel Museum 殘忍及不人道，「不知廉恥地將店舖行銷為年輕人喜愛的人氣店，事實上卻壓榨自己的年輕員工，付出勞動甚至生命，這不僅是存心隱瞞，更加是一宗因貪婪和暴力驅使的謀殺案。」

London Bagel Museum 售賣多款貝果。（店方 instagram）
London Bagel Museum 售賣多款貝果。（店方 instagram）
