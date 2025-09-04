Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

首爾剪頭髮｜首爾聖水洞剪髮只需$28起！編輯親測著名美容院HOSU DOSAN新分店 鄰近首爾地鐵建大入口站

韓式妝髮造型深受港人喜愛，相信不少人都希望外遊時體驗剪頭髮，但又擔心言語不通。這次Yahoo購物專員親身體驗首爾聖水一間新開幕的Salon，距離地鐵站只是幾分鐘路程，開業優惠低至0.4折！頭髮造型服務只需$17起、理髮亦只是$67起，價錢超值。

推薦建大剪髮+咖啡店探店半日遊

這次要介紹的是HOSU DOSAN美髮沙龍聖水新分店，是當地著名美容院之一，在高消費區清潭洞都有分店。前往HOSU DOSAN聖水店交通方便，乘搭地鐵2號線到建大入口站即可到達，由弘大站出發約需半小時車程。而建大站也是熱門的旅遊區，巷弄內不但有超多美食店及精緻的咖啡店，就連男團Super Junior主唱藝聲經營的兩間咖啡店Mouse Rabbit及Cafe Armoire也在這區。特別一提，藝聲咖啡店剛好在HOSU DOSAN同一條街轉角，有興趣的話剪完頭髮去嘆杯咖啡，說不定會遇到老闆本人！

HOSU DOSAN聖水店位於一幢商廈的7樓，地鐵2號線建大入口站步行約5分鐘（圖片來源：KKday）

HOSU DOSAN店內價目表參考（圖片來源：Yahoo Travel）

親測$28剪髮體驗

編輯去首爾前已經在KKday事先預約，當時價錢只需$28，是原價的0.6折，不過KKday已更新價格至$67，可見優惠不等人，建議大家趁早入手！服務當日準時到達HOSU DOSAN，基本上不用等候，入座後女髮型師詢問理髮要求，可以用簡單英文溝通，如果有不明白的地方，她亦會主動使用翻譯軟件幫助，確保沒問題才開始。由於只預約基本理髮服務，髮型師推介一次過染髮及剪髮，加購染髮55,000韓圜（約308港元），即最後剪染價格是$336。全程剪髮及染髮只需1個多小時就完成，有簡單吹髮造型，過程十分流暢，雖然算不上高級美容體驗，但性價比相當不錯，不用擔心要在髮型屋等足一日，可以一試。如果無需要剪頭髮，亦可試試深層清潔及頭部SPA水療護理，與染髮一樣有53折，只需$494。

[吹乾] K-Style 豐盈吹乾造型

優惠價：$17 （原價$432）

[理髮] 髮型師為您量身訂製髮型

優惠價：$67 （原價$494）

[染髮] 全染髮護理

優惠價：$386 （原價$1,454）

[頭部SPA] 深層清潔和頭皮放鬆頭部水療護理

優惠價：$492 （原價$923）

Yahoo購物專員只花了一小時多一點就完成剪髮及染髮（圖片來源：Yahoo Travel）

髮型師非常主動地協助拍照（圖片來源：Yahoo Travel）

HOSUDOSAN Seongsu

地址：首爾市廣津區陵洞路11街8-5號7樓（地圖按此）

交通：首爾地鐵2號線建大入口站3號出口，步行約5分鐘

