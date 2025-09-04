熱氣球節・一文整合｜政府揭 8 月測試失敗
首爾剪頭髮｜首爾聖水洞剪髮只需$28起！編輯親測著名美容院HOSU DOSAN新分店 鄰近首爾地鐵建大入口站
韓式妝髮造型深受港人喜愛，相信不少人都希望外遊時體驗剪頭髮，但又擔心言語不通。這次Yahoo購物專員親身體驗首爾聖水一間新開幕的Salon，距離地鐵站只是幾分鐘路程，開業優惠低至0.4折！頭髮造型服務只需$17起、理髮亦只是$67起，價錢超值。
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
推薦建大剪髮+咖啡店探店半日遊
這次要介紹的是HOSU DOSAN美髮沙龍聖水新分店，是當地著名美容院之一，在高消費區清潭洞都有分店。前往HOSU DOSAN聖水店交通方便，乘搭地鐵2號線到建大入口站即可到達，由弘大站出發約需半小時車程。而建大站也是熱門的旅遊區，巷弄內不但有超多美食店及精緻的咖啡店，就連男團Super Junior主唱藝聲經營的兩間咖啡店Mouse Rabbit及Cafe Armoire也在這區。特別一提，藝聲咖啡店剛好在HOSU DOSAN同一條街轉角，有興趣的話剪完頭髮去嘆杯咖啡，說不定會遇到老闆本人！
親測$28剪髮體驗
編輯去首爾前已經在KKday事先預約，當時價錢只需$28，是原價的0.6折，不過KKday已更新價格至$67，可見優惠不等人，建議大家趁早入手！服務當日準時到達HOSU DOSAN，基本上不用等候，入座後女髮型師詢問理髮要求，可以用簡單英文溝通，如果有不明白的地方，她亦會主動使用翻譯軟件幫助，確保沒問題才開始。由於只預約基本理髮服務，髮型師推介一次過染髮及剪髮，加購染髮55,000韓圜（約308港元），即最後剪染價格是$336。全程剪髮及染髮只需1個多小時就完成，有簡單吹髮造型，過程十分流暢，雖然算不上高級美容體驗，但性價比相當不錯，不用擔心要在髮型屋等足一日，可以一試。如果無需要剪頭髮，亦可試試深層清潔及頭部SPA水療護理，與染髮一樣有53折，只需$494。
[吹乾] K-Style 豐盈吹乾造型
優惠價：$17
（原價$432）
[理髮] 髮型師為您量身訂製髮型
優惠價：$67
（原價$494）
[染髮] 全染髮護理
優惠價：$386
（原價$1,454）
[頭部SPA] 深層清潔和頭皮放鬆頭部水療護理
優惠價：$492
（原價$923）
HOSUDOSAN Seongsu
地址：首爾市廣津區陵洞路11街8-5號7樓（地圖按此）
交通：首爾地鐵2號線建大入口站3號出口，步行約5分鐘
更多相關文章：
韓國紅葉團早鳥優惠！每人$199即可朝聖雪嶽山、內藏山 賞楓＋睇銀杏/任食海鮮/打卡超大森林系cafe｜韓國紅葉2025
迪士尼Pixar展覽亞洲站選址首爾！1:1還原動畫場景 化身玩具走進《反斗奇兵》ANDY房間
首爾旅遊｜夜訪漢江賞首爾世界煙火節！門票連機票最平只需$1,3XX
首爾Melody、Kuromi沉浸式酒店展覽！11間超夢幻主題打卡房＋限定周邊
韓國濟州過度旅遊引發居民不滿！新推出「遵守基本秩序指南」 違例者罰款高達20萬韓圜
《Lonely Planet》2025年最佳旅遊目的地！東京、首爾竟然不on list，有些地方大家未必聽過
Pokémon亮相首爾樂天世界！夏日限定祭登場 比卡超跳舞巡遊＋精靈球熱氣球＋限定精品
台灣網民票選10大不想再去城市！韓國竟成No.1、香港也意外入榜
《呂濤米Lo Seoul》韓國景點合集（不斷更新）！抵食炸雞Omakase/校服玩轉樂天世界/弘大辣雞尋尊嚴
其他人也在看
黎煒熹：從賽車愛好者到卡丁賽車樂園創辦人的速度之旅
在廣州番禺區，名為「一起卡丁賽車樂園」的卡丁車場正成為賽車愛好者的新熱點。這座樂園不僅是全國市區內最長的賽道，還融合了娛樂與專業培訓的元素。作為創辦人之一，黎煒熹（以下簡稱熹sir）從一名29歲才接觸卡丁車的「新人」，到如今開設自己的賽車場，他的故事充滿熱情與堅持。「賽車不...men’s Reads ・ 1 天前
遭控「指導」加州少年上吊自殺 ChatGPT將設家長監控功能
美國人工智能(AI)公司OpenAI周二(2日)表示，將為AI聊天機械人ChatGPT增加家長監控功能。加州一名16歲少年向ChatGPT尋求「指導」後自殺身亡，其父母上周入稟三藩市法院，控告ChatGPT母公司OpenAI及行政總裁阿爾特曼(Sam Altman)，指控ChatGPT的設計缺陷導致他們的兒子死亡，Opam730 ・ 1 天前
戀愛頭號Red Flag「洪水式操縱」是什麼？兩性關係中的情緒勒索：3個警示讓你避開渣男/渣女
曖昧約會總會令人緊張，如果經常約會後再無下文，就要好好檢視自己的約會表現了！近日歐美興起「洪水式操縱」Floodlighting一詞，讓人有負擔的約會行為，容易讓對方避之則吉，一起來認識甚麼是「洪水式操縱」，同時學會新世代的戀愛方式，不要為對方造成「戀愛PTSD」！Yahoo Style HK ・ 1 天前
中國閱兵｜ 日本前首相鳩山由紀夫傳為侵華下跪 瘋傳照片實為在韓向日治死者致哀｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】北京今日（3 日）舉行中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年紀念大會，出席名單包括前日本首相鳩山由紀夫（Yukio Hatoyama）。近日一張他跪地的照片在網上瘋傳，被指是在南京大屠殺紀念館為侵華道歉，法新社利用反向搜尋，證實相關照片拍攝地點於南韓首爾，鳩山當時在西大門刑務所前向日治時期犧牲者致哀。Yahoo新聞 ・ 1 天前
寓所藏0.4克大麻 清水尋也認美國留學沾毒
【on.cc東網專訊】26歲日本男星清水尋也，昨日(3日)涉嫌藏有大麻與同居女友被捕後，今日(4日)早上送檢。他坐在車廂後座，未能看到表情。清水位於東京的寓所內被發現藏有約0.4克乾燥大麻，他供稱於2019年到美國洛杉磯留學時，在當地的派對上首次接觸大麻後，返回東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
中國閱兵︱李家超率約 360 名代表團出席 紀律部隊回歸後首穿制服參與盛典︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】中國今日（3 日）舉行「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年紀念大會及閱兵儀式」。多個香港紀律部隊包括入境處、海關、警務處、消防處、懲教署及飛行服務隊代表獲邀並穿上制服出席，亦是香港回歸以來首次有紀律部隊穿著制服參與閱兵。多名官員亦親赴北京觀禮，並在 Facebook 分享相片與感受。Yahoo新聞 ・ 1 天前
許光漢是「UNIQLO穿搭天才」？同款恤衫、T-Shirt成為熱搜，網民：比較想要同款「老公」
許光漢退伍後，工作排得滿滿的！早前，來港宣傳電影 《他年她日》後，又登上2025 JAM JAM ASIA 亞洲音樂節與落日飛車合唱，隨後還成為UNIQLO台灣15周年品牌大使，其清新帥氣形象宣傳照，成為近日的網上熱話。Yahoo Style HK ・ 4 小時前
海迅物流清盤｜與郵政3000萬合約未能履行 中標前已遭追討逾億
本地物流公司「海迅供應鏈」昨日(3日)遭高等法院頒令清盤，未能履行與香港郵政的兩份租車合約。在香港郵政網站見到有關合約為期兩年，分別涉及近2,600萬元和約530萬元，於去年4月及12月批出，相關合約已重新招標。 兩間中標公司為「匯泰物流有限公司」及「夏普運輸有限公司」，分別以約2,460萬元及2,600萬元獲得am730 ・ 1 天前
外賣白飯驚見骨頭、豉油漬 疑為「二手飯」 事主呻：唔敢食
疫情以後，外賣文化盛行，食品衛生向來是市民最關注的一環。近日，有網民在社交平台發文，指自己叫外賣時，竟收到一盒疑似「二手飯」的白飯，飯中更附有骨頭及豉油漬，令他大感不安，直呼「唔敢食直接掉咗」。Yahoo Food ・ 1 天前
三萬人追蹤的主婦便當 老公每天都被嚇壞！
日本女人們沒有極限啊！經常在網上看見日本地方媽媽們分享幫小孩驚喜製作的創意造型便當，想必在學校打開便當的瞬間，都會揚起幸福笑容～不過在廣島縣有一名家庭主婦，每日用心準備便當卻不是為了給孩子帶來笑容，而是要來「嚇老公」！Japhub日本集合 ・ 1 天前
「遲都遲了」仙氣女學生爆紅 就讀學校背景學費曝光｜網上熱話
新學年剛剛開始，有傳媒在鑽石山蒲崗村道學校村進行街訪時，意外拍攝到一名遲到女學生Ella。面對記者採訪，她從容不迫地回應：「唔緊要啦，遲咗反正都」。這段短片迅速在社交平台瘋傳，引發網民熱烈討論。許多網民認為這位女學生氣質出眾，加上她「遲咗都遲咗」的金句，令人聯想起內地紅姐名言「來都來了」，讓Ella瞬間在網絡上爆紅。am730 ・ 1 天前
香港小姐亞軍施宇琪大學時期被連登仔力追 親自回應：好不值一提
《2025香港小姐競選》已於8月31日圓滿結束，陳詠詩勇奪冠軍，亞軍及季軍則分別為施宇琪和袁文靜。陳詠詩與施宇琪自爆二人喺中學時期認識，已經係十多年好友。除此之外，施宇琪原來曾於2018年被連登仔力追，仲被一班網民起底。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
盛品儒遺孀蔡一鳳指女兒常哭掛念爸爸 自己仍堅強撐起全家
亞視前高層盛品儒（James）於8月18日養和醫院病逝，終年48歲，遺下太太蔡一鳳與一對龍鳳胎。蔡一鳳在個人平台中分享自己的女兒常說掛念爸爸Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
金紫荊廣場變東門夜市？ 簡體字小販檔賣八寶粥 內地遊客：如回國內
作為香港地標之一的灣仔金紫荊廣場是內地旅客及觀光團必到景點，近日卻在內地社交平台小紅書引起討論爭議，因該處近日出現大量簡體字露天小販攤檔，售賣旅遊用品、八寶粥、飲品及紀念品，有遊客及網民形容感覺是「秒回國內」，仿如到了深圳東門夜市一樣，更有人形容雜亂場景「烏煙瘴氣」。am730 ・ 1 天前
完全沒看直接線上購！丫頭砸1200萬澳洲買房
[NOWnews今日新聞]女星丫頭（詹子晴）對投資理財有一套，而近日她登上《女人我最大》，透露在澳洲墨爾本買了一間17坪，要價約1200萬台幣的房子，還超勇敢的沒看屋，直接線上成交，買完隔月就成功出租...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
熱氣球節甩轆變「放風箏」 港人慨嘆花千零蚊飛日本更好
中環熱氣球節甩轆惹眾怒，港人批「高價低質」寧願北上或遊日消費。零售數據雖連升三月，增幅有限，本地經濟長期承受消費外流壓力。Yahoo財經 ・ 3 小時前
Giorgio Armani逝世享壽91歲，意大利傳奇時裝設計大師語錄：真正的優雅不代表引人矚目，而是令人難忘
意大利時尚設計大師Giorgio Armani於2025年9月4日逝世，享壽91歲。他以優雅簡約的風格重新定義了現代時尚，創立了極具影響力的Armani品牌王國。Yahoo Style HK ・ 13 小時前
徐子淇劇透中環大劇院 將撼動五大劇院
「千億新抱」徐子淇為時尚雜誌拍攝封面，訪問中提到恒地中環地標項目將設置全港首個百老匯式大劇院。現在香港力谷盛事經濟，新增頂尖表演場地確係好事。不過中環大劇院崛起又會帶來競爭，有五大本地劇院或會受到衝擊。Yahoo 地產 ・ 19 小時前
張柏芝任林家謙演唱會嘉賓曝揀歌原因 自嘲冇才華只有一首歌紅：顏值我還是有的
45歲張柏芝嘅近年轉戰內地發展，久未喺香港露面嘅佢驚喜亮相林家謙紅館演唱會，成為第9場「盲盒」嘉賓。張柏芝穿起薄紗裙裝，以孖辮造型出場，與林家謙合唱代表作《任何天氣》及《留給最愛的說話》，勾起現場觀眾及網民嘅回憶。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
Jennie同款Chanel「千金氣質」配飾：秋冬必備畫家帽、絲巾、頭箍盤點
由「人間香奈兒」Jennie親身演繹的Chanel 2025/26秋冬預告系列，以巴黎街頭混搭90年代慵懶風格掀起話題，其中今季的配飾亦令人眼前一亮！從復古頭飾到多變絲巾，每件都兼具實用性與造型感，絕對是細節控的秋冬必收神器！Yahoo Style HK ・ 23 小時前