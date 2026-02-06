消委會十大消費新聞選舉︱熱氣球節被封「最離譜」新聞
首爾地鐵攻略 最新票價、中文地圖、必備 App：教你點樣搭車最慳錢、最準時！
去首爾自由行，最驚嘅唔係語言唔通，而係驚行錯路！首爾地鐵系統出名發達，雖然路線多到好似蜘蛛網咁，但只要掌握到訣竅，無論係第一次去嘅新手，定係去過好多次嘅「韓國通」，都可以輕鬆玩轉首爾。首爾地鐵票價出名經濟實惠，而且大部分車站都有晒中文標示，指示清晰。Trip.com 今次為大家整理咗呢份首爾地鐵最強懶人包，由最新地鐵圖、購票教學、到必下載嘅交通 App 同沿線景點一應俱全。睇完呢篇，你就可以好似 Local 咁自由穿梭首爾，慳返啲交通時間去明洞、弘大瘋狂買嘢食嘢！
✈️ 香港飛首爾要幾耐？直飛定轉機好？
由香港國際機場 (HKG) 直飛首爾，平均飛行時間大約只需 3 小時 30 分鐘至 3 小時 45 分鐘。話咁快就到，最啱香港人快閃 4-5 日自由行！
👜 航空公司點樣選？（傳統 vs 廉航）
目前有多間航空公司提供直飛服務，主要目的地係仁川國際機場 (ICN)：
貼士： 想搵平飛？記得善用 Trip.com 機票預警功能，一有減價即刻通知你！
到達後：點樣由機場去首爾市中心？
首爾有兩個主要機場：仁川 (ICN) 同 金浦 (GMP)。香港出發嘅航班 99% 都係停喺仁川機場。落機後點去市區最快？
交通工具
目的地
車程 (約)
優點
AREX 機場快線 (直達車)
首爾站
43 分鐘
最快、唔驚塞車、有位坐
AREX 機場快線 (普通車)
沿途各站 (如弘大)
60 分鐘
價錢最平、停站多
機場巴士 (Limousine)
明洞、東大門、江南
60-80 分鐘
直達酒店門口、唔使搬行李上落樓梯
機場包車 /的士
全首爾
60 分鐘
適合一家大細或行李超多嘅朋友
首爾地鐵圖 | 簡介
如果話香港有 MTR，咁首爾地鐵就係佢哋嘅「最強交通命脈」。規模之大全球數一數二，無論你想去追星、掃化妝品定係睇古蹟，搭地鐵絕對係最快、最唔傷荷包嘅方法。
📊 首爾地鐵有幾勁？
全球第三大：載客量極高，系統成熟程度同東京、紐約有得比。
25 條路線：擁有超過 25 條主線及支線（包括 1-9 號線、機場鐵路 AREX、新盆唐線等），網絡極度密集。
700+ 個車站：真正做到「區區有站」，基本上首爾市內無邊度係地鐵去唔到。
⏰ 營運時間：早出晚歸都無問題
對於要行到最後一秒嘅香港人嚟講，地鐵營運時間好關鍵：
頭班車：大約清晨 05:00 - 05:30 開始。
尾班車：通常去到深夜 24:00 左右。
⚠️ 注意： 2026 年最新安排，部分線路為咗方便「早鳥」返工，頭班車時間有提前。但要留意，週末同公眾假期嘅尾班車通常會比平日早 1 小時收車，建議大家用 Naver Map 或 KakaoBus 即時 check 住。
💡香港人必睇貼士
避開「地獄繁忙時間」： 首爾地鐵喺 07:30 - 09:30 同 17:30 - 19:30 呢兩段時間嘅擠迫程度絕對唔輸俾金鐘站！如果推住大行李，強烈建議避開呢啲時段，唔係嘅話真係「夾到變肉餅」。
善用「特急」快車： 例如 9 號線（去江南必搭）有分「一般」同「急行（Express）」，快車會跳過部分細站，去遠地方可以慳返唔少時間！
出口分分鐘行死人： 首爾地鐵站大到好似迷宮，有啲站（如高速巴士客運站）有成廿幾個出口。出閘前一定要睇清楚邊個出口最近景點，唔係嘅話地底行 15 分鐘都未出到地面。
首爾地鐵圖 | 首爾地鐵中文地圖
圖片來源：首爾地鐵官網
首爾地鐵圖 | 購買方式、票價
想喺首爾地鐵穿梭自如，揀啱一張交通卡已經慳咗一半時間，以下係為香港旅客整理嘅最新資訊：
T-money 卡：韓國版「八達通」（最推薦 👍）
如果你打算喺韓國留幾日，或者會去埋釜山、濟州島，T-money 絕對係首選。
點解要買： 類似香港八達通，適用於全韓國地鐵、巴士、的士，甚至便利店買嘢食都得。
著數： 用 T-money 搭地鐵每程平 ₩150（約 HK$0.9），而且提供 30 分鐘內轉乘優惠（地鐵轉巴士或相反）。
邊度買： 仁川機場、各大便利店（GS25, CU, 7-11）或地鐵站。空卡約 ₩3,000 - ₩4,000。
首爾地鐵圖 | 首爾地鐵 App
好多香港人去旅行習慣用 Google Maps，但喺韓國，因為國家安全條例，Google Maps 嘅導航功能係「半殘廢」狀態，連步行路線都未必準。想喺首爾地圖好似返屋企咁熟，一定要 Download 以下 App。
首爾地鐵 App #1 首爾地鐵通
喺咁多個 App 入面，「首爾地鐵通」之所以成為香港遊客嘅首選，就係因為佢夠晒「直觀」。佢唔止係一張電子地圖，直情係你袋入面嘅全能導遊！
🌟 點解佢係必備神器？
精準路線＋離線地圖： 香港人最驚去到外地無 Data 或者訊號差。呢個 App 提供離線地鐵圖，就算喺地底斷斷續續都照樣睇到路線。佢仲會即時更新列車時間，預計埋你幾點到站，等你可以準時去到預約好嘅 Cafe。
「轉車快人一步」提示： App 入面會標示埋邊個車廂、邊道門最接近扶手電梯。對於追求效率、想快啲出站去 Shopping 嘅香港人嚟講，呢個功能簡直係神救贖！
地鐵站周邊「生活機能」搜尋： 呢個係佢最驚喜嘅地方！落機想搵 ATM 撳錢？行到攰想搵間評分高嘅餐廳？定係突然想搵銀行換錢？App 內直接幫你標記晒地鐵站附近嘅 ATM、銀行、便利店同特色餐廳，唔使喺地面盲摸摸。
住宿與景點標記： 你可以直接在地圖睇到地鐵站附近嘅優質酒店推介。
💡 專業旅行 Tip： 搵到心水酒店之後，記得返嚟 Trip.com 睇吓有無「會員專享價」！首爾好多性價比極高嘅酒店（例如明洞、東大門周邊）都喺地鐵站出口 5 分鐘步程內，配合埋地鐵通 App 嚟搵路，推住行李都唔驚行到汗流浹背。
首爾地鐵 App #2 韓巢
如果你係第一次去首爾，見到韓文就頭大，咁 「韓巢地圖」 絕對係你嘅救星！呢個 App 喺香港旅遊圈子出晒名，最主要原因得一個：佢嘅全中文介面做得最成熟，完全係為咗唔識韓文嘅遊客而設。
🎯 韓巢點解咁好用？
全中文地圖，睇得最親切： 由地鐵站名、景點到街道，全部都有晒繁體/簡體中文。你唔使再辛苦去對啲韓文圓圈方塊，一眼就睇到明洞站、弘大入口站喺邊。
起點終點，一 Click 即計： 規劃行程超簡單！只要揀好出發站同目的地，App 就會幫你計埋：
最快路線（轉車次數最少）；
預計車程時間（精準到幾分鐘）；
詳細車費（單程票 vs T-money 價錢一目了然）。
強大的中文搜尋功能： 你可以直接輸入「廣藏市場」、「BHC 炸雞」或者酒店名，唔使好似其他 App 咁要搵韓文地址。
沿線優惠券＋美食推介： 韓巢最強嘅地方，係地圖上會標示好多餐廳優惠券。你可以邊睇地圖邊搵邊度有「九折」或者「送飲品」，啱晒鍾意「攞著數」嘅香港人！
首爾地鐵 App #3 Naver Map
如果你想喺首爾玩得好似當地人咁 Local，或者想搵一啲 Google Maps 搵唔到嘅「隱世 Cafe」，手機入面一定要有 Naver Map。雖然佢目前仲係以簡體中文為主，但勝在資料最齊、最 update，係香港人探索韓國「巷仔」必備嘅工具。
💪 點解要捨棄 Google Maps 改用 Naver Map？
資料精準度極高： 喺韓國，Google Maps 唔止步導航唔準，連店家嘅營運時間都未必 Update。Naver Map 係韓國本土龍頭，邊間餐廳「暫停營業」或者「搬咗位」，佢一定係第一個更新。
步行導航「神救援」： 首爾好多細街小巷，Naver Map 嘅步行模式會清楚標示出小路、甚至係上斜位。佢仲有 Street View（街景服務），等你可以喺地鐵站出口先對一對附近環境，唔使行冤枉路。
地鐵轉乘「最快門位」： 佢會詳細話你知搭邊卡車、邊道門最接近扶手電梯（例如：3-4 號門）。對於分秒必爭、想快啲去到餐廳排隊嘅香港人嚟講，呢個簡直係神功能！
隱藏版搜尋技巧：電話號碼搜尋法 💡 呢招香港旅客一定要學！如果你喺 IG 睇到間餐廳但唔識打韓文，只要喺搜尋欄輸入嗰間舖頭嘅韓國電話號碼，Naver Map 就會即刻幫你定位，連韓文都唔使打，超方便！
首爾地鐵圖 | 主要路線
以下是首爾遊客最常使用的地鐵路線：
首爾地鐵線
站名
推薦景點
地鐵 1 號線
鍾路 5 街站
廣藏市場
東大門站
東大門設計廣場
市廳站
德壽宮
首爾站
樂天 Outlet
地鐵 2 號線
梨花女子大學站
梨花女子大學
弘大入口站
弘大商圈
蠶室站
樂天世界
江南站
江南地下街
地鐵 3 號線
景福宮站
景福宮
安國站
北村韓屋村
新沙站
新沙洞商圈
地鐵 4 號線
明洞站
明洞商圈
會賢站
南大門市場
地鐵 5 號線
金浦機場站
金浦機場
汝矣度口站
汝矣島漢江公園
地鐵 6 號線
世界杯運動站
和平公園
首爾旅行團 2026 - 4 大一日旅行團推薦，探索多個精選景點！
首爾地鐵圖 | 地鐵沿線景點
搭乘首爾地鐵，不僅能高效移動，更能輕鬆抵達眾多令人嚮往的熱門景點。為了幫助您更好地規劃行程，我們特別精選了以下 6 大首爾地鐵沿線景點推介，讓您的首爾之旅充滿精彩與發現！
首爾地鐵沿線景點 #1 明洞
講到首爾最受香港人歡迎嘅地方，明洞絕對係第一名。無論係想買最新嘅韓系化妝品、食勻街頭小食，定係去換錢所搵最抵匯率，呢度都可以滿足晒你！
🛍️ 必逛亮點
美妝聖地 Olive Young 旗艦店：呢間係全首爾最大嘅分店，最新、最紅嘅護膚品喺度搵最齊。
12 層高大創 Daiso：文具控、雜貨控必去！整棟 12 層樓任你行，係買手信（散貨）嘅最強地點。
潮人必去 Nike Seoul / New Balance：呢度有全韓國最大嘅旗艦店，仲可以 DIY 屬於你自己嘅帽或衛衣。
卡通明星店：Line Friends Square 同各種韓國本土角色店（如 Butter, Wiggle Wiggle）都喺度開咗新分店。
🍴 必食推介
明洞餃子 (Myeongdong Kyoja)：多年榮獲米芝蓮必比登推薦，佢嘅刀削麵同餃子係香港人嘅「首爾第一餐」。
BHC / BBQ 炸雞：去韓國點可以唔食炸雞？明洞有齊各大品牌。
街頭小食一條街：傍晚開始就有無數攤檔，必試炸龍蝦、芝士烤年糕、雞蛋糕同魚糕！
⛪ 文化與景點打卡
明洞天主教堂：韓國最早嘅哥德式紅磚教堂，係鬧市中嘅清靜地，影相一流（注意： 彌撒期間內部禁止拍照）。
韓國銀行貨幣金融博物館：充滿古典氣息嘅巴洛克式建築，仲可以免費參觀各國貨幣展覽，係好好嘅親子/文青景點。
📌 實用資訊
地址：首爾特別市中區明洞 (서울특별시 중구 명동)
交通方式：
地鐵 4 號線【明洞站】：5、6、7、8 號出口即達。
地鐵 2 號線【乙支路入口站】：5、6 號出口出嚟行 5 分鐘就到明洞主街。
營業時間：一般為 10:00 - 22:00（街頭小食通常由 16:00 開始最熱鬧）。
首爾地鐵沿線景點 #2 景福宮
如果明洞係 shopping 精嘅天堂，咁景福宮就係攝影發燒友同歷史愛好者嘅必到之地。作為朝鮮王朝規模最大嘅宮殿，呢度唔止建築宏偉，仲係一年四季都咁靚：春天賞櫻、夏天避暑、秋天睇銀杏、冬天影雪景，絕對係首爾自由行嘅「打卡標配」。
🤴 必睇亮點：守門將換崗儀式
喺光化門門前，每日都會上演兩場氣勢磅礴嘅「守門將換崗儀式」，唔使買飛都可以喺廣場免費睇！身穿鮮豔服飾嘅守門軍，配合埋傳統樂器同口令，非常有氣氛。
儀式時間：10:00、14:00（每日兩場，每場約 20 分鐘）
光化門守衛儀式：11:00、13:00
(注意：逢週二休館，落雨或極端天氣亦會取消)
👗 點樣「免費入場」？
香港人最鍾意攞著數，景福宮有一個非常慷慨嘅規定：只要身穿韓服（傳統或改良版均可），就可以免費進入景福宮！
編輯建議：地鐵站 5 號出口附近有好多韓服租借店，價錢由 ₩10,000 - ₩30,000 不等。著住韓服喺紅牆青瓦之間影相，非常有穿越時空嘅感覺！
門票原價：成人 (19-64歲) ₩3,000 / 兒童 (7-18歲) ₩1,500。
🖼️ 沿線順路玩
國立故宮博物館：就喺景福宮入面，可以睇到王室生活嘅珍貴文物（免費參觀）。
國立民俗博物館：位於宮殿東側，戶外仲有一條復古街景，係影相嘅隱世好地方。
📌 實用資訊
地址：首爾特別市鐘路區社稷路 161 (서울특별시 종로구 사직로 161)
交通方式：
地鐵 3 號線【景福宮站】：5 號出口行 5 分鐘即達。
地鐵 5 號線【光化門站】：2 號出口行 10 分鐘，穿過光化門廣場就到。
開放時間（閉館前 1 小時停止入場）：
11月 - 2月：09:00 - 17:00
3月 - 5月、9月 - 10月：09:00 - 18:00
6月 - 8月：09:00 - 18:30
⚠️ 每週二固定休息，大家規劃行程時千祈唔好揀錯日子！
💡 Trip.com 獨家貼士： 影完景福宮，可以步行去附近嘅「通仁市場」，用懷舊銅錢買便當食，或者去「西村」搵間韓屋 Cafe 飲杯茶。想住得古色古香？喺 Trip.com 搵返間景福宮附近嘅韓屋民宿，體驗最地道嘅韓國風情。
首爾地鐵沿線景點 #3 東大門設計廣場（DDP）
去到東大門，除咗去批發市場「補貨」，另一個必去嘅地標就係 東大門設計廣場 (DDP)。呢座建築由傳奇建築師 Zaha Hadid 設計，外觀完全無一條直線，望落去就好似一架降落喺首爾市中心嘅銀色巨型 UFO，充滿未來感，係攝影愛好者嘅天堂。
🌌 必睇亮點：流線型光影與藝術空間
Dream in Light 燈光騷： 以前大家最鍾意影 LED 玫瑰花海，而家 DDP 升級咗做全方位嘅「光影地標」。每晚建築物嘅金屬表面都會有大型嘅 媒體外牆投影，將整座建築變成一件發光嘅藝術品，震撼程度更勝當年！
五大功能區任你行：
Art Hall (藝術廳)：經常有首爾時裝週或大型發佈會。
Museum (展覽館)：有唔同嘅藝術同設計特展（例如之前極紅嘅 Tim Burton 展）。
Design Lab (設計實驗室)：可以買到好多韓國設計師原創嘅精緻手信、飾物。
東大門歷史文化公園：喺呢個摩登建築入面，竟然保留咗古代城牆遺址，呢種古今對比係 DDP 嘅獨特之處。
📸 最佳打卡位推介
DDP 斜坡外牆：利用建築嘅曲線做背景，輕易影出大片感。
LED 燈光步道：夜晚燈光亮起，成條步道就好似星海咁浪漫，最啱情侶去拍拖。
對面百貨公司高層：例如去 Lotte Fitin 嘅展望台（如有開放），可以由高處俯瞰成架「外星飛船」閃閃發光嘅全貌。
📌 實用資訊
地址：首爾特別市中區乙支路 281 (서울특별시 중구 을지로 281)
交通方式：
地鐵 2、4、5 號線【東大門歷史文化公園站】：1 號出口一出就係廣場中央。
開放時間：
戶外區域：24 小時開放（燈光騷通常喺日落後開始）。
室內展館 / 設計商店：10:00 - 20:00（各場館略有不同，部分週一休館）。
首爾地鐵沿線景點 #4 梨花女子大學
想感受韓國嘅學術氣息兼且瘋狂 Shopping？梨大絕對係你嘅首選。呢度唔止係韓國頂尖嘅女子學府，校園建築更加係靚到好似去咗歐洲咁，係首爾自由行必去嘅打卡勝地。
🏫 梨大必影打卡位
梨花牆： 校門口嗰一整面白色梨花浮雕牆，係梨大嘅標誌。因為「梨花」喺韓文發音同「利發」相似，好多旅客都會喺度影相，攞個好意頭！
ECC 大峽谷 (Ewha Campus Center)： 由法國名建築師設計，呢座隱藏喺地底嘅超現代建築，中間有一條宏偉嘅斜坡大峽谷，兩邊係全玻璃幕牆，影相效果極震撼。
大講堂 (基督教教堂)： 沿住 ECC 向上行，會見到呢座充滿歷史感嘅歐式石造建築。秋天嚟到，附近嘅楓葉同銀杏會將成個山坡染成紅黃色，美不勝收。
🛍️ 梨大「女人街」：平價服飾與美妝天堂
梨大附近嘅商圈俗稱「女人街」，因為主要客群係大學生，所以價錢比明洞更親民：
潮流服飾：無數小店售賣最新韓系衫、裙、飾物，好多時 ₩10,000（約 HK$57）就有交易。
美妝旗艦店：Olive Young、innisfree、Etude House 等喺度都有大分店，經常有學生專享優惠。
網紅 Cafe：梨大小巷入面隱藏咗好多文青風 Cafe，行到攰可以坐低飲杯咖啡，感受下首爾嘅慢生活。
📌 實用資訊
地址：首爾特別市西大門區梨花女大街 52 (서울특별시 서대문구 이화여대길 52)
交通方式：
地鐵 2 號線【梨大站】：2 號或 3 號出口，沿住商店街直行 5 分鐘就到校門口。
開放時間：
校園區域：建議於 09:00 - 17:00 期間參觀（請保持安靜，避免進入教學大樓影響學生上課）。
商圈營業時間：一般由 11:00 開始至 21:00。
首爾地鐵沿線景點 #5 梨泰院
想感受首爾唔同嘅一面？搭 6 號線嚟梨泰院啦！呢度以前係美軍基地附近，所以充滿咗濃郁嘅異國色彩，由西式 Brunch、中東料理到土耳其甜品都有。而家嘅梨泰院更連埋隔籬嘅漢南洞，成為咗香港潮流系、文青系旅客最愛嘅打卡聖地。
🌍 必玩亮點：國際化氛圍與藝術感
梨泰院大街：呢度有無數特色商店，由大碼衫、古董家具到國際潮牌都搵得到。因為外國人多，英文溝通完全無問題！
漢南洞（走入高級文青區）：由梨泰院行過去漢南洞，你會發現畫風變咗。呢度匯聚咗好多韓國新銳設計師品牌（如 Marithé François Girbaud、Mardi Mercredi），係而家最紅嘅掃貨點。
Leeum 三星美術館：如果你鍾意藝術，呢度嘅建築本身同館內藏品都係世界級，影相效果極具高級感。
經理團路 (Gyeongnidan-gil)：沿山而建嘅小巷，隱藏咗好多可以睇到 N 首爾塔全景嘅露台餐廳同酒吧。
🍹 夜生活與美食
異國美食天堂：想食正宗嘅紐約 Pizza、墨西哥卷餅或者泰國菜？梨泰院絕對唔會令你失望。
天台酒吧 (Rooftop Bar)：梨泰院嘅地形有好多坡度，好多 Cafe 同 Bar 都設有露台，傍晚嚟飲杯嘢、睇住首爾夜景，真係好 Chill。
📌 實用資訊
地址：首爾特別市龍山區梨泰院洞 (서울특별시 용산구 이태원동)
交通方式：
地鐵 6 號線【梨泰院站】：最核心位置，1、2 號出口出嚟就係最熱鬧嘅街道。
地鐵 6 號線【漢南鎮站】：想去文青 Cafe 同設計師小店？喺呢度落車行過去近啲。
地鐵 6 號線【綠莎坪站】：想去經理團路睇日落，喺呢個站落車最方便。
開放時間：全日開放（商店通常 11:00 開門，酒吧與餐酒館會營業至凌晨）。
首爾地鐵沿線景點 #6 樂天世界
去首爾玩驚落雨或者太凍？去樂天世界就啱晒！呢度係首爾市中心唯一嘅大型主題樂園，最勁嘅地方係佢擁有全球最大嘅室內遊樂園（探險世界），加埋戶外嘅魔幻島，無論咩天氣都可以玩到癲！
🎡 樂天世界必玩三部曲
「探險世界」室內區： 呢度有超浪漫嘅旋轉木馬（韓劇《天國的階梯》經典場景）、激流旅程，仲有夜晚必睇嘅室內花車巡遊。
「魔幻島」戶外區： 想挑戰膽量？一定要去戶外玩「亞特蘭提斯」過山車、自由落體同「陀螺轉盤」。望住石村湖景玩機動遊戲，刺激之餘仲好靚。
校服體驗（最新流行！）： 而家最流行嘅玩法係喺樂天世界門口租一套韓國校服，變身韓劇主角入去影相。呢度嘅校服款式又靚又修身，絕對係必做嘅打卡項目！
🏟️ 一站式娛樂消閒
樂天世界水族館：位於 B1 層，有全韓國最大嘅海洋隧道。
樂天世界塔 (Seoul Sky)：就喺隔籬！你可以登上 123 層樓高嘅觀景台，俯瞰全首爾景色。
樂天百貨 & 樂天超市：玩完仲可以順便去買埋手信、掃吓零食，一次過搞掂晒。
📌 實用資訊
地址：首爾特別市松坡區奧林匹克路 240 (서울특별시 송파구 올림픽로 240)
交通方式：
地鐵 2 號線 / 8 號線【蠶室站】：4 號出口有地下通道直達樂天世界，完全唔使驚淋雨。
開放時間（2026 最新）：
週一至週四、週日：10:00 - 21:00（最後入場 20:00）
週五、週六：10:00 - 22:00（最後入場 21:00）
❓ 首爾地鐵：自由行常見問題
去首爾搭地鐵，香港人最常問嘅幾個問題，編輯喺度一次過幫你答晒！
Q1：首爾地鐵入面有冇免費 Wi-Fi？
答：有，但唔好抱太大期望。 首爾地鐵站同車廂內雖然有免費 Wi-Fi，但通常訊號比較飄忽，而且好多時要用韓國本地電訊商（如 SKT, KT, LG U+）嘅帳戶先入到。
Q2：T-money 卡搭唔搭到首爾地鐵？
答：絕對可以！ T-money 就係韓國嘅「八達通」，唔止首爾地鐵，連巴士、的士甚至係全韓國（如釜山、大邱）嘅地鐵都用得。用 T-money 仲有轉乘優惠同埋每程平 ₩150 㗎。
Q3：首爾地鐵站有無儲物櫃？
答：基本上大站都有。 大部分首爾地鐵站都設有 T-Locker（電子儲物櫃），支援中、英、韓語介面，可以用 T-money 或者信用卡畀錢。
💡 貼士： 如果你係想寄存大行李（例如 28 吋喼），熱門站（如弘大、明洞、首爾站）嘅大櫃好快會爆滿。建議早少少去，或者用一啲專門嘅行李寄送服務直送酒店。
Q4：地鐵站內有無洗手間？
答：有，而且通常好乾淨。 首爾地鐵站大部都有廁所，有啲喺閘內，有啲喺閘外。你可以留意站內嘅藍色/粉紅色標誌。
Q5：如果搭錯方向點算？
答：唔使急，最緊要睇清楚。 首爾有啲月台係「對面岸」（島式月台），行過對面就搭得返轉頭；但有啲係「分開閘口」（側式月台），如果你出咗閘再入返就要再扣錢。
