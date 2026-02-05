Marf邱彥筒專訪 定位主流但思想非主流
首爾掃貨攻略 6 大必去 Outlet 推薦：名牌服飾、運動鞋 3 折起，加埋退稅慳到盡
想去首爾瘋狂購物，但唔知應該由邊度行起？首爾除咗有琳瑯滿目嘅百貨公司，仲有幾個超大型嘅 Outlet 商場，等你可以用超震撼嘅優惠價，入手平時唔捨得買嘅心頭好！Trip.com 為你詳細介紹 6 大首爾人氣 Outlet，由市中心最方便嘅掃貨點，到郊區嘅名牌天堂通通有齊。我哋仲準備埋首爾行街好去處、即場退稅教學以及高 CP 值酒店推介。等你可以輕輕鬆鬆計劃一個完美嘅首爾購物之旅，買得開心又唔傷銀包！
🇰🇷【韓國】無限流量+T-money交通卡！即日可用，機場領取⚡️HKD 32.56
韓國eSIM即日可用！⚡️高速4G/5G，1-30天任選，HK$3.24起📱
日韓台泰旅行優惠！🔥 50% 起
超值機票優惠 😍 熱門航班快閃機票
超低價！精選韓國人氣門票、日遊體驗買一送一、半價起
Trip.com優惠大合集 (不停更新)
首爾 Outlet | 6 大必逛首爾 Outlet 推薦
6 大首爾必逛 Outlet #1 樂天 Lotte Outlet｜交通最方便
如果你喺首爾最後一日想「最後一搏」掃平貨，位於首爾站 (Seoul Station) 頂層嘅 Lotte Outlet 絕對係首選！呢度位置優越，掃完貨可以直接落樓下坐 AREX 去機場，方便到極點。
精選 140+ 品牌： 雖然得 3 層樓，但「麻雀雖小，五臟俱全」。由化妝品、潮流男女裝到香港人最鍾意買嘅運動/戶外用品（如 North Face、Adidas、Nike）都應有盡有，折扣力度仲非常吸引。
即時退稅超方便： 只要消費滿 30,000 韓元，憑護照就可以喺現場退稅櫃檯辦理即時退稅，直接喺貨款扣除，慳返去機場排隊嘅時間！
交通王者： 同首爾站（地鐵 1 號、4 號線、KTX、AREX）無縫連接。無論你住邊區，嚟呢度補貨都完全無壓力。
📍 旅遊資訊小貼士
地址： 首爾市龍山區漢江大路 405
營業時間： * 星期一至四：11:00 - 21:00
星期五至日：11:00 - 22:00
交通： 地鐵 1 號或 4 號線至首爾站，1 號出口步行即達。
💡 編輯小撇步： 行完 Outlet 仲可以去隔離個超大間嘅 Lotte Mart (樂天超市) 買埋韓國零食同紫菜手信，一站式搞掂晒所有 Shopping 清單！
圖片來源：嘉嘉 xxtkaka@Trip Moments
Arex 機場快線，低至HK$62(70189人已購)
韓國 5G eSIM | 日用包/總量包 | 500MB/天-總量30GB | 1-30天 | 24小時制 | QR code，低至HK$1(25454人已購)
WOWPASS：具有貨幣兌換、支付、T-money交通等功能的預付卡，低至HK$32(7784人已購)
6 大首爾必逛 Outlet #2 東大門 Hyundai City Outlet 現代城市奧特萊斯｜潮流購物新熱點
如果你去開東大門睇 DDP 或者行批發區，一定要留返半日畀呢間 Hyundai City Outlet。呢度唔單止品牌夠後生、夠貼地，11 層樓入面仲收埋咗好多人氣 Cafe 同打卡位，係首爾市中心超全面嘅一站式 Outlet。
潮流品牌集散地： 樓高 11 層（連地庫），集合咗大量運動、戶外及韓國本地設計師品牌。比起首爾站嘅樂天，呢度嘅氛圍更年輕，仲有超大間嘅 教保文庫 (Kyobo Book) 同生活雜貨，文青必去。
吃喝玩樂一應俱全： 呢度最出名嘅係多間主題美食，例如經典嘅香蕉奶主題 Cafe (Yellow Cafe)、網紅必試嘅百味堂雪糕，仲有好多漫畫主題 Cafe。行到攰仲可以去戶外人造草地坐下，非常 Chill。
2026 最新退稅政策： 2026 年韓國退稅門檻已經全面下調，只要單筆消費滿 15,000 韓元（原本係 30,000 韓元）即可申請退稅！你可以直接去 B2 層 嘅退稅櫃檯辦理，部分消費仲可以享有即時扣減，非常方便。
📍 旅遊資訊小貼士
地址： 首爾市中區獎忠壇路 13 街 20
營業時間： * 星期一至四：10:30 - 21:00
星期五至日及公眾假期：10:30 - 21:30（比平時開多半個鐘！）
交通： 搭乘地鐵 2 號、4 號或 5 號線至東大門歷史文化公園站，14 號出口步行約 3 分鐘即達。
💡 編輯小撇步： 如果行李太多，記得善用 B1、B2 同 2 樓 嘅自助儲物櫃。另外，拎埋張 Trip.com 優惠碼 預訂附近酒店，行完即刻返房休息，對腳都舒服啲！
圖片來源：YouTuberはぎたす@Trip Moments
6 大首爾必逛 Outlet #3 Mario Outlet｜亞洲最大 Outlet
如果你覺得市區的 Outlet 意猶未盡，咁就要去一次位於加山數碼園區的 Mario Outlet。佢由 1、2、3 館三座大樓組成，規模之大足以行足一日。呢度由名牌服飾、生活雜貨到運動用品一應俱全，而且折扣力度往往比市中心更強！
全方位購物體驗： 超過 600 個品牌進駐，3 館甚至設有高爾夫練習場、大型兒童主題樂園及空中花園。假日仲會有戶外表演，非常適合一家大細一齊嚟，大人掃貨之餘小朋友都唔會悶。
分館定位清晰： * 1 館： 主打男女正裝、休閒服飾。
2 館： 戶外用品、運動品牌及高爾夫。
3 館： 潮流服飾、生活雜貨 (如名牌廚具)、美食街及兒童設施。
2026 最新退稅政策： 根據 2026 年最新制，退稅門檻已降至單筆消費滿 15,000 韓元（原本為 30,000 韓元）。你可以帶埋護照去館內的退稅櫃檯辦理即時退稅或領取退稅單，方便到極。
📍 旅遊資訊小貼士
地址： 首爾市衿川區數碼路 9 街 23
營業時間： * 星期一至四：10:30 - 21:00
星期五至日及公眾假期：10:30 - 21:30
交通： 搭乘地鐵 1 號或 7 號線至加山數碼園區站，4 號出口步行即達。
💡 編輯小撇步： 由於加山數碼園區係 Outlet 集中地，Mario Outlet 隔離仲有 Hyundai City Outlet 同 W-Mall，建議著對舒服嘅波鞋，準備好體力「馬拉松式」掃平貨！
圖片來源：愛旅遊的史蒂芬妮@Trip Moments
6 大首爾必逛 Outlet #4 江南 New Core Outlet｜家居控最愛
位於高速巴士客運站附近嘅 New Core Outlet，由本館同新館兩座大樓組成。呢度最吸引人嘅唔單止係服飾，更係佢極之豐富嘅家居廚具同生活雜貨，仲有全江南最好行嘅超市！
家居控天堂： 呢度嘅家居裝飾、精緻廚具同床上用品選擇非常多。如果你鍾意韓國「感性」風格嘅屋企飾物，喺度慢慢行可以掘到好多寶。
Kim’s Club 超市 (24 小時)： 位於地庫嘅 Kim’s Club 係掃手信嘅神級地點！零食、泡菜、韓式醬料一應俱全。最正係佢營業到深夜（部分區域更係 24 小時），就算行完街嚟最後衝刺都無問題。
2026 最新退稅更新： 2026 年韓國退稅新制下，單筆消費滿 15,000 韓元 就可以申請退稅！你可以去 1 號館（本館）嘅 2 樓服務中心 辦理，非常方便。
📍 旅遊資訊小貼士
地址： 首爾市瑞草區蠶院路 51
營業時間： * 星期一至四：10:30 - 21:00
星期五至日：10:30 - 22:00（超市營業時間可能更長，建議夜晚 10 點前完成退稅手續）
交通： 搭乘地鐵 3 號、7 號或 9 號線至高速巴士客運站，7 號出口步行約 5 分鐘即達。
💡 編輯小撇步： 江南 New Core 隔離就係 新世界百貨 (Shinsegae) 同全首爾最大嘅地下街 Goto Mall。建議先去地下街買衫，再過嚟 New Core 掃家居用品同超市手信，一整日江南購物行程就完美喇！
圖片來源：Visit Korea 官網
6 大首爾必逛 Outlet #5 坡州 Premium Outlets｜一日遊首選
想喺首爾搵返個好似歐洲小鎮咁靚、又可以瘋狂掃名牌嘅地方？坡州 Premium Outlets 就係你嘅不二之選。呢度環境開揚、設計優雅，比起市中心的 Outlet，呢度更有度假嘅感覺，係唔少香港人自駕遊或快閃坡州嘅必到站。
國際大牌雲集： 呢度擁有超過 220 個品牌，特別係國際精品品牌非常齊全，例如 Coach、Max Mara、Jil Sander、Carven 等。呢度嘅折扣通常好驚人，特別係喺換季期間，分分鐘可以用半價甚至更低價錢入手心頭好。
觀光購物一日遊： 坡州 Outlets 嘅位置極佳，隔離就係充滿文藝氣息嘅「嗨里藝術村 (Heyri Art Village)」同埋充滿法式浪漫嘅「普羅旺斯村 (La Provence)」。建議朝早去影相打卡，下晝再嚟 Outlet 衝刺。
2026 最新退稅政策： 2026 年韓國退稅新制下，單筆消費滿 15,000 韓元 即可申請退稅！館內設有即時退稅櫃檯（服務台附近），帶埋護照就可以現場直接退回現金或扣減貨款，方便又快捷。
📍 旅遊資訊小貼士
地址： 京畿道坡州市炭縣面必勝路 200
營業時間： * 星期一至四：10:30 - 20:30
星期五至日：10:30 - 21:00
交通： 搭乘地鐵 2 號或 6 號線至合井站，轉乘 2200 號巴士 直達，車程約 50 分鐘至 1 小時。
圖片來源：남서니@Trip Moments
6 大首爾必逛 Outlet #6 驪州 Premium Outlets｜國際名牌天堂
如果你嘅目標係國際一線大牌，咁距離首爾約 1.5 小時車程嘅驪州 Premium Outlets 就係你嘅終極目的地。作為韓國第一間名牌奧特萊斯，佢擁有超過 270 個品牌，規模同品牌陣容至今依然係全韓之冠。
頂尖國際品牌陣容： 呢度係少數集齊 Burberry、Fendi、Moncler、Givenchy、Saint Laurent、Gucci 等一線精品嘅 Outlet。對於想搵經典款或者高單價名牌嘅遊客嚟講，呢度嘅折扣往往能幫你慳返一張機票錢！
親子與文化同樂： 雖然主打高端品牌，但場內設有完善嘅兒童遊樂設施，非常適合帶埋小朋友一齊行。附近仲有明成皇后故居同神勒寺等景點，可以將購物同文化觀光結合。
2026 最新退稅政策： 2026 年韓國退稅新制下，單筆消費滿 15,000 韓元（原為 30,000 韓元）即可申請退稅！驪州 Outlet 內設有專門嘅即時退稅櫃檯，高額精品嘅退稅金額相當可觀，現場辦理即刻有錢落袋。
📍 旅遊資訊小貼士
地址： 京畿道驪州市名品路 360 號
營業時間： * 星期一至四：10:30 - 20:30
星期五至日：10:30 - 21:00
交通： 於首爾高速巴士客運站 (Gyeongbu Line) 搭乘直達巴士往驪州，車程約 90 分鐘。
💡 編輯小撇步： 驪州 Outlet 分為 A、B 兩大區，建議先喺服務中心攞張地圖劃定心水品牌。因為地方真係好大，而且名牌店可能要排隊，建議預留全日時間。
圖片來源：Reus@Trip Moments
首爾 Outlet | 首爾逛街好去處
除了首爾 Outlet，以下兩個地區同樣是首爾人氣購物好去處：
首爾逛街好去處 #1 明洞
明洞不愧係首爾嘅「購物心臟」，2026 年嘅明洞變得更加好行！除咗經典嘅化妝品街，而家呢度仲係韓流服飾 (K-Fashion) 嘅戰場。無論係想掃護膚品，定係想搵韓劇同款穿搭，嚟呢度一個地方就搞掂。
2026 必逛潮流品牌：
Matin Kim / Marithé François Girbaud： 韓星最愛嘅潮流品牌，喺明洞都有大型旗艦店，想買鐵片包同 Logo T-shirt 必衝！
Emis： 經常斷貨嘅帽子同包包品牌，明洞旗艦店貨源相對較充足。
Olive Young 明洞旗艦店 (Myeongdong Town)： 呢度係全韓最齊、最大間嘅分店，仲有專為遊客設計嘅即時退稅櫃檯。
飾物手信天堂：
NYU NYU / MIMILINE： 多層樓嘅飾物批發店，耳環、項鍊平到你唔信，係女仔入去就出唔返嚟嘅地方。
12 層 Daiso： 喺明洞站附近，整整 12 層樓由美妝到生活用品應有盡有，係買小手信嘅最佳選擇。
2026 最新退稅新制：
門檻更低： 單筆消費滿 15,000 韓元（原本 30,000 韓元）即可退稅！
即時退稅： 明洞大部分大型商店（如 Olive Young, Nike, 品牌旗艦店）都可以憑護照即時扣減稅金，唔使再去機場排隊。
📍 旅遊資訊小貼士
地址： 首爾市中區明洞 (Myeong-dong, Jung-gu, Seoul)
交通： 地鐵 4 號線明洞站 6 號或 7 號出口即達；或者地鐵 2 號線乙支路入口站 5 號出口。
營業時間： 大部分商店 10:30 - 22:00；街頭小吃攤位通常下晝 4 點後最熱鬧。
💡 編輯小撇步： 行到攰一定要試下 Michelin 推薦嘅「明洞餃子」，或者喺街頭食份香噴噴嘅雞蛋糕。另外，如果想換錢，明洞嘅「大使館換錢所」通常匯率都係全首爾數一數二好嘅！
首爾逛街好去處 #2 東大門
東大門係首爾最奇幻嘅地方，當其他商圈熄燈嗰陣，呢度先至真正「覺醒」。無論你係想搵韓國最新最快嘅時裝，定係想睇充滿未來感嘅建築，東大門都係你嘅必經之站。
DDP 東大門設計廣場： 由建築大師 Zaha Hadid 設計，外形好似巨大嘅太空飛碟。2026 年呢度經常舉辦各類數碼藝術展同「首爾設計週」，係文青同攝影愛好者嘅打卡聖地。
零售區 (散客必去)：
Doota Mall (都塔)： 品牌最齊、質素最高，有好多韓國新銳設計師品牌，仲可以即時退稅，最啱追求質素嘅你。
Migliore (美利來) & Hello apM： 傳統嘅零售大樓，價錢相對平，可以嘗試殺價。
飾物天堂 NYU NYU： 呢度係女仔最瘋狂嘅地方！成三層樓高、幾萬款耳環同飾物，價錢低至批發價，2026 年依然係東大門最熱門嘅掃貨點。
深夜批發體驗： 如果想體驗真正嘅批發熱鬧，可以喺夜晚 8 點後行去 apM PLACE 或者 DDP Fashion Mall，睇住物流車穿梭、批貨員忙碌，係非常有活力嘅風景（注意部分批發店不設零售）。
📍 旅遊資訊小貼士
地址： 首爾市中區乙支路 (Eulji-ro, Jung-gu, Seoul)
交通： 地鐵 2、4、5 號線東大門歷史文化公園站 (DDP) 14 號出口即達零售區。
營業時間： 零售商場通常 10:30 - 24:00；批發區 20:00 - 翌日 05:00（星期六夜晚通常休息）。
💡 編輯小撇步： 行到凌晨肚餓？一定要去附近食「陳玉華一隻雞」或者喺路邊攤食辣炒年糕。如果太夜無地鐵，可以下載 Kakao Taxi 叫車，或者體驗首爾專門嘅深夜巴士！
首爾 Outlet | 首爾酒店推介
👉酒店 10% 折扣: 下載 Trip.com App，新用戶首次預訂酒店享至多 10% 優惠
👉新用戶優惠代碼（首張訂單）: 立即註冊，首單即減至多 10%
👉新用戶優惠代碼（第2張訂單）: 新用戶第二次預訂酒店可享至多 5% 優惠
即日起至售完為止，透過 Trip.com 應用程式註冊成為會員，即可享有高達 10% 的折扣，請點擊此處查看更多！
首爾東大門廣場JW萬豪酒店
賣點： 酒店正正喺 DDP（東大門設計廣場） 同 興仁之門 隔離，係成個東大門唯一一間國際級頂尖奢華酒店。
設施： 佢個室內游泳池裝修到好似宮殿咁，超級浮誇！頂樓嘅「The Griffin」酒吧可以飽覽東大門夜景，氣氛一流。
附近： 行出門口就係零售區同批發區，行完東大門 Hyundai City Outlet 之後，行幾步就可以返房放低戰利品。
首爾新羅酒店
賣點： 呢間係韓國最具代表性嘅酒店（韓劇天后結婚都係喺度！）。環境喺南山腳下，充滿傳統韓式庭院風格，有一種遠離市區囂張嘅度假感。
設施： 「Urban Island」 戶外泳池喺首爾非常出名，夏天一定要去打卡。另外，佢哋嘅 The Parkview 自助餐 被公認為全首爾最好食，無預約基本上食唔到。
附近： 酒店旁邊就有新羅免稅店，雖然位處山坡，但有頻密嘅接駁巴士去明洞同東大門。
首爾威斯汀朝昕酒店
賣點： 呢間係首爾歷史最悠久嘅西式酒店之一。佢就喺 樂天百貨總店 隔離，行去明洞商圈只需要 3-5 分鐘，位置簡直無敵。
設施： 服務口碑非常好，客房入面張「天夢之床 (Heavenly Bed)」係出咗名咁好瞓。
附近： 附近有好多老牌韓式料理，又靠近市廳同南大門市場，如果你想以明洞為中心周圍去，呢間係最方便嘅選擇。
🛍️ 首爾 Outlet 購物常見問題 (FAQ)
Q：首爾 Outlet 一般嘅營業時間係幾點？
A： 大部分首爾 Outlet 嘅營業時間都好統一。通常喺 10:30 開門，平日（星期一至四）會喺 21:00 關門；而週末（星期五至日）或者公眾假期，通常會延長半個鐘，營業到 21:30。
Q：喺首爾 Outlet 買嘢可唔可以即時退稅？
A： 可以！ 2026 年韓國最新規定，只要單筆消費滿 15,000 韓元（之前係 30,000 韓元）就可以申請退稅。大部分 Outlet 內都設有「退稅櫃台」或者自動退稅機，只要出示護照，就可以辦理即時扣減稅金或者領取現金，唔使去到機場先至排隊整。
Q：首爾有邊啲必去嘅人氣 Outlet？
A： 根據你嘅需求，可以揀以下幾間最受歡迎嘅 Outlet：
市區首選（交通最方便）： 樂天 Lotte Outlet (首爾站店) 同埋 Hyundai City Outlet (東大門店)，去呢兩間就算唔租車都好容易去到。
生活雜貨/超市： 江南 New Core Outlet，呢度嘅廚具同家居用品特別多。
全韓最大/名牌控必去： Mario Outlet (加山)、坡州 Premium Outlets 同埋品牌最高檔嘅 驪州 Premium Outlets。
其他人也在看
惠康優惠｜買滴露送9條Tempo廁紙！網民瘋搶「超級無敵抵」滿額再送20吋行李箱/網店都有份
惠康優惠｜各位主婦同精明消費者留意！近日惠康超市（Wellcome）推出了一項被網民譽為「超級無敵抵」的震撼優惠，隨即在各大社交群組洗版。 只要購買滴露產品滿指定金額，竟然瘋狂送出9條 Tempo 廁紙，甚至還有 20吋摺疊式旅行箱！ 優惠力度之大，令不少網民直呼：「半年唔使再買廁紙！」即睇內文拆解優惠玩法及網店庫存情況。
Lisa和媽媽靠頭合照「就像複製貼上」！ 母女神基因驚豔粉絲
BLACKPINK成員Lisa近期和媽媽的溫馨合照在網路上引發討論。母女倆極其相似的外貌與自然互動，讓粉絲直呼簡直是「複製貼上」，也讓這位國際巨星與家人的緊密關係再次成為話題。
長者餐飲券2026｜政府派7萬套餐飲券！$25歎敏華黯然銷魂飯/大家樂/KFC 領取方法+合資格人士一覽
各位老友記留意！政府與商界合辦的第四輪「愛心食肆 賞你惠食」活動正式殺到！ 今次活動將會派發 7 萬套 餐飲優惠券，每名受惠長者可獲發一套 8 張。憑券只需 $25 就可以在大家樂、大快活、太興、KFC 等連鎖食肆享用午市或晚市套餐。當中最矚目的是可以用 $25 歎到原價約 $75 的敏華冰廳黯然銷魂飯，變相 33折 食好西！即睇內文了解領取資格及全線餐單。
中年好聲音4｜「白眉鷹王」獲5燈直接晉級 網民齊齊估呢位《愛·回家》演員係真身
TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》日前播出第10集，70強選手競逐40強位置，而焦點就落喺兩位蒙面藝人選手「獅子王」與「白眉鷹王」身上，「白眉鷹王」演唱歌曲《假使有日能忘記》，憑出色表現，喺評審們手上獲得5燈直接晉級，實至名歸。唔少網民都化身偵探，齊齊估「白眉鷹王」真身。
食維他命B雜「尿黃」正常嗎？幾時食最好？營養師教路B雜功效、禁忌及好處！附含量最豐富食物及每日建議攝取量
你是否經常覺得身體被抽乾力氣？做什麼事情都很疲倦？這種反應有機會是身體正在發出缺乏維他命B雜的信號。維他命B雜是營養素中的重要成分，又稱為「維生素B群」，是一組水溶性維他命的總稱，包括B1、B2、B3、B5、B6、B7、B9和B12等。不過其實這些維他命B各自有著不同的功效，而且每日攝取量也不盡相同！食了維他命B雜導致「尿黃」，這正常嗎？網上更傳言「補充維他命B雜會影響晚上睡眠」，到底可信嗎？今次Yahoo Food找來「家營營養中心」營養師吳瀟娜（Lillian）為大家解構維他命B雜好處及禁忌，再教大家什麼食物可以補充維他命B雜以及什麼時候補充維他命B雜最好，大家補充維他命B雜前先看營養師講解啦！
1989年龍蝦灣謀殺案 62歲港男潛逃37年泰國落網 料明引渡回港(更新)
泰國警方周一(2月2日)以涉嫌非法入境拘捕一名潛逃37年的姓梅62歲香港男子，正安排引渡，據了解他涉及1989年西貢龍蝦灣「五花大綁」謀殺案，案發5年後一直潛逃泰國，預料明日將被引渡回港，香港警方明日下午將在機場交代案情。本港警方表示，東九龍總區刑事部正跟進調查案件。
網傳鄧兆尊日收4萬利息 拍片回應網民唔賣帳：怕被綁匪盯上
58歲鄧兆尊身家豐厚，近年生活過得悠哉遊哉，又擁3位伴侶，包括：「正印」Carmen、「阿二」車厘子（Cherry）及「阿三」陳小姐，被稱「現代韋小寶」。由於鄧兆尊身為已故新馬司曾（鄧永祥）嘅兒子，所以佢嘅身家一直成為外界嘅焦點，而佢亦曾經承認每年一房有形容為「長期合約」嘅50、60萬家用，亦有傳佢繼承爸爸15億遺產，最近更有傳佢日收4萬利息，所以佢拍片上載到社交站就謠言澄清。
美斯同意 由國際邁阿密回歸母會
球王美斯（Lionel Messi）效力國際邁阿密，盛傳同意了令人出人意表的回歸舊會的安排。
陳冠希出席美國婚禮！八字鬍、全套西裝「撞臉毛利小五郎」 網驚呼：回不去
近日，陳冠希與妻子秦舒培、女兒一同在洛杉磯出席友人婚禮，被其他賓客拍下照片後引起關注。他留著小鬍子、頭髮蓬鬆，臉上可見自然細紋，加上微微瞇眼的神情，竟和《名偵探柯南》的毛利小五郎頗為神似，令不少網友直呼「一看就聯想到」、「真的回不去了」。
背包卡纜車吊半空心跳停！ 昆士蘭家屬奔日帶骨灰回家！
這起滑雪場悲劇震驚全球，一名來自澳洲昆士蘭陽光海岸的22歲女子Ella Day Brooke（布魯克·戴伊），在日本長野縣栂池高原滑雪場度假時，1月30日上午9:15左右搭乘Tsuga No. 2 Pair Lift纜車，背包腰帶扣環未扣牢，卡在吊椅機械上導致她無法下車，被拖行吊掛在半空約幾分鐘，巡邏員緊急停機救人時她已心臟驟停，送往醫院搶救無效，於2月1日宣告不治。
FI專欄｜告別陳茂波？｜渾水
大家心照，陳茂波由 2017 年接任到而家，做咗財政司司長已經接近 9 年。 以香港高官嘅任期嚟講，佢絕對係「老臣子」。 2026 財政預算案仲有三個禮拜就出爐，坊間好多人覺得，如果呢份預算案真係好似佢網誌所講咁，成功將赤字轉盈、幫庫房止血，咁對佢嚟講確實係一個最靚嘅華麗轉身時機，功成身退。 呢排啲風聲吹得好勁，我結合各路聽返來的風聲，幫大家盤點一下預算案的可能方向。 第一：大家最關心嘅「派糖」，目前風向係：大撒幣式嘅消費券基本上死心㗎啦，但既然庫房轉好，政界而家全力谷緊「精準扶貧」同「中產減壓」。坊間吹緊，退稅上限應該會加碼，仲有，為咗谷生仔，「子女免稅額」同「外傭扣稅」呢啲民間呼聲最高嘅項目，今年入圍機會真係幾大，中產朋友仔可以期待吓。 第二：雖然財政好轉，但政府繼續慳錢。聽講公務員編制可能會縮減 2% 左右。最值得留意係「兩蚊乘車優惠」，雖然唔會取消，但「優化版」可能真係會出台，例如加個「每月上限」，或者強制要先收兩折，目的都係想細水長流。至於嗰個講咗好耐嘅「邊境建設費」，宜家政界仲係拗緊，如果真係落實，大家以後自駕北上可能要多畀幾舊水。 第三：「低空經濟」。宜家風向係大力谷「低
網傳熱話｜網傳日本交流團4本地生輪流買春成功向學校報銷
網傳有人向浸會大學匿名舉報，指有學生於2025年參與日本文化交流團時借機會使用色情服務，而且是4人同時使用同1...
趙薇前夫黃有龍曾遭「紅色通緝」 ICIJ去年爆曾國衞協助遊說回國：他們來來去去那兩招｜Yahoo
擔任政制及內地事務局局長近 6 年的曾國衞因為健康問題宣布辭職，上周二（1 月 27 日）獲國務院免職。曾國衞任內除了處理多場「完善」後選舉外，亦被指跟一次「特別任務」有關：國際調查記者同盟（ICIJ）去年曾經披露，國際刑警組織（INTERPOL）的通緝機制已經被中國當局濫用；ICIJ 更指阿里巴巴創辦人馬雲、以至曾國衞都有份協助游說「紅色通緝令」（Red Notice）人士歸國，對象涉及內地藝人趙薇前夫黃有龍。ICIJ 在報道並引述法庭文件指，黃有龍被游說回國的原因跟紅色通緝令內容無關，旨在期望他能夠為前公安部副部長孫力軍的貪腐案件作供。
日本雪災為何奪走27條命？ 表面先進國家私下雪災慘烈！
日本這波從一月中旬開始的超強寒流，簡直像天公發飆一樣，狂灑大雪讓多個縣市變成白茫茫的冰雪世界。根據多家媒體彙整的最新數據，這場持續近兩週的暴雪已經釀成全境27人喪生、290人掛彩的慘劇，主要集中在靠近日本海的北部地區。像是青森縣和新潟縣，積雪厚度直接破表，導致交通大亂、房屋面臨倒塌危機，甚至有民眾在除雪時出意外身亡。
英超 ｜曼聯On Fire 4位球星輪流贏每周最佳
曼聯在卡域克帶隊之下，英超取得3連勝，更是連續四個星期，由4名不同紅魔成員，贏得英超每周最佳球員。
愛潑斯坦案︱比爾蓋茨稱後悔與愛潑斯坦相處 前妻：相關細節勾起了「非常痛苦的回憶」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）的前妻梅琳達（Melinda French Gates）回應前夫名字出現在與已故性犯罪者愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）相關的司法文件時表示，相關內容勾起婚姻中「非常、非常痛苦的時刻」，形容感到「難以置信的悲傷」。
美國白人夫婦誕黑人女嬰 基因檢測證無血緣關係 夫婦控告診所植入錯誤胚胎︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】美國佛羅里達州一對夫婦入稟控告當地一間生育診所，指在體外受孕過程中被植入錯誤胚胎，導致誕下的黑人女兒與夫婦二人並無任何血緣關係。夫婦表示深愛女兒，同時認為有道德責任尋找女兒的親生父母，並正公開尋求相關線索。
洪天明移居深圳一家適應良好 兩個仔讀國際學校 「本地學校入唔到」
唔少藝人將事業重心放喺內地之後，都會考慮全家遷居內地。早前洪天明同周家蔚就由原本居住嘅大埔比華利山別墅豪宅，搬到深圳定居。
食物安全｜央視踢爆高毒性農藥「毒番薯」流入全國 農戶：一口都不敢吃
央視踢爆「毒番薯」流入全國？央視近日踢爆，有農戶偷用劇毒農藥「甲拌磷」種植番薯，而這些「毒番薯」更已流入內地多個省份，令人心惶惶！
Sydney Sweeney從豐滿身材焦慮到擁抱自我，為「大胸」而自豪兼開發個人內衣品牌
HBO熱門美劇《高校十八禁》性感女神 Sydney Sweeney 推出個人內衣品牌 SYRN，親自操刀設計兼代言，宣傳照傲人曲線盡顯，Seductress 誘惑系列頭炮開賣數小時全清空！