首爾掃貨攻略 6 大必去 Outlet 推薦：名牌服飾、運動鞋 3 折起，加埋退稅慳到盡

想去首爾瘋狂購物，但唔知應該由邊度行起？首爾除咗有琳瑯滿目嘅百貨公司，仲有幾個超大型嘅 Outlet 商場，等你可以用超震撼嘅優惠價，入手平時唔捨得買嘅心頭好！Trip.com 為你詳細介紹 6 大首爾人氣 Outlet，由市中心最方便嘅掃貨點，到郊區嘅名牌天堂通通有齊。我哋仲準備埋首爾行街好去處、即場退稅教學以及高 CP 值酒店推介。等你可以輕輕鬆鬆計劃一個完美嘅首爾購物之旅，買得開心又唔傷銀包！

首爾 Outlet | 6 大必逛首爾 Outlet 推薦

6 大首爾必逛 Outlet #1 樂天 Lotte Outlet｜交通最方便

如果你喺首爾最後一日想「最後一搏」掃平貨，位於首爾站 (Seoul Station) 頂層嘅 Lotte Outlet 絕對係首選！呢度位置優越，掃完貨可以直接落樓下坐 AREX 去機場，方便到極點。

精選 140+ 品牌： 雖然得 3 層樓，但「麻雀雖小，五臟俱全」。由化妝品、潮流男女裝到香港人最鍾意買嘅運動/戶外用品（如 North Face、Adidas、Nike）都應有盡有，折扣力度仲非常吸引。

即時退稅超方便： 只要消費滿 30,000 韓元 ，憑護照就可以喺現場退稅櫃檯辦理 即時退稅 ，直接喺貨款扣除，慳返去機場排隊嘅時間！

交通王者： 同首爾站（地鐵 1 號、4 號線、KTX、AREX）無縫連接。無論你住邊區，嚟呢度補貨都完全無壓力。

📍 旅遊資訊小貼士

地址： 首爾市龍山區漢江大路 405

營業時間： * 星期一至四：11:00 - 21:00

星期五至日：11:00 - 22:00

交通： 地鐵 1 號或 4 號線至首爾站，1 號出口步行即達。

💡 編輯小撇步： 行完 Outlet 仲可以去隔離個超大間嘅 Lotte Mart (樂天超市) 買埋韓國零食同紫菜手信，一站式搞掂晒所有 Shopping 清單！

樂天 Lotte Outlet

圖片來源：嘉嘉 xxtkaka@Trip Moments

6 大首爾必逛 Outlet #2 東大門 Hyundai City Outlet 現代城市奧特萊斯｜潮流購物新熱點

如果你去開東大門睇 DDP 或者行批發區，一定要留返半日畀呢間 Hyundai City Outlet。呢度唔單止品牌夠後生、夠貼地，11 層樓入面仲收埋咗好多人氣 Cafe 同打卡位，係首爾市中心超全面嘅一站式 Outlet。

潮流品牌集散地： 樓高 11 層（連地庫），集合咗大量運動、戶外及韓國本地設計師品牌。比起首爾站嘅樂天，呢度嘅氛圍更年輕，仲有超大間嘅 教保文庫 (Kyobo Book) 同生活雜貨，文青必去。

吃喝玩樂一應俱全： 呢度最出名嘅係多間主題美食，例如經典嘅 香蕉奶主題 Cafe (Yellow Cafe) 、網紅必試嘅 百味堂 雪糕，仲有好多漫畫主題 Cafe。行到攰仲可以去戶外人造草地坐下，非常 Chill。

2026 最新退稅政策： 2026 年韓國退稅門檻已經全面下調，只要單筆消費滿 15,000 韓元（原本係 30,000 韓元）即可申請退稅！你可以直接去 B2 層 嘅退稅櫃檯辦理，部分消費仲可以享有即時扣減，非常方便。

📍 旅遊資訊小貼士

地址： 首爾市中區獎忠壇路 13 街 20

營業時間： * 星期一至四：10:30 - 21:00

星期五至日及公眾假期：10:30 - 21:30（比平時開多半個鐘！）

交通： 搭乘地鐵 2 號、4 號或 5 號線至東大門歷史文化公園站，14 號出口步行約 3 分鐘即達。

💡 編輯小撇步： 如果行李太多，記得善用 B1、B2 同 2 樓 嘅自助儲物櫃。另外，拎埋張 Trip.com 優惠碼 預訂附近酒店，行完即刻返房休息，對腳都舒服啲！

東大門 Hyundai City Outlet

圖片來源：YouTuberはぎたす@Trip Moments

6 大首爾必逛 Outlet #3 Mario Outlet｜亞洲最大 Outlet

如果你覺得市區的 Outlet 意猶未盡，咁就要去一次位於加山數碼園區的 Mario Outlet。佢由 1、2、3 館三座大樓組成，規模之大足以行足一日。呢度由名牌服飾、生活雜貨到運動用品一應俱全，而且折扣力度往往比市中心更強！

全方位購物體驗： 超過 600 個品牌進駐，3 館甚至設有高爾夫練習場、大型兒童主題樂園及空中花園。假日仲會有戶外表演，非常適合一家大細一齊嚟，大人掃貨之餘小朋友都唔會悶。

分館定位清晰： * 1 館： 主打男女正裝、休閒服飾。

2 館： 戶外用品、運動品牌及高爾夫。 3 館： 潮流服飾、生活雜貨 (如名牌廚具)、美食街及兒童設施。

2026 最新退稅政策： 根據 2026 年最新制，退稅門檻已降至單筆消費滿 15,000 韓元（原本為 30,000 韓元）。你可以帶埋護照去館內的退稅櫃檯辦理即時退稅或領取退稅單，方便到極。

📍 旅遊資訊小貼士

地址： 首爾市衿川區數碼路 9 街 23

營業時間： * 星期一至四：10:30 - 21:00

星期五至日及公眾假期：10:30 - 21:30

交通： 搭乘地鐵 1 號或 7 號線至加山數碼園區站，4 號出口步行即達。

💡 編輯小撇步： 由於加山數碼園區係 Outlet 集中地，Mario Outlet 隔離仲有 Hyundai City Outlet 同 W-Mall，建議著對舒服嘅波鞋，準備好體力「馬拉松式」掃平貨！

Mario Outlet

圖片來源：愛旅遊的史蒂芬妮@Trip Moments

6 大首爾必逛 Outlet #4 江南 New Core Outlet｜家居控最愛

位於高速巴士客運站附近嘅 New Core Outlet，由本館同新館兩座大樓組成。呢度最吸引人嘅唔單止係服飾，更係佢極之豐富嘅家居廚具同生活雜貨，仲有全江南最好行嘅超市！

家居控天堂： 呢度嘅家居裝飾、精緻廚具同床上用品選擇非常多。如果你鍾意韓國「感性」風格嘅屋企飾物，喺度慢慢行可以掘到好多寶。

Kim’s Club 超市 (24 小時)： 位於地庫嘅 Kim’s Club 係掃手信嘅神級地點！零食、泡菜、韓式醬料一應俱全。最正係佢 營業到深夜 （部分區域更係 24 小時），就算行完街嚟最後衝刺都無問題。

2026 最新退稅更新： 2026 年韓國退稅新制下，單筆消費滿 15,000 韓元 就可以申請退稅！你可以去 1 號館（本館）嘅 2 樓服務中心 辦理，非常方便。

📍 旅遊資訊小貼士

地址： 首爾市瑞草區蠶院路 51

營業時間： * 星期一至四：10:30 - 21:00

星期五至日：10:30 - 22:00（超市營業時間可能更長，建議夜晚 10 點前完成退稅手續）

交通： 搭乘地鐵 3 號、7 號或 9 號線至高速巴士客運站，7 號出口步行約 5 分鐘即達。

💡 編輯小撇步： 江南 New Core 隔離就係 新世界百貨 (Shinsegae) 同全首爾最大嘅地下街 Goto Mall。建議先去地下街買衫，再過嚟 New Core 掃家居用品同超市手信，一整日江南購物行程就完美喇！

江南 New Core Outlet

圖片來源：Visit Korea 官網

6 大首爾必逛 Outlet #5 坡州 Premium Outlets｜一日遊首選

想喺首爾搵返個好似歐洲小鎮咁靚、又可以瘋狂掃名牌嘅地方？坡州 Premium Outlets 就係你嘅不二之選。呢度環境開揚、設計優雅，比起市中心的 Outlet，呢度更有度假嘅感覺，係唔少香港人自駕遊或快閃坡州嘅必到站。

國際大牌雲集： 呢度擁有超過 220 個品牌，特別係國際精品品牌非常齊全，例如 Coach、Max Mara、Jil Sander、Carven 等。呢度嘅折扣通常好驚人，特別係喺換季期間，分分鐘可以用半價甚至更低價錢入手心頭好。

觀光購物一日遊： 坡州 Outlets 嘅位置極佳，隔離就係充滿文藝氣息嘅「嗨里藝術村 (Heyri Art Village)」 同埋充滿法式浪漫嘅 「普羅旺斯村 (La Provence)」。建議朝早去影相打卡，下晝再嚟 Outlet 衝刺。

2026 最新退稅政策： 2026 年韓國退稅新制下，單筆消費滿 15,000 韓元 即可申請退稅！館內設有即時退稅櫃檯（服務台附近），帶埋護照就可以現場直接退回現金或扣減貨款，方便又快捷。

📍 旅遊資訊小貼士

地址： 京畿道坡州市炭縣面必勝路 200

營業時間： * 星期一至四：10:30 - 20:30

星期五至日：10:30 - 21:00

交通： 搭乘地鐵 2 號或 6 號線至合井站，轉乘 2200 號巴士 直達，車程約 50 分鐘至 1 小時。

坡州 Premium Outlets

圖片來源：남서니@Trip Moments

6 大首爾必逛 Outlet #6 驪州 Premium Outlets｜國際名牌天堂

如果你嘅目標係國際一線大牌，咁距離首爾約 1.5 小時車程嘅驪州 Premium Outlets 就係你嘅終極目的地。作為韓國第一間名牌奧特萊斯，佢擁有超過 270 個品牌，規模同品牌陣容至今依然係全韓之冠。

頂尖國際品牌陣容： 呢度係少數集齊 Burberry、Fendi、Moncler、Givenchy、Saint Laurent、Gucci 等一線精品嘅 Outlet。對於想搵經典款或者高單價名牌嘅遊客嚟講，呢度嘅折扣往往能幫你慳返一張機票錢！

親子與文化同樂： 雖然主打高端品牌，但場內設有完善嘅兒童遊樂設施，非常適合帶埋小朋友一齊行。附近仲有 明成皇后故居 同 神勒寺 等景點，可以將購物同文化觀光結合。

2026 最新退稅政策： 2026 年韓國退稅新制下，單筆消費滿 15,000 韓元（原為 30,000 韓元）即可申請退稅！驪州 Outlet 內設有專門嘅即時退稅櫃檯，高額精品嘅退稅金額相當可觀，現場辦理即刻有錢落袋。

📍 旅遊資訊小貼士

地址： 京畿道驪州市名品路 360 號

營業時間： * 星期一至四：10:30 - 20:30

星期五至日：10:30 - 21:00

交通： 於首爾高速巴士客運站 (Gyeongbu Line) 搭乘直達巴士往驪州，車程約 90 分鐘。

💡 編輯小撇步： 驪州 Outlet 分為 A、B 兩大區，建議先喺服務中心攞張地圖劃定心水品牌。因為地方真係好大，而且名牌店可能要排隊，建議預留全日時間。

驪州 Premium Outlets

圖片來源：Reus@Trip Moments

首爾 Outlet | 首爾逛街好去處

除了首爾 Outlet，以下兩個地區同樣是首爾人氣購物好去處：

首爾逛街好去處 #1 明洞

明洞不愧係首爾嘅「購物心臟」，2026 年嘅明洞變得更加好行！除咗經典嘅化妝品街，而家呢度仲係韓流服飾 (K-Fashion) 嘅戰場。無論係想掃護膚品，定係想搵韓劇同款穿搭，嚟呢度一個地方就搞掂。

2026 必逛潮流品牌：

Matin Kim / Marithé François Girbaud： 韓星最愛嘅潮流品牌，喺明洞都有大型旗艦店，想買鐵片包同 Logo T-shirt 必衝！ Emis： 經常斷貨嘅帽子同包包品牌，明洞旗艦店貨源相對較充足。 Olive Young 明洞旗艦店 (Myeongdong Town)： 呢度係全韓最齊、最大間嘅分店，仲有專為遊客設計嘅即時退稅櫃檯。

飾物手信天堂：

NYU NYU / MIMILINE： 多層樓嘅飾物批發店，耳環、項鍊平到你唔信，係女仔入去就出唔返嚟嘅地方。 12 層 Daiso： 喺明洞站附近，整整 12 層樓由美妝到生活用品應有盡有，係買小手信嘅最佳選擇。

2026 最新退稅新制：

門檻更低： 單筆消費滿 15,000 韓元 （原本 30,000 韓元）即可退稅！ 即時退稅： 明洞大部分大型商店（如 Olive Young, Nike, 品牌旗艦店）都可以憑護照 即時扣減稅金 ，唔使再去機場排隊。



📍 旅遊資訊小貼士

地址： 首爾市中區明洞 (Myeong-dong, Jung-gu, Seoul)

交通： 地鐵 4 號線 明洞站 6 號或 7 號出口即達；或者地鐵 2 號線 乙支路入口站 5 號出口。

營業時間： 大部分商店 10:30 - 22:00；街頭小吃攤位通常下晝 4 點後最熱鬧。

💡 編輯小撇步： 行到攰一定要試下 Michelin 推薦嘅「明洞餃子」，或者喺街頭食份香噴噴嘅雞蛋糕。另外，如果想換錢，明洞嘅「大使館換錢所」通常匯率都係全首爾數一數二好嘅！

明洞





首爾逛街好去處 #2 東大門

東大門係首爾最奇幻嘅地方，當其他商圈熄燈嗰陣，呢度先至真正「覺醒」。無論你係想搵韓國最新最快嘅時裝，定係想睇充滿未來感嘅建築，東大門都係你嘅必經之站。

DDP 東大門設計廣場： 由建築大師 Zaha Hadid 設計，外形好似巨大嘅太空飛碟。2026 年呢度經常舉辦各類數碼藝術展同「首爾設計週」，係文青同攝影愛好者嘅打卡聖地。

零售區 (散客必去)：

Doota Mall (都塔)： 品牌最齊、質素最高，有好多韓國新銳設計師品牌，仲可以 即時退稅 ，最啱追求質素嘅你。 Migliore (美利來) & Hello apM： 傳統嘅零售大樓，價錢相對平，可以嘗試殺價。

飾物天堂 NYU NYU： 呢度係女仔最瘋狂嘅地方！成三層樓高、幾萬款耳環同飾物，價錢低至批發價，2026 年依然係東大門最熱門嘅掃貨點。

深夜批發體驗： 如果想體驗真正嘅批發熱鬧，可以喺夜晚 8 點後行去 apM PLACE 或者 DDP Fashion Mall，睇住物流車穿梭、批貨員忙碌，係非常有活力嘅風景（注意部分批發店不設零售）。

📍 旅遊資訊小貼士

地址： 首爾市中區乙支路 (Eulji-ro, Jung-gu, Seoul)

交通： 地鐵 2、4、5 號線 東大門歷史文化公園站 (DDP) 14 號出口即達零售區。

營業時間： 零售商場通常 10:30 - 24:00；批發區 20:00 - 翌日 05:00（星期六夜晚通常休息）。

💡 編輯小撇步： 行到凌晨肚餓？一定要去附近食「陳玉華一隻雞」或者喺路邊攤食辣炒年糕。如果太夜無地鐵，可以下載 Kakao Taxi 叫車，或者體驗首爾專門嘅深夜巴士！

東大門





首爾 Outlet | 首爾酒店推介

首爾東大門廣場JW萬豪酒店

賣點： 酒店正正喺 DDP（東大門設計廣場） 同 興仁之門 隔離，係成個東大門唯一一間國際級頂尖奢華酒店。

設施： 佢個室內游泳池裝修到好似宮殿咁，超級浮誇！頂樓嘅「The Griffin」酒吧可以飽覽東大門夜景，氣氛一流。

附近： 行出門口就係零售區同批發區，行完東大門 Hyundai City Outlet 之後，行幾步就可以返房放低戰利品。

首爾東大門廣場JW萬豪酒店

首爾新羅酒店

賣點： 呢間係韓國最具代表性嘅酒店（韓劇天后結婚都係喺度！）。環境喺南山腳下，充滿傳統韓式庭院風格，有一種遠離市區囂張嘅度假感。

設施： 「Urban Island」 戶外泳池喺首爾非常出名，夏天一定要去打卡。另外，佢哋嘅 The Parkview 自助餐 被公認為全首爾最好食，無預約基本上食唔到。

附近： 酒店旁邊就有新羅免稅店，雖然位處山坡，但有頻密嘅接駁巴士去明洞同東大門。

首爾新羅酒店

首爾威斯汀朝昕酒店

賣點： 呢間係首爾歷史最悠久嘅西式酒店之一。佢就喺 樂天百貨總店 隔離，行去明洞商圈只需要 3-5 分鐘，位置簡直無敵。

設施： 服務口碑非常好，客房入面張「天夢之床 (Heavenly Bed)」係出咗名咁好瞓。

附近： 附近有好多老牌韓式料理，又靠近市廳同南大門市場，如果你想以明洞為中心周圍去，呢間係最方便嘅選擇。

首爾威斯汀朝昕酒店

🛍️ 首爾 Outlet 購物常見問題 (FAQ)

Q：首爾 Outlet 一般嘅營業時間係幾點？

A： 大部分首爾 Outlet 嘅營業時間都好統一。通常喺 10:30 開門，平日（星期一至四）會喺 21:00 關門；而週末（星期五至日）或者公眾假期，通常會延長半個鐘，營業到 21:30。

Q：喺首爾 Outlet 買嘢可唔可以即時退稅？

A： 可以！ 2026 年韓國最新規定，只要單筆消費滿 15,000 韓元（之前係 30,000 韓元）就可以申請退稅。大部分 Outlet 內都設有「退稅櫃台」或者自動退稅機，只要出示護照，就可以辦理即時扣減稅金或者領取現金，唔使去到機場先至排隊整。

Q：首爾有邊啲必去嘅人氣 Outlet？

A： 根據你嘅需求，可以揀以下幾間最受歡迎嘅 Outlet：