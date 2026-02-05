首爾掃貨攻略 6 大必去 Outlet 推薦：名牌服飾、運動鞋 3 折起，加埋退稅慳到盡

焦點

Marf邱彥筒專訪　定位主流但思想非主流

想去首爾瘋狂購物，但唔知應該由邊度行起？首爾除咗有琳瑯滿目嘅百貨公司，仲有幾個超大型嘅 Outlet 商場，等你可以用超震撼嘅優惠價，入手平時唔捨得買嘅心頭好！Trip.com 為你詳細介紹 6 大首爾人氣 Outlet，由市中心最方便嘅掃貨點，到郊區嘅名牌天堂通通有齊。我哋仲準備埋首爾行街好去處、即場退稅教學以及高 CP 值酒店推介。等你可以輕輕鬆鬆計劃一個完美嘅首爾購物之旅，買得開心又唔傷銀包！

首爾 Outlet | 6 大必逛首爾 Outlet 推薦

6 大首爾必逛 Outlet #1 樂天 Lotte Outlet｜交通最方便

如果你喺首爾最後一日想「最後一搏」掃平貨，位於首爾站 (Seoul Station) 頂層嘅 Lotte Outlet 絕對係首選！呢度位置優越，掃完貨可以直接落樓下坐 AREX 去機場，方便到極點。

  • 精選 140+ 品牌： 雖然得 3 層樓，但「麻雀雖小，五臟俱全」。由化妝品、潮流男女裝到香港人最鍾意買嘅運動/戶外用品（如 North Face、Adidas、Nike）都應有盡有，折扣力度仲非常吸引。

  • 即時退稅超方便： 只要消費滿 30,000 韓元，憑護照就可以喺現場退稅櫃檯辦理即時退稅，直接喺貨款扣除，慳返去機場排隊嘅時間！

  • 交通王者： 同首爾站（地鐵 1 號、4 號線、KTX、AREX）無縫連接。無論你住邊區，嚟呢度補貨都完全無壓力。

📍 旅遊資訊小貼士

  • 地址： 首爾市龍山區漢江大路 405

  • 營業時間： * 星期一至四：11:00 - 21:00

    • 星期五至日：11:00 - 22:00

  • 交通： 地鐵 1 號或 4 號線至首爾站，1 號出口步行即達。

💡 編輯小撇步： 行完 Outlet 仲可以去隔離個超大間嘅 Lotte Mart (樂天超市) 買埋韓國零食同紫菜手信，一站式搞掂晒所有 Shopping 清單！

樂天 Lotte Outlet
樂天 Lotte Outlet

圖片來源：嘉嘉 xxtkaka@Trip Moments

6 大首爾必逛 Outlet #2 東大門 Hyundai City Outlet 現代城市奧特萊斯｜潮流購物新熱點

如果你去開東大門睇 DDP 或者行批發區，一定要留返半日畀呢間 Hyundai City Outlet。呢度唔單止品牌夠後生、夠貼地，11 層樓入面仲收埋咗好多人氣 Cafe 同打卡位，係首爾市中心超全面嘅一站式 Outlet。

  • 潮流品牌集散地： 樓高 11 層（連地庫），集合咗大量運動、戶外及韓國本地設計師品牌。比起首爾站嘅樂天，呢度嘅氛圍更年輕，仲有超大間嘅 教保文庫 (Kyobo Book) 同生活雜貨，文青必去。

  • 吃喝玩樂一應俱全： 呢度最出名嘅係多間主題美食，例如經典嘅香蕉奶主題 Cafe (Yellow Cafe)、網紅必試嘅百味堂雪糕，仲有好多漫畫主題 Cafe。行到攰仲可以去戶外人造草地坐下，非常 Chill。

  • 2026 最新退稅政策： 2026 年韓國退稅門檻已經全面下調，只要單筆消費滿 15,000 韓元（原本係 30,000 韓元）即可申請退稅！你可以直接去 B2 層 嘅退稅櫃檯辦理，部分消費仲可以享有即時扣減，非常方便。

📍 旅遊資訊小貼士

  • 地址： 首爾市中區獎忠壇路 13 街 20

  • 營業時間： * 星期一至四：10:30 - 21:00

    • 星期五至日及公眾假期：10:30 - 21:30（比平時開多半個鐘！）

  • 交通： 搭乘地鐵 2 號、4 號或 5 號線至東大門歷史文化公園站，14 號出口步行約 3 分鐘即達。

💡 編輯小撇步： 如果行李太多，記得善用 B1、B2 同 2 樓 嘅自助儲物櫃。另外，拎埋張 Trip.com 優惠碼 預訂附近酒店，行完即刻返房休息，對腳都舒服啲！

東大門 Hyundai City Outlet
東大門 Hyundai City Outlet

圖片來源：YouTuberはぎたす@Trip Moments

6 大首爾必逛 Outlet #3 Mario Outlet｜亞洲最大 Outlet

如果你覺得市區的 Outlet 意猶未盡，咁就要去一次位於加山數碼園區的 Mario Outlet。佢由 1、2、3 館三座大樓組成，規模之大足以行足一日。呢度由名牌服飾、生活雜貨到運動用品一應俱全，而且折扣力度往往比市中心更強！

  • 全方位購物體驗： 超過 600 個品牌進駐，3 館甚至設有高爾夫練習場、大型兒童主題樂園及空中花園。假日仲會有戶外表演，非常適合一家大細一齊嚟，大人掃貨之餘小朋友都唔會悶。

  • 分館定位清晰： * 1 館： 主打男女正裝、休閒服飾。

    • 2 館： 戶外用品、運動品牌及高爾夫。

    • 3 館： 潮流服飾、生活雜貨 (如名牌廚具)、美食街及兒童設施。

  • 2026 最新退稅政策： 根據 2026 年最新制，退稅門檻已降至單筆消費滿 15,000 韓元（原本為 30,000 韓元）。你可以帶埋護照去館內的退稅櫃檯辦理即時退稅或領取退稅單，方便到極。

📍 旅遊資訊小貼士

  • 地址： 首爾市衿川區數碼路 9 街 23

  • 營業時間： * 星期一至四：10:30 - 21:00

    • 星期五至日及公眾假期：10:30 - 21:30

  • 交通： 搭乘地鐵 1 號或 7 號線至加山數碼園區站，4 號出口步行即達。

💡 編輯小撇步： 由於加山數碼園區係 Outlet 集中地，Mario Outlet 隔離仲有 Hyundai City OutletW-Mall，建議著對舒服嘅波鞋，準備好體力「馬拉松式」掃平貨！

Mario Outlet
Mario Outlet

圖片來源：愛旅遊的史蒂芬妮@Trip Moments

6 大首爾必逛 Outlet #4 江南 New Core Outlet｜家居控最愛

位於高速巴士客運站附近嘅 New Core Outlet，由本館同新館兩座大樓組成。呢度最吸引人嘅唔單止係服飾，更係佢極之豐富嘅家居廚具生活雜貨，仲有全江南最好行嘅超市！

  • 家居控天堂： 呢度嘅家居裝飾、精緻廚具同床上用品選擇非常多。如果你鍾意韓國「感性」風格嘅屋企飾物，喺度慢慢行可以掘到好多寶。

  • Kim’s Club 超市 (24 小時)： 位於地庫嘅 Kim’s Club 係掃手信嘅神級地點！零食、泡菜、韓式醬料一應俱全。最正係佢營業到深夜（部分區域更係 24 小時），就算行完街嚟最後衝刺都無問題。

  • 2026 最新退稅更新： 2026 年韓國退稅新制下，單筆消費滿 15,000 韓元 就可以申請退稅！你可以去 1 號館（本館）嘅 2 樓服務中心 辦理，非常方便。

📍 旅遊資訊小貼士

  • 地址： 首爾市瑞草區蠶院路 51

  • 營業時間： * 星期一至四：10:30 - 21:00

    • 星期五至日：10:30 - 22:00（超市營業時間可能更長，建議夜晚 10 點前完成退稅手續）

  • 交通： 搭乘地鐵 3 號、7 號或 9 號線至高速巴士客運站，7 號出口步行約 5 分鐘即達。

💡 編輯小撇步： 江南 New Core 隔離就係 新世界百貨 (Shinsegae) 同全首爾最大嘅地下街 Goto Mall。建議先去地下街買衫，再過嚟 New Core 掃家居用品同超市手信，一整日江南購物行程就完美喇！

江南 New Core Outlet
江南 New Core Outlet

圖片來源：Visit Korea 官網

6 大首爾必逛 Outlet #5 坡州 Premium Outlets｜一日遊首選

想喺首爾搵返個好似歐洲小鎮咁靚、又可以瘋狂掃名牌嘅地方？坡州 Premium Outlets 就係你嘅不二之選。呢度環境開揚、設計優雅，比起市中心的 Outlet，呢度更有度假嘅感覺，係唔少香港人自駕遊或快閃坡州嘅必到站。

  • 國際大牌雲集： 呢度擁有超過 220 個品牌，特別係國際精品品牌非常齊全，例如 Coach、Max Mara、Jil Sander、Carven 等。呢度嘅折扣通常好驚人，特別係喺換季期間，分分鐘可以用半價甚至更低價錢入手心頭好。

  • 觀光購物一日遊： 坡州 Outlets 嘅位置極佳，隔離就係充滿文藝氣息嘅「嗨里藝術村 (Heyri Art Village)」同埋充滿法式浪漫嘅「普羅旺斯村 (La Provence)」。建議朝早去影相打卡，下晝再嚟 Outlet 衝刺。

  • 2026 最新退稅政策： 2026 年韓國退稅新制下，單筆消費滿 15,000 韓元 即可申請退稅！館內設有即時退稅櫃檯（服務台附近），帶埋護照就可以現場直接退回現金或扣減貨款，方便又快捷。

📍 旅遊資訊小貼士

  • 地址： 京畿道坡州市炭縣面必勝路 200

  • 營業時間： * 星期一至四：10:30 - 20:30

    • 星期五至日：10:30 - 21:00

  • 交通： 搭乘地鐵 2 號或 6 號線至合井站，轉乘 2200 號巴士 直達，車程約 50 分鐘至 1 小時。

坡州 Premium Outlets
坡州 Premium Outlets

圖片來源：남서니@Trip Moments

6 大首爾必逛 Outlet #6 驪州 Premium Outlets｜國際名牌天堂

如果你嘅目標係國際一線大牌，咁距離首爾約 1.5 小時車程嘅驪州 Premium Outlets 就係你嘅終極目的地。作為韓國第一間名牌奧特萊斯，佢擁有超過 270 個品牌，規模同品牌陣容至今依然係全韓之冠。

  • 頂尖國際品牌陣容： 呢度係少數集齊 Burberry、Fendi、Moncler、Givenchy、Saint Laurent、Gucci 等一線精品嘅 Outlet。對於想搵經典款或者高單價名牌嘅遊客嚟講，呢度嘅折扣往往能幫你慳返一張機票錢！

  • 親子與文化同樂： 雖然主打高端品牌，但場內設有完善嘅兒童遊樂設施，非常適合帶埋小朋友一齊行。附近仲有明成皇后故居神勒寺等景點，可以將購物同文化觀光結合。

  • 2026 最新退稅政策： 2026 年韓國退稅新制下，單筆消費滿 15,000 韓元（原為 30,000 韓元）即可申請退稅！驪州 Outlet 內設有專門嘅即時退稅櫃檯，高額精品嘅退稅金額相當可觀，現場辦理即刻有錢落袋。

📍 旅遊資訊小貼士

  • 地址： 京畿道驪州市名品路 360 號

  • 營業時間： * 星期一至四：10:30 - 20:30

    • 星期五至日：10:30 - 21:00

  • 交通： 於首爾高速巴士客運站 (Gyeongbu Line) 搭乘直達巴士往驪州，車程約 90 分鐘。

💡 編輯小撇步： 驪州 Outlet 分為 A、B 兩大區，建議先喺服務中心攞張地圖劃定心水品牌。因為地方真係好大，而且名牌店可能要排隊，建議預留全日時間。

驪州 Premium Outlets
驪州 Premium Outlets

圖片來源：Reus@Trip Moments

首爾 Outlet | 首爾逛街好去處

除了首爾 Outlet，以下兩個地區同樣是首爾人氣購物好去處：

首爾逛街好去處 #1 明洞

明洞不愧係首爾嘅「購物心臟」，2026 年嘅明洞變得更加好行！除咗經典嘅化妝品街，而家呢度仲係韓流服飾 (K-Fashion) 嘅戰場。無論係想掃護膚品，定係想搵韓劇同款穿搭，嚟呢度一個地方就搞掂。

  • 2026 必逛潮流品牌：

    • Matin Kim / Marithé François Girbaud： 韓星最愛嘅潮流品牌，喺明洞都有大型旗艦店，想買鐵片包同 Logo T-shirt 必衝！

    • Emis： 經常斷貨嘅帽子同包包品牌，明洞旗艦店貨源相對較充足。

    • Olive Young 明洞旗艦店 (Myeongdong Town)： 呢度係全韓最齊、最大間嘅分店，仲有專為遊客設計嘅即時退稅櫃檯。

  • 飾物手信天堂：

    • NYU NYU / MIMILINE： 多層樓嘅飾物批發店，耳環、項鍊平到你唔信，係女仔入去就出唔返嚟嘅地方。

    • 12 層 Daiso： 喺明洞站附近，整整 12 層樓由美妝到生活用品應有盡有，係買小手信嘅最佳選擇。

  • 2026 最新退稅新制：

    • 門檻更低： 單筆消費滿 15,000 韓元（原本 30,000 韓元）即可退稅！

    • 即時退稅： 明洞大部分大型商店（如 Olive Young, Nike, 品牌旗艦店）都可以憑護照即時扣減稅金，唔使再去機場排隊。

📍 旅遊資訊小貼士

  • 地址： 首爾市中區明洞 (Myeong-dong, Jung-gu, Seoul)

  • 交通： 地鐵 4 號線明洞站 6 號或 7 號出口即達；或者地鐵 2 號線乙支路入口站 5 號出口。

  • 營業時間： 大部分商店 10:30 - 22:00；街頭小吃攤位通常下晝 4 點後最熱鬧。

💡 編輯小撇步： 行到攰一定要試下 Michelin 推薦嘅「明洞餃子」，或者喺街頭食份香噴噴嘅雞蛋糕。另外，如果想換錢，明洞嘅「大使館換錢所」通常匯率都係全首爾數一數二好嘅！

明洞
明洞


首爾逛街好去處 #2 東大門

東大門係首爾最奇幻嘅地方，當其他商圈熄燈嗰陣，呢度先至真正「覺醒」。無論你係想搵韓國最新最快嘅時裝，定係想睇充滿未來感嘅建築，東大門都係你嘅必經之站。

  • DDP 東大門設計廣場： 由建築大師 Zaha Hadid 設計，外形好似巨大嘅太空飛碟。2026 年呢度經常舉辦各類數碼藝術展同「首爾設計週」，係文青同攝影愛好者嘅打卡聖地。

  • 零售區 (散客必去)：

    • Doota Mall (都塔)： 品牌最齊、質素最高，有好多韓國新銳設計師品牌，仲可以即時退稅，最啱追求質素嘅你。

    • Migliore (美利來) & Hello apM： 傳統嘅零售大樓，價錢相對平，可以嘗試殺價。

  • 飾物天堂 NYU NYU： 呢度係女仔最瘋狂嘅地方！成三層樓高、幾萬款耳環同飾物，價錢低至批發價，2026 年依然係東大門最熱門嘅掃貨點。

  • 深夜批發體驗： 如果想體驗真正嘅批發熱鬧，可以喺夜晚 8 點後行去 apM PLACE 或者 DDP Fashion Mall，睇住物流車穿梭、批貨員忙碌，係非常有活力嘅風景（注意部分批發店不設零售）。

📍 旅遊資訊小貼士

  • 地址： 首爾市中區乙支路 (Eulji-ro, Jung-gu, Seoul)

  • 交通： 地鐵 2、4、5 號線東大門歷史文化公園站 (DDP) 14 號出口即達零售區。

  • 營業時間： 零售商場通常 10:30 - 24:00；批發區 20:00 - 翌日 05:00（星期六夜晚通常休息）。

💡 編輯小撇步： 行到凌晨肚餓？一定要去附近食「陳玉華一隻雞」或者喺路邊攤食辣炒年糕。如果太夜無地鐵，可以下載 Kakao Taxi 叫車，或者體驗首爾專門嘅深夜巴士！

東大門
東大門


首爾 Outlet | 首爾酒店推介

👉酒店 10% 折扣: 下載 Trip.com App，新用戶首次預訂酒店享至多 10% 優惠

👉新用戶優惠代碼（首張訂單）: 立即註冊，首單即減至多 10%

👉新用戶優惠代碼（第2張訂單）: 新用戶第二次預訂酒店可享至多 5% 優惠

👉精選民宿優惠: 預訂指定民宿，享高達 HK$200 優惠

即日起至售完為止，透過 Trip.com 應用程式註冊成為會員，即可享有高達 10% 的折扣，請點擊此處查看更多！

首爾東大門廣場JW萬豪酒店

  • 賣點： 酒店正正喺 DDP（東大門設計廣場）興仁之門 隔離，係成個東大門唯一一間國際級頂尖奢華酒店。

  • 設施： 佢個室內游泳池裝修到好似宮殿咁，超級浮誇！頂樓嘅「The Griffin」酒吧可以飽覽東大門夜景，氣氛一流。

  • 附近： 行出門口就係零售區同批發區，行完東大門 Hyundai City Outlet 之後，行幾步就可以返房放低戰利品。

首爾東大門廣場JW萬豪酒店
首爾東大門廣場JW萬豪酒店

首爾新羅酒店



首爾新羅酒店

  • 賣點： 呢間係韓國最具代表性嘅酒店（韓劇天后結婚都係喺度！）。環境喺南山腳下，充滿傳統韓式庭院風格，有一種遠離市區囂張嘅度假感。

  • 設施： 「Urban Island」 戶外泳池喺首爾非常出名，夏天一定要去打卡。另外，佢哋嘅 The Parkview 自助餐 被公認為全首爾最好食，無預約基本上食唔到。

  • 附近： 酒店旁邊就有新羅免稅店，雖然位處山坡，但有頻密嘅接駁巴士去明洞同東大門。

首爾新羅酒店
首爾新羅酒店

首爾威斯汀朝昕酒店


首爾威斯汀朝昕酒店

  • 賣點： 呢間係首爾歷史最悠久嘅西式酒店之一。佢就喺 樂天百貨總店 隔離，行去明洞商圈只需要 3-5 分鐘，位置簡直無敵。

  • 設施： 服務口碑非常好，客房入面張「天夢之床 (Heavenly Bed)」係出咗名咁好瞓。

  • 附近： 附近有好多老牌韓式料理，又靠近市廳同南大門市場，如果你想以明洞為中心周圍去，呢間係最方便嘅選擇。

首爾威斯汀朝昕酒店
首爾威斯汀朝昕酒店

Shop Now


🛍️ 首爾 Outlet 購物常見問題 (FAQ)

Q：首爾 Outlet 一般嘅營業時間係幾點？

A： 大部分首爾 Outlet 嘅營業時間都好統一。通常喺 10:30 開門，平日（星期一至四）會喺 21:00 關門；而週末（星期五至日）或者公眾假期，通常會延長半個鐘，營業到 21:30

Q：喺首爾 Outlet 買嘢可唔可以即時退稅？

A： 可以！ 2026 年韓國最新規定，只要單筆消費滿 15,000 韓元（之前係 30,000 韓元）就可以申請退稅。大部分 Outlet 內都設有「退稅櫃台」或者自動退稅機，只要出示護照，就可以辦理即時扣減稅金或者領取現金，唔使去到機場先至排隊整。

Q：首爾有邊啲必去嘅人氣 Outlet？

A： 根據你嘅需求，可以揀以下幾間最受歡迎嘅 Outlet：

  • 市區首選（交通最方便）： 樂天 Lotte Outlet (首爾站店) 同埋 Hyundai City Outlet (東大門店)，去呢兩間就算唔租車都好容易去到。

  • 生活雜貨/超市： 江南 New Core Outlet，呢度嘅廚具同家居用品特別多。

  • 全韓最大/名牌控必去： Mario Outlet (加山)坡州 Premium Outlets 同埋品牌最高檔嘅 驪州 Premium Outlets

靈感廚房工具

