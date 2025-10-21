不斷更新｜累計 21 名議員宣布棄選立法會
首爾旅遊攻略｜漢江水上巴士啟航！7大站點、單程3,000韓圜，全新角度遊漢江
首爾市正式推出「漢江水上巴士」，由麻谷開往蠶室，沿途有7個碼頭站點，讓遊客以全新角度欣賞首爾的城市風貌與漢江的悠然水色，單程票價3,000韓圜。下次玩首爾，不妨換個角度，從水面出發，重新認識這座熟悉又陌生的城市。
水上巴士 7站串連麻谷至蠶室
不同於傳統的觀光遊船，漢江水上巴士以公共交通為定位，採用環保混合動力與電動船舶，兼顧可持續發展與城市美學。目前水上巴士設有七個停靠站，分別為麻谷、望遠、汝矣島、狎鷗亭、玉水、纛島及蠶室，全程約127分鐘。方便遊客從汝矣島出發前往狎鷗亭購物，亦或從麻谷出發感受漢江兩岸的自然與都市交錯。首爾市政府預告，未來將陸續增設上岩、鷺得島、盤浦、首爾林及堂山等碼頭，甚至可能延伸至金浦市，進一步擴展水上交通的覆蓋範圍。
高峰期每15分鐘一班 成人單程3,000韓圜
票價方面，成人單程票價僅需3,000韓圜，青少年與兒童分別為1,800與1,100韓圜，與地鐵、巴士一樣可使用T-money、EZL等交通卡支付，並享有與地鐵、巴士的轉乘優惠。漢江水上巴士的營運時間亦相當貼心，平日7am至10:30pm運行，高峰時段7am-9am、6pm-8:30pm每15分鐘一班，其餘時間則為每30分鐘一班。週末與假日則由9:30am開始，方便旅客安排半日或全天觀光行程。
漢江水上巴士：按這裡
