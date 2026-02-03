首爾機場快線 AREX 攻略2026: 購票教學、時刻表、優惠一篇睇晒！

首爾機場 AREX 機場快線

終於飛到首爾仁川機場，係咪已經心急想快啲放低行李，衝出去明洞、弘大shopping食好西？不過等等，由機場出市區有咁多方法，到底點揀好？唔使驚！Trip.com 已經為你準備好呢份「首爾機場快線AREX終極懶人包」，教你點樣用最快、最舒服、最抵嘅方法由仁川機場殺入首爾市中心，等你一落地就玩得輕鬆又精明！

出發前必睇！首爾至抵玩優惠大放送

Plan行程前，梗係要睇下有咩著數優惠啦！Trip.com 幫你慳到盡，玩得更盡興！

首爾機場快線 AREX | 香港飛首爾機票優惠

香港來回首爾機票，德威航空低至HK$1,668起：立即鎖定平機票，話飛就飛！

點解揀AREX？快夾妥，CP值超高！

喺咁多種由仁川機場去市區嘅交通工具入面，AREX 機場快線絕對係「快、靚、正」嘅代表！無論你係降落喺第一定第二航廈，最快只需43分鐘就可以直達首爾站，快過搭巴士塞車，舒服過拖住行李逼地鐵！

AREX 機場快線

AREX 主要分兩種列車，總有一款啱你心水：

直達列車 (Express Train)：趕時間首選

一程直達首爾站，中途唔停站，座位闊落舒服，仲有免費Wi-Fi同充電位，啱晒想爭取時間玩盡每一分鐘嘅你！

普通列車 (All Stop Train)：慳錢兼靈活之選

沿途會停靠多個站，包括大家最愛嘅弘大入口站同金浦機場站，價錢更親民。如果你住喺弘大或者想轉乘其他地鐵線，揀佢就最方便！





✨ 神級服務：首爾站市區預辦登機

最屈機嘅係，回程時喺首爾站嘅「城市航站樓」，只要你係搭大韓、韓亞或濟州航空，就可以預先辦理登機手續、寄艙行李，甚至過埋出境檢查！搞掂晒之後就可以兩手揈揈，輕輕鬆鬆搭AREX去機場，唔使再喺機場排長龍，簡直係旅程嘅完美句號！

經Trip.com預訂，至抵價錢！

仁川機場 ⇄ 首爾站 (單程): HK$62 起

仁川機場 ⇄ 首爾站 (來回): HK$125 起

溫馨提示：價錢可能因匯率浮動而有少少變動。

*有可能因匯率變動而產生差價，恕不另行通知

唔好淨係聽我哋講，睇下其他 Trip.com 用家點樣讚！(平均評分4.8/5.0)

Trip.com 用家 (5.0/5.0):

「搭 AREX 嘅體驗超好，又快又穩，慳返好多時間。最正係可以喺市區Check-in同行李，去到機場就直接入禁區，對於行程緊湊嘅人嚟講真係超方便，安心感大增！」

Trip.com 用家 (5.0/5.0):

「由首爾站去機場最方便嘅方法！預訂簡單，交通又方便。想快手快腳去機場嘅話，我強烈推薦！」

Trip.com 用家 (4.0/5.0):

「呢個方法好方便，由機場到市區速度好快，來回嘅 Email QR Code 都用到，冇問題，值得推薦。」

直達列車 vs 普通列車，點樣揀？

AREX 機場快線路線圖

特點 直達列車 (Express Train) 普通列車 (All Stop Train) 賣點 ⚡️ 一程直達，唔停站，最快！ 💰 價錢親民，站點多夠靈活 車程 約 43-51 分鐘 約 56-66 分鐘 停靠站 仁川機場T1/T2、首爾站 沿途13個站 (包括弘大、金浦機場) 班次 約 35-40 分鐘一班 約 10 分鐘一班 適合人士 趕時間、行李多、住首爾站附近嘅你 想慳錢、住弘大或沿線地區、行程唔趕嘅朋友

3步搞掂！經Trip.com買飛+換飛教學

用 Trip.com 買飛超級簡單，慳錢又方便！

Step 1: 上 Trip.com 訂飛

喺 Trip.com 網站或 App 選擇日期同數量，完成付款後，你嘅Email就會收到一個有13位數字換票號嘅 QR Code。

Step 2: 揀方法換實體飛

呢個係換票證，要換做實體飛先可以入閘。你有兩個方法：

方法A：現場自助售票機換飛 (最推薦！)

去到仁川機場或首爾站嘅 AREX 自助售票機，介面有中文，跟住指示揀「兌換乘車券」，輸入你嗰13位數字號碼，張實體飛就會即刻印出嚟！



AREX 機場快線兌換實體票

方法B：AREX 官網預先劃位

如果你想預先揀定靚位，可以去 AREX 官網預約。揀「非會員購票」，揀好班次座位，喺折扣欄輸入13位數字換票號，確認金額變咗0蚊就搞掂，之後會收到一個電子 QR Code 車票，用佢直接入閘就得。



跟住行就啱！搭AREX實戰教學

由仁川機場出發去首爾市區：

落機後跟住「機場鐵路 (Airport Railroad)」指示牌行，去到 B1 交通中心 。

喺交通中心搵 AREX 服務台或自助售票機換飛/買飛。

AREX B1 交通中心旅客服務台

用實體飛或手機 QR Code 嘟閘機入閘。

AREX 進站

搭扶手電梯落到 B3 月台，認住往「首爾站」方向嘅列車就上車啦！

AREX 手扶梯

由首爾市區出發返機場：

喺首爾站跟指示去到 B2 嘅 AREX 售票處 。

喺售票窗口或自助售票機買飛/換飛。

掃描車票 QR Code 入閘。

AREX 首爾站入站閘口

搭電梯直落 B7 月台（冇錯，係B7！），揀往「仁川機場」方向嘅列車就OK！

AREX 直達列車時間參考

想知詳細時間？唔使睇到眼花，記住以下重點就夠！

首班車 & 尾班車時間 (First & Last Train):

仁川機場T2出發: 05:15 (頭班) / 22:40 (尾班) 首爾站出發: 06:00 (頭班) / 22:50 (尾班)

班次頻率: 大約每30-40分鐘一班。

溫馨提示：為咗確保行程順暢，建議出發前到 AREX 官網 查詢最新、最準確嘅時刻表。

AREX以外嘅選擇？機場交通大比拼

交通方式 車程 價錢 (大約) 賣點 / 適合人士 機場巴士 60-80分鐘 HK$60-100 行李多、酒店唔近地鐵站、一程直達酒店附近，唔使搬行李上上落落。 的士 60-80分鐘 HK$300-400 3-4人同行、有老有嫩、凌晨機到達，除返開可能仲抵。 機場接送 視乎目的地 HK$450-600 人多家庭客、追求舒適方便，預先book定司機喺機場等你，點對點接送。 租車自駕 視乎目的地 視乎車款 行程唔只喺首爾，會去近郊玩，鍾意自由自在嘅朋友。





玩到攰？精選首爾靚酒店推薦

👉酒店 10% 折扣: 下載 Trip.com App，新用戶首次預訂酒店享至多 10% 優惠

👉新用戶優惠代碼（首張訂單）: 立即註冊，首單即減至多 10%

👉新用戶優惠代碼（第2張訂單）: 新用戶第二次預訂酒店可享至多 5% 優惠

👉精選民宿優惠: 預訂指定民宿，享高達 HK$200 優惠

想要以更優惠的價格體驗首爾機場快線 AREX 的便捷服務嗎？現在正是最佳時機！即日起至優惠售完為止，只需透過 Trip.com 應用程式註冊成為會員，您即可享有高達 10% 的 AREX 車票折扣。這絕對是您規劃首爾行、節省交通開支的絕佳機會，千萬不要錯過這項超值優惠門票！立即點擊，輕鬆省錢，讓您的旅程更輕鬆愉快。此處查看更多！

首爾四季酒店

價錢：HK$3,873起

地址：97 Saemunan-ro, Dangju-dong, 鍾路區, 03183 首爾, 韓國

用戶評分: 9.1/10.0

這次來首爾，入住了明洞四季酒店，位置絕佳卻意外靜謐，完美融合了都市便利與避世奢華，體驗感直接拉滿！ 黃金地段 就在明洞核心區，步行15分鐘到樂天免税店，酒店隔音效果一般。 客房體驗 入住了 明洞豪華大床房，全景落地窗將城市天際線盡收眼底，尤其是夜晚的燈火璀璨，浪漫到不行！床品是四季招牌的 雲感床墊，配上Frette的亞麻床單，躺下就不想起來。浴室配置了地暖+智能馬桶，備品是Byredo的 荒漠孤魂。系列，高級感拉滿。 舌尖上的四季 Bistro 1897，主打韓法融合料理，推薦 濟州黑豬肉配泡菜奶油醬，顛覆味蕾！ 大堂酒廊，下午茶set顏值超高，韓式傳統點心mix西式甜點，配上一杯正官莊紅參拿鐵，養生又精緻～ SPA&泳池，水療中心。以 傳統韓方 為靈感，體驗了松露生薑全身按摩，熱石＋韓葯材敷貼，疲勞瞬間清零！ 遊個泳都能看風景，人少安靜，包場既視感。電梯裏的香氛是特別調製的 首爾之春 木質調

首爾東大門廣場JW萬豪酒店

價錢：HK$2,122起

地址：279 Cheonggyecheon-ro, 鍾路區, 03198 首爾, 韓國

用戶評分: 8.9/10.0

JW酒店之所以能獲得五星級好評，是因為從禮賓部到行李員，每個人都提供了卓越的幫助和服務！ Oliver推薦並協助我們預訂了Seokparang餐廳，為我的家人安排了一次不錯的晚餐。他還主動幫我叫了計程車。 Mason幫我們搬運行李。他甚至主動詢問了我們機場接送車輛的車牌號碼，以便留意我們的到來。他也主動讓我們在飯店大廳等候，自己則負責留意我們。由於他了解到我們趕著登機，他還幫我們翻譯，催促計程車司機加快速度。 所有員工都能說一口流利的英語，熱情友好，並始終面帶真誠的微笑，主動提供優質服務。我們由衷地感謝他們。五星級好評🌟，全憑他們的服務！ 房間沒有Netflix，所以扣掉一顆星。如果一家人能一起看Netflix就更好了。不過這只是個小問題，因為飯店的服務實在太棒了！ :) 我們被安排入住可以欣賞河景的房間，非常浪漫！飯店也很乾淨。 飯店位置絕佳，火車站和直達機場的巴士站就在飯店旁。交通非常便利。 我一定會再入住這家酒店。

新首爾酒店

價錢：HK$488起

地址：16 Sejong-daero 22-gil, 中區, 04520 首爾, 韓國

用戶評分: 8.6/10.0

從市廳站出去大概走五分鐘不算遠，但第一次拉著行李箱去會有點累，建議走有手扶梯的出口。 房間乾淨，床也很好睡。 房間最大的優點就是收納空間很多，除了電視前的桌子，窗台也可以擺東西，牆上還有彩色的櫃子，雖然是一個人入住，但感覺上可以放三個人的東西。 廁所跟淋浴間前面的洗手台，像中島一樣，有很長的收納空間，擺放化妝跟保養品，非常實用。 櫃台人員可以用英文溝通，也很親切，整個感覺起來是個可靠的老字號飯店。 稍嫌可惜的是因為市廳常常有活動，週日睡得比較晚就會聽到大馬路外面集會遊行的聲音，當然如果一早就出門就沒有問題。

首爾機場快線 AREX 常見問題

1. AREX 直達列車同普通列車有咩分別？

直達列車快好多，一程直到首爾站，座位舒服啲；普通列車就似地鐵，站站停，但價錢平啲，可以喺弘大落車。

2. AREX 車程要幾耐？

直達列車由仁川機場去首爾站約 43-51 分鐘；普通列車就要約 56-66 分鐘。

3. 現場買飛幾錢？

現場買直達列車成人單程票係 9,500 韓圜。經 Trip.com 預訂通常會更抵！

4. 我拎住好大個喼，搭AREX方唔方便？

絕對方便！直達列車每卡都有專門嘅行李架，超闊落。普通列車雖然冇專用行李架，但空間都足夠你擺喺身邊。如果行李又多又大，強烈建議揀直達列車！

