原判囚七年 據悉趙家賢已提早獲釋出獄
首爾滑雪攻略2025：唔使再plan到頭痕！10大滑雪場懶人包，新手老手都啱玩！
冬天去韓國唔滑雪，唔通留喺酒店煲劇咩？每年11月尾一到，西伯利亞嘅冷空氣一吹到韓國，就係我哋呢班滑雪友出動嘅訊號！首爾近郊同江原道啲滑雪場，個個鋪滿晒靚靚粉雪，簡直係香港人冬季「快閃」叉電嘅首選！
無論你係第一次見雪、想即日來回試下水溫嘅BB班，定係想挑戰冬奧級雪道、滑到曉飛嘅高手，韓國大把滑雪場任你揀！我哋已經幫你做足功課，精選咗2025年最Hit嘅8個首爾近郊滑雪場，逐個同你分析去方唔方便、雪道啱唔啱你level，連租借裝備嘅嘢都幫你諗埋。仲附送埋超實用嘅新手貼士，保證你今個冬天可以喺雪地玩到盡！快啲碌落去，睇下邊個場係你杯茶啦！
首爾滑雪場推介#1 大明維瓦爾第SONO滑雪場 (Vivaldi Park)
有咩咁巴閉？ 呢度又叫「洪川大明」，係最多香港人識嘅滑雪場之一。離首爾最近，80分鐘車程就到。佢有13條雪道，而且係全韓國最大規模嘅住宿型滑雪度假村，滑完雪唔使趕頭趕命返市區，直接喺度假村hea返晚，第二日再戰過都得！
啱晒邊啲人？ 新手、中級玩家、想玩過夜嘅朋友。
實用Info：
地址： 江原道洪川郡西面八峰裡 1290-14
開放時間： 每日 08:00-22:30
價格：約 HK$218
鄰近大明維瓦爾第SONO滑雪場住宿推薦︰
洪川興詠旅館(Hongcheon Sinyeong Pension)
評分：8.4/10.0
地址：75-12 Hanchigol-gil, Seo-myeon, 25103 洪川郡, 江原特別自治道, 韓國
維瓦爾第公園酒店(VivaldiPark)
評分：8.9/10.0
地址：262 Hanchigol-gil, Seo-myeon, 25102 洪川郡, 江原特別自治道, 韓國
首爾滑雪場推介#2 維利希利度假村(Welli Hilli Park)
有咩咁巴閉？ 距離首爾90分鐘車程，即日來回冇難度。呢度最出名係有刺激嘅「波浪」同「蒙古」滑雪道，而且冬天24小時開放，就算你凌晨三點想滑雪都奉陪！運力超強，一個鐘可以送二萬人上山頂，唔使點排隊。
啱晒邊啲人？ 新手、中級玩家、高手、夜貓子。
實用Info：
地址： 江原道橫城郡屯內面高原路451號
開放時間： 冬季全天候開放
場內設施：18 條滑雪道，“Cbox”、“Xbox”、“Wallbox”等10多項娛樂項目
鄰近維利希利度假村住宿推薦︰
鳳凰酒店-平昌(Phoenix Hotel Pyeongchang)
評分：8.9/10.0
地址：174, Taegi-ro, 蓬坪面, 25307 平昌郡, 江原特別自治道, 韓國
Welli Hilli公園度假村(Wellihilli Park Resort)
評分：8.1/10.0
地址：451 Gowon-ro, Dunnae-myeon, 25263 橫城郡, 江原特別自治道, 韓國
平昌白色酒店(Pyeongchang The White Hotel)
評分：7.7/10.0
地址：228-95 Taegi-ro, 25307 平昌郡, 江原特別自治道, 韓國
首爾滑雪場推介#3 韓國阿爾卑斯滑雪場 (Alpensia)
（Source: 小山芋游大世界 /Trip旅遊好去處.）
有咩咁巴閉？ 呢度海拔700米，所以雪質係超正嘅「粉雪」，滑落去好似片緊cream咁！場內雪道選擇多，由BB班到高手級都有，仲有專為玩Snowboard嘅朋友而設嘅雪道，夠晒貼心。
啱晒邊啲人？ 新手、中級玩家、高手、對雪質有要求嘅朋友。
實用Info：
地址： 江原道平昌郡大關嶺面率峯路325
開放時間： 每日 08:30-22:00
場內設施：6 條初、中、高級滑雪道、為滑雪板玩家設置專屬滑道、3 部輕軌鐵路纜車
鄰近韓國阿爾卑斯滑雪場住宿推薦︰
平昌阿爾卑西亞假日套房酒店(Holiday Inn & Suites Alpensia Pyeongchang)
評分：7.7/10.0
地址：325 Solbong-ro, 25351 平昌郡, 江原特別自治道, 韓國
阿爾卑斯平昌洲際度假村(InterContinental Hotels Alpensia Pyeongchang Resort)
評分：9.1/10.0
地址：Daegwallyeong-myeon, Solbong-ro, 325, 25351 平昌郡, 江原特別自治道, 韓國
江原平昌華美達套房酒店(Ramada Hotel & Suites By Wyndham Gangwon Pyeongchang)
評分：8.8/10.0
地址：107 Omok-gil, Daegwallyeong-myeon, 大關嶺面, 25342 平昌郡, 江原特別自治道, 韓國
首爾滑雪場推介#4 芝山森林度假村滑雪場(Jisan Forest Resort)
（Source: 团子_July /Trip旅遊好去處.）
芝山森林度假村鄰近利川陶瓷器園區、利川溫泉及愛寶樂園，可以一次遊覽多種景點，因為擁有最新型的製雪設施管理系統，可以提供品質最佳的人造雪，來因應首爾地區氣候上的變化，也是夜間滑雪的熱門度假村。
有咩咁巴閉？ 呢度嘅人造雪出名靚，質素有保證！最癲係可以玩Night Ski玩到凌晨4點，夠晒chur！而且附近景點多，可以順便去埋愛寶樂園或者利川溫泉，行程夠晒豐富。
啱晒邊啲人？ 新手、中級玩家、鍾意玩通宵嘅朋友。
實用Info：
地址： 京畿道利川市麻長面芝山面267
開放時間： 每日 09:00-04:00
價格：約 HK$126
場內設施： 7 條滑道、 5 條高速吊椅機
鄰近芝山森林度假村滑雪場住宿推薦︰
陽智Pine度假村(Yangji Pine Resort)
評分：6.9/10.0
地址：112 Nampyeong-ro, 處仁區, 17164 龍仁市, 京畿道, 韓國
龍仁楊智威尼斯(Yongin Yangji Venezia)
評分：0.0/10.0
地址：138-55 Yangji-ri, Yangji-myeon, 處仁區, 17161 龍仁市, 京畿道, 韓國
龍仁Listel酒店(Yongin Listel)
評分：8.0/10.0
地址：85 Nampyeong-ro, 處仁區, 17161 龍仁市, 京畿道, 韓國
首爾滑雪場推介#5 High1 度假村滑雪場
（Source: Xin_寂堂/Trip旅遊好去處.）
有咩咁巴閉？ 呢個場位於高原，地方超大，景觀一流！雪道選擇多，無論你係咩level都實搵到條啱你嘅。最正係佢唔淨止滑雪，仲有高爾夫球場、360度旋轉觀景餐廳同雪橇場，就算唔滑雪嘅朋友嚟到都唔會悶。
啱晒邊啲人？ 新手、中級玩家、高手、一家大細。
實用Info：
地址： 江原道旌善郡古汗邑舍北邑high1街 265-1
開放時間： 每日 08:30-19:00
價格：約 HK$1524（兩日）
場內設施：多條滑雪道、9 條索道，包括 32 張吊椅及 25 部纜車
鄰近 High1 度假村滑雪場住宿推薦︰
High1大酒店及會議大廈-江原樂園酒店(High1 Grand Hotel Convention Tower)
評分：9.1/10.0
地址：265, High1-gil, Sabuk, 26154 旌善郡, 江原特別自治道, 韓國
High1江原樂園酒店(High1 Grand Hotel Main Tower)
評分：8.8/10.0
地址：KR, 265 High1-gil, 26154 旌善郡, 江原特別自治道, 韓國
一號高公寓(High1 Condominium)
評分：9.1/10.0
地址：265-1 Highwon-gil, Sabuk-eup, 26154 旌善郡, 江原特別自治道, 韓國
首爾滑雪場推介#6 橡園滑雪度假村
滑雪場的面積很大
橡園滑雪度假村內提供 9 條滑雪道﹐包括 2 個初學者場地、5 個中級者場地、2 個專業滑雪者場地。加上橡園滑雪度假村景色優美﹐深受本地及海外旅客前往，亦非常適合親子前來遊玩。
有咩咁巴閉？
Oak Valley出名景色靚，喺度滑雪就好似置身喺風景畫入面咁，打卡一流！佢有9條滑雪道，好平均咁分配咗俾初、中、高階嘅玩家，所以無論你係咩level都唔會覺得悶，亦唔會覺得太難，夠晒體貼。
啱晒邊啲人？
新手、中級玩家、高手、鍾意靚景嘅朋友。
實用Info：
地址： 江原道原州市地正面月松裡1016號
開放時間： 每日 09:00-22:30
價格：約 HK$684
場內設施：2 個初學者場地、5個中級者場地、2個專業者場地
鄰近橡園滑雪度假村住宿推薦︰
原州明憑(Wonju Myeongpum)
評分：0.0/10.0
地址：Hojeo-myeon, 26377 原州市, 江原特別自治道, 韓國
原州新天空(Wonju New Sky)
評分：7.1/10.0
地址：5 Taejangdunchi-gil, Wonju-s, 26316 原州市, 江原特別自治道, 韓國
首爾滑雪場推介#7 伊利希安滑雪場
伊利希安滑雪場
伊利希安滑雪場離首爾市中心，車程大約一個小時左右，滑雪人士想即日往返都非常方便。滑雪場內設有10條滑雪道﹐當中有8條是為滑雪新手而設﹐因此伊利希安滑雪場非常適合滑雪初學者前往。
有咩咁巴閉？
新手天堂！BB班必去！呢個場10條雪道入面有8條都係for初學者同中級玩家，斜度超友善，包你唔會由頭仆到尾！最屈機嘅係，佢係全韓國唯一一個可以搭地鐵就到嘅滑雪場，喺首爾市區搭京春線喺「白楊里站」落車就係，方便到喊！想即日來回體驗滑雪，呢度絕對係首選！
啱晒邊啲人？
超級新手、BB班、冇車牌嘅自由行旅客、想即日來回嘅朋友。
實用Info：
地址： 江原道春川市南山面北漢江邊街688
開放時間： 每日 09:00-04:00
價格：約 HK$615
場內設施：10 條滑雪道，其中8條為初中級滑雪道、6人座高速吊椅
鄰近伊利希安滑雪場住宿推薦︰
帕羅蒂亞水屋酒店(Gapyeong Parotia Waterhouse)
評分：6.3/10.0
地址：707-98 Misari-ro, Seorak-myeon, 12462 加平郡, 京畿道, 韓國
加平俱樂部魚別墅旅館(Gapyeong Club Fish Villas Pension)
評分：4.8/10.0
地址：183 Bukhangangbyeon-ro, Gapyeong-eup, 12428 加平郡, 京畿道, 韓國
W吉吳度假村(W Jiwoo Resort)
評分：7.5/10.0
地址：Gapyeong-eup, Bukhangangbyeon-ro, 970-9, 12422 加平郡, 京畿道, 韓國
首爾滑雪場推介#8 鳳凰滑雪場
鳳凰滑雪場的配套有飯店、高爾夫球場等多種休閒設施，場內不但雪質很好，而且景色宜人。滑雪場距離首爾市中心約 2 小時車程﹐建議可以計劃 2 日 1 夜滑雪行程﹐令到行程更加彈性﹐以下 Trip.com 小編精選了鄰近鳳凰滑雪場的住宿推薦。
有咩咁巴閉？
講到專業，就一定要提鳳凰滑雪場！呢度曾經係冬奧比賽場地，雪質同設施都係世界級，有成21條雪道，無論係邊個level嘅玩家，嚟到呢度都只會覺得大開眼界。因為個場夠大夠專業，所以強烈建議大家唔好咁趕，plan返個兩日一夜嘅行程，慢慢玩盡佢！
啱晒邊啲人？
新手、中級玩家、滑雪高手、想體驗冬奧級雪道嘅朋友。
實用Info：
地址： 江原道平昌郡蓬坪面泰岐山174
開放時間： 每日 09:00-17:00
價格：約 HK$560
場內設施：滑雪道 ( 21 條)、吊椅機( 8 部)、空中纜車( 1 部)、兒童滑雪教室、山頂休憩處、中點休憩處
鄰近鳳凰滑雪場推薦︰
木屋度假村(Chalet Resort)
評分：6.3/10.0
地址：71-20, Seogibau-gil, 蓬坪面, 25309 平昌郡, 江原特別自治道, 韓國
鳳凰度假村-平昌(Phoenix Resort Pyeongchang)
評分：8.0/10.0
地址：174 Taegi-ro, 25307 平昌郡, 江原特別自治道, 韓國
滑雪新手必睇！點著衫先至啱？
第一次滑雪，係咪好煩惱要點著衫？記住「洋蔥式著衫法」就搞掂晒！
第一層 (內層)：排汗底衫。 千祈唔好著純棉！因為滑雪會出汗，棉質濕咗好難乾，喺雪地好易凍親。著啲運動用嘅排汗快乾底衫就最啱。
第二層 (中層)：保暖層。 著一件Fleece (抓毛絨) 或者薄羽絨就夠，主要係用嚟保暖。
第三層 (外層)：防水防風。 呢層最重要！一定要著專業嘅雪褸雪褲，因為要防水、防風、又要耐磨，就算你成日仆喺雪地都唔怕濕晒同凍親。
更多韓國滑雪推介
【韓國滑雪】8大江原道/京畿道/釜山滑雪場推薦 + 特色/車程比較！
【首爾滑雪2025】精選首爾6大滑雪勝地、人氣滑雪住宿推介！滑雪度假村、親子滑雪場
新手滑雪Q&A
乜都冇，兩手空空去得唔得㗎？
絕對得！所有滑雪場都有齊全嘅裝備租，雪板、雪靴、雪褸、雪褲、頭盔、雪鏡全部有得租，你淨係需要準備好自己嘅保暖內衣、手套同冷帽就OK！
首爾幾時去滑雪最好？
韓國滑雪季由12月到大概2月尾。最好嘅時間係12月中到1月中，嗰陣時雪量最穩定，雪質都最靚！
我係超級新手，驚唔驚好危險？
唔使驚！大部分滑雪場都有專為新手而設嘅「BB班」練習區同超平緩嘅雪道。你仲可以報名參加滑雪課程，通常都有識講普通話或者英文嘅教練，跟住教練學好快就上手！
除咗滑雪，仲有冇其他嘢玩？
梗係有啦！好多大型滑雪度假村都有「娛雪樂園」，可以玩雪橇、雪圈，好啱唔滑雪嘅大人同小朋友玩。有啲場夜晚仲有煙花睇，勁有氣氛！
