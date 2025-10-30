首爾滑雪攻略2025：唔使再plan到頭痕！10大滑雪場懶人包，新手老手都啱玩！

冬天去韓國唔滑雪，唔通留喺酒店煲劇咩？每年11月尾一到，西伯利亞嘅冷空氣一吹到韓國，就係我哋呢班滑雪友出動嘅訊號！首爾近郊同江原道啲滑雪場，個個鋪滿晒靚靚粉雪，簡直係香港人冬季「快閃」叉電嘅首選！

無論你係第一次見雪、想即日來回試下水溫嘅BB班，定係想挑戰冬奧級雪道、滑到曉飛嘅高手，韓國大把滑雪場任你揀！我哋已經幫你做足功課，精選咗2025年最Hit嘅8個首爾近郊滑雪場，逐個同你分析去方唔方便、雪道啱唔啱你level，連租借裝備嘅嘢都幫你諗埋。仲附送埋超實用嘅新手貼士，保證你今個冬天可以喺雪地玩到盡！快啲碌落去，睇下邊個場係你杯茶啦！

出發前，梗係要攞盡著數啦！

首爾滑雪場推介#1 大明維瓦爾第SONO滑雪場 (Vivaldi Park)

百玩地公園滑雪世界

有咩咁巴閉？ 呢度又叫「洪川大明」，係最多香港人識嘅滑雪場之一。離首爾最近，80分鐘車程就到。佢有13條雪道，而且係全韓國最大規模嘅住宿型滑雪度假村，滑完雪唔使趕頭趕命返市區，直接喺度假村hea返晚，第二日再戰過都得！

啱晒邊啲人？ 新手、中級玩家、想玩過夜嘅朋友。

實用Info：

地址： 江原道洪川郡西面八峰裡 1290-14 開放時間： 每日 08:00-22:30 價格： 約 HK$218



購買大明維瓦爾第SONO滑雪場門票

鄰近大明維瓦爾第SONO滑雪場住宿推薦︰

洪川興詠旅館(Hongcheon Sinyeong Pension)

評分：8.4/10.0

地址：75-12 Hanchigol-gil, Seo-myeon, 25103 洪川郡, 江原特別自治道, 韓國

維瓦爾第公園酒店(VivaldiPark)

評分：8.9/10.0

地址：262 Hanchigol-gil, Seo-myeon, 25102 洪川郡, 江原特別自治道, 韓國

首爾滑雪場推介#2 維利希利度假村(Welli Hilli Park)

有咩咁巴閉？ 距離首爾90分鐘車程，即日來回冇難度。呢度最出名係有刺激嘅「波浪」同「蒙古」滑雪道，而且冬天24小時開放，就算你凌晨三點想滑雪都奉陪！運力超強，一個鐘可以送二萬人上山頂，唔使點排隊。

啱晒邊啲人？ 新手、中級玩家、高手、夜貓子。

實用Info：

地址： 江原道橫城郡屯內面高原路451號 開放時間： 冬季全天候開放 場內設施： 18 條滑雪道，“Cbox”、“Xbox”、“Wallbox”等10多項娛樂項目



維利希利度假村滑雪詳情

鄰近維利希利度假村住宿推薦︰

鳳凰酒店-平昌(Phoenix Hotel Pyeongchang)

評分：8.9/10.0

地址：174, Taegi-ro, 蓬坪面, 25307 平昌郡, 江原特別自治道, 韓國

Welli Hilli公園度假村(Wellihilli Park Resort)

評分：8.1/10.0

地址：451 Gowon-ro, Dunnae-myeon, 25263 橫城郡, 江原特別自治道, 韓國

平昌白色酒店(Pyeongchang The White Hotel)

評分：7.7/10.0

地址：228-95 Taegi-ro, 25307 平昌郡, 江原特別自治道, 韓國

首爾滑雪場推介#3 韓國阿爾卑斯滑雪場 (Alpensia)

韓國阿爾卑斯滑雪場

（Source: 小山芋游大世界 /Trip旅遊好去處.）

有咩咁巴閉？ 呢度海拔700米，所以雪質係超正嘅「粉雪」，滑落去好似片緊cream咁！場內雪道選擇多，由BB班到高手級都有，仲有專為玩Snowboard嘅朋友而設嘅雪道，夠晒貼心。

啱晒邊啲人？ 新手、中級玩家、高手、對雪質有要求嘅朋友。

實用Info：

地址： 江原道平昌郡大關嶺面率峯路325 開放時間： 每日 08:30-22:00 場內設施： 6 條初、中、高級滑雪道、為滑雪板玩家設置專屬滑道、3 部輕軌鐵路纜車







購買韓國阿爾卑斯滑雪場門票

鄰近韓國阿爾卑斯滑雪場住宿推薦︰

平昌阿爾卑西亞假日套房酒店(Holiday Inn & Suites Alpensia Pyeongchang)

評分：7.7/10.0

地址：325 Solbong-ro, 25351 平昌郡, 江原特別自治道, 韓國

阿爾卑斯平昌洲際度假村(InterContinental Hotels Alpensia Pyeongchang Resort)

評分：9.1/10.0

地址：Daegwallyeong-myeon, Solbong-ro, 325, 25351 平昌郡, 江原特別自治道, 韓國

江原平昌華美達套房酒店(Ramada Hotel & Suites By Wyndham Gangwon Pyeongchang)

評分：8.8/10.0

地址：107 Omok-gil, Daegwallyeong-myeon, 大關嶺面, 25342 平昌郡, 江原特別自治道, 韓國

首爾滑雪場推介#4 芝山森林度假村滑雪場(Jisan Forest Resort)

芝山森林度假村滑雪場

（Source: 团子_July /Trip旅遊好去處.）

芝山森林度假村鄰近利川陶瓷器園區、利川溫泉及愛寶樂園，可以一次遊覽多種景點，因為擁有最新型的製雪設施管理系統，可以提供品質最佳的人造雪，來因應首爾地區氣候上的變化，也是夜間滑雪的熱門度假村。

有咩咁巴閉？ 呢度嘅人造雪出名靚，質素有保證！最癲係可以玩Night Ski玩到凌晨4點，夠晒chur！而且附近景點多，可以順便去埋愛寶樂園或者利川溫泉，行程夠晒豐富。

啱晒邊啲人？ 新手、中級玩家、鍾意玩通宵嘅朋友。

實用Info：

地址： 京畿道利川市麻長面芝山面267 開放時間： 每日 09:00-04:00 價格： 約 HK$126 場內設施： 7 條滑道、 5 條高速吊椅機







購買芝山森林度假村滑雪場門票

鄰近芝山森林度假村滑雪場住宿推薦︰

陽智Pine度假村(Yangji Pine Resort)

評分：6.9/10.0

地址：112 Nampyeong-ro, 處仁區, 17164 龍仁市, 京畿道, 韓國

龍仁楊智威尼斯(Yongin Yangji Venezia)

評分：0.0/10.0

地址：138-55 Yangji-ri, Yangji-myeon, 處仁區, 17161 龍仁市, 京畿道, 韓國

龍仁Listel酒店(Yongin Listel)

評分：8.0/10.0

地址：85 Nampyeong-ro, 處仁區, 17161 龍仁市, 京畿道, 韓國

首爾滑雪場推介#5 High1 度假村滑雪場

High1度假村滑雪場

（Source: Xin_寂堂/Trip旅遊好去處.）

有咩咁巴閉？ 呢個場位於高原，地方超大，景觀一流！雪道選擇多，無論你係咩level都實搵到條啱你嘅。最正係佢唔淨止滑雪，仲有高爾夫球場、360度旋轉觀景餐廳同雪橇場，就算唔滑雪嘅朋友嚟到都唔會悶。

啱晒邊啲人？ 新手、中級玩家、高手、一家大細。

實用Info：

地址： 江原道旌善郡古汗邑舍北邑high1街 265-1 開放時間： 每日 08:30-19:00 價格： 約 HK$1524（兩日） 場內設施： 多條滑雪道、9 條索道，包括 32 張吊椅及 25 部纜車



High1度假村滑雪場詳情

鄰近 High1 度假村滑雪場住宿推薦︰

High1大酒店及會議大廈-江原樂園酒店(High1 Grand Hotel Convention Tower)

評分：9.1/10.0

地址：265, High1-gil, Sabuk, 26154 旌善郡, 江原特別自治道, 韓國

High1江原樂園酒店(High1 Grand Hotel Main Tower)

評分：8.8/10.0

地址：KR, 265 High1-gil, 26154 旌善郡, 江原特別自治道, 韓國

一號高公寓(High1 Condominium)

評分：9.1/10.0

地址：265-1 Highwon-gil, Sabuk-eup, 26154 旌善郡, 江原特別自治道, 韓國

首爾滑雪場推介#6 橡園滑雪度假村

橡園滑雪度假村

滑雪場的面積很大

橡園滑雪度假村內提供 9 條滑雪道﹐包括 2 個初學者場地、5 個中級者場地、2 個專業滑雪者場地。加上橡園滑雪度假村景色優美﹐深受本地及海外旅客前往，亦非常適合親子前來遊玩。

有咩咁巴閉？

Oak Valley出名景色靚，喺度滑雪就好似置身喺風景畫入面咁，打卡一流！佢有9條滑雪道，好平均咁分配咗俾初、中、高階嘅玩家，所以無論你係咩level都唔會覺得悶，亦唔會覺得太難，夠晒體貼。

啱晒邊啲人？

新手、中級玩家、高手、鍾意靚景嘅朋友。

實用Info：

地址： 江原道原州市地正面月松裡1016號 開放時間： 每日 09:00-22:30 價格： 約 HK$684 場內設施： 2 個初學者場地、5個中級者場地、2個專業者場地





橡園滑雪度假村



鄰近橡園滑雪度假村住宿推薦︰

原州明憑(Wonju Myeongpum)

評分：0.0/10.0

地址：Hojeo-myeon, 26377 原州市, 江原特別自治道, 韓國

原州新天空(Wonju New Sky)

評分：7.1/10.0

地址：5 Taejangdunchi-gil, Wonju-s, 26316 原州市, 江原特別自治道, 韓國

首爾滑雪場推介#7 伊利希安滑雪場

伊利希安滑雪場

伊利希安滑雪場

伊利希安滑雪場離首爾市中心，車程大約一個小時左右，滑雪人士想即日往返都非常方便。滑雪場內設有10條滑雪道﹐當中有8條是為滑雪新手而設﹐因此伊利希安滑雪場非常適合滑雪初學者前往。

有咩咁巴閉？

新手天堂！BB班必去！呢個場10條雪道入面有8條都係for初學者同中級玩家，斜度超友善，包你唔會由頭仆到尾！最屈機嘅係，佢係全韓國唯一一個可以搭地鐵就到嘅滑雪場，喺首爾市區搭京春線喺「白楊里站」落車就係，方便到喊！想即日來回體驗滑雪，呢度絕對係首選！

啱晒邊啲人？

超級新手、BB班、冇車牌嘅自由行旅客、想即日來回嘅朋友。

實用Info：

地址： 江原道春川市南山面北漢江邊街688 開放時間： 每日 09:00-04:00 價格： 約 HK$615 場內設施： 10 條滑雪道，其中8條為初中級滑雪道、6人座高速吊椅



鄰近伊利希安滑雪場住宿推薦︰

帕羅蒂亞水屋酒店(Gapyeong Parotia Waterhouse)

評分：6.3/10.0

地址：707-98 Misari-ro, Seorak-myeon, 12462 加平郡, 京畿道, 韓國

加平俱樂部魚別墅旅館(Gapyeong Club Fish Villas Pension)

評分：4.8/10.0

地址：183 Bukhangangbyeon-ro, Gapyeong-eup, 12428 加平郡, 京畿道, 韓國

W吉吳度假村(W Jiwoo Resort)

評分：7.5/10.0

地址：Gapyeong-eup, Bukhangangbyeon-ro, 970-9, 12422 加平郡, 京畿道, 韓國

首爾滑雪場推介#8 鳳凰滑雪場

鳳凰滑雪場

鳳凰滑雪場的配套有飯店、高爾夫球場等多種休閒設施，場內不但雪質很好，而且景色宜人。滑雪場距離首爾市中心約 2 小時車程﹐建議可以計劃 2 日 1 夜滑雪行程﹐令到行程更加彈性﹐以下 Trip.com 小編精選了鄰近鳳凰滑雪場的住宿推薦。

有咩咁巴閉？

講到專業，就一定要提鳳凰滑雪場！呢度曾經係冬奧比賽場地，雪質同設施都係世界級，有成21條雪道，無論係邊個level嘅玩家，嚟到呢度都只會覺得大開眼界。因為個場夠大夠專業，所以強烈建議大家唔好咁趕，plan返個兩日一夜嘅行程，慢慢玩盡佢！

啱晒邊啲人？

新手、中級玩家、滑雪高手、想體驗冬奧級雪道嘅朋友。

實用Info：

地址： 江原道平昌郡蓬坪面泰岐山174 開放時間： 每日 09:00-17:00 價格： 約 HK$560 場內設施： 滑雪道 ( 21 條)、吊椅機( 8 部)、空中纜車( 1 部)、兒童滑雪教室、山頂休憩處、中點休憩處



鳳凰滑雪場詳情

鄰近鳳凰滑雪場推薦︰

木屋度假村(Chalet Resort)

評分：6.3/10.0

地址：71-20, Seogibau-gil, 蓬坪面, 25309 平昌郡, 江原特別自治道, 韓國

鳳凰度假村-平昌(Phoenix Resort Pyeongchang)

評分：8.0/10.0

地址：174 Taegi-ro, 25307 平昌郡, 江原特別自治道, 韓國

滑雪新手必睇！點著衫先至啱？

第一次滑雪，係咪好煩惱要點著衫？記住「洋蔥式著衫法」就搞掂晒！

第一層 (內層)：排汗底衫。 千祈唔好著純棉！因為滑雪會出汗，棉質濕咗好難乾，喺雪地好易凍親。著啲運動用嘅排汗快乾底衫就最啱。

第二層 (中層)：保暖層。 著一件Fleece (抓毛絨) 或者薄羽絨就夠，主要係用嚟保暖。

第三層 (外層)：防水防風。 呢層最重要！一定要著專業嘅雪褸雪褲，因為要防水、防風、又要耐磨，就算你成日仆喺雪地都唔怕濕晒同凍親。

地址：238, Eulji-ro, 中區, 04561 首爾, 韓國

價錢：HK$2,108起

用戶評分: 8.9/10.0

我和我的伴侶在首爾東大門諾富特大使酒店住了五晚，度過了一段非常美好的時光。從入住的那一刻起，Dennis 就熱情地接待了我們，他竭盡全力讓我們感到舒適愜意。他向我們提供了許多關於酒店及週邊地區的實用信息，在我們入住期間，他的服務無與倫比——真正的五星級！ 飯店地理位置優越－步行即可到達東大門歷史文化公園地鐵站，這使得城市交通變得異常便捷。附近還有很多便利商店和咖啡館，非常方便。前往仁川機場的機場巴士就在飯店幾分鐘路程的地方，這讓我們非常滿意——這對於我們的回程來說非常方便。 飯店本身設計現代化、乾淨整潔、維護良好，設施齊全，客房舒適。它絕對配得上五星級的評價。 我們強烈推薦這家酒店給情侶、家庭或任何想在首爾享受高品質住宿的人。我們以後一定會再來的！

地址：97 Saemunan-ro, 鍾路區, 03183 首爾, 韓國

價錢：HK$4,929起

用戶評分: 9.1/10.0

果然是最好的！房間條件和游泳池等設施。好久沒來了，果然有四季才有的悠閒與奢華。從那時起，當我住在首爾時，我就不再費心去首爾的飯店睡覺了。因為從視野和舒適度來說，房子比酒店好得多。家裡的睡眠條件也很舒適。我睡過很多豪華飯店套房，但是我對溫度和濕度、床上用品的觸感、枕頭的高度以及睡覺時床墊的硬度​​都非常敏感……我曾經在隆冬時節住過悅榕莊套房，第二天一大早回到家就在那裡睡了。因為太乾了。但四季酒店確實有一間專為良好睡眠而優化的臥室，而且我睡得很好。我體驗過的最好的酒店床上用品！ 唯一有點遺憾的是餐飲品質比其他飯店低。尤其是俱樂部休息室食物的種類、口味和食材品質有點令人失望。想吃得好的話，新羅飯店、朝鮮宮、華克山莊比較好。 但若要體驗真正令人放鬆和愉悅的氛圍，沒有比首爾四季酒店更好的地方了。感謝您，讓我在這裡度過了愉快的結婚紀念日。我希望有一天我們的周年紀念日能再次入住這家酒店！

地址：279 Cheonggyecheon-ro, 鍾路區, 03198 首爾, 韓國

價錢：HK$2,708起

用戶評分: 8.8/10.0

JW是5星級,因爲從Conceirge到行李員的出色幫助和服務! 奧利弗推薦並協助我們在Seokparang爲家人預訂了一個不錯的晚餐場所。他甚至開始協助我預訂出租車。 梅森幫我們拿行李,他甚至主動問我們機場接送車的車牌號,這樣他就可以隨時爲我們留心。他甚至主動要求我們坐在酒店大堂裏,同時他一直爲我們留心。當他明白我們正趕着趕飛機時,他甚至幫助我們翻譯到出租車叔叔爲我們着急。 他們都說一口流利的英語,非常暖心,主動以真誠的微笑提供優質的服務,我們的心深深感謝他們,5星🌟因爲他們。 房間的4星級沒有Netflix。如果家人可以聚集在Netflix娛樂上,那就太好了。小問題,儘管服務比掩蓋一切更重要!:)我們得到了一個漂亮的河景,很浪漫!很乾淨的酒店。 位置優越,火車站和直達巴士機場豪華轎車就在酒店旁邊。連接性很棒。 肯定會再次入住這家酒店。

地址：16 Sejong-daero 22-gil, 中區, 04520 首爾, 韓國

價錢：HK$904起

用戶評分: 8.7/10.0

我去蠶室室內體育館參加活動，所以住在這裡。始正站和仁次路子口站都在步行距離內。 這次我一個人住，但房間很寬敞，雖然感覺有點孤單，但我還是可以放鬆身心！ ！大電視上可以看YouTube，最棒的是，衛浴很乾淨！ ！工作人員也非常友善♡ 便利設施在自動販賣機有販售，需要付費！ ！ 入口處還有一台Wowpass自助機，非常方便！我還想再住這裡！ ！

新手滑雪Q&A

乜都冇，兩手空空去得唔得㗎？

絕對得！所有滑雪場都有齊全嘅裝備租，雪板、雪靴、雪褸、雪褲、頭盔、雪鏡全部有得租，你淨係需要準備好自己嘅保暖內衣、手套同冷帽就OK！

首爾幾時去滑雪最好？

韓國滑雪季由12月到大概2月尾。最好嘅時間係12月中到1月中，嗰陣時雪量最穩定，雪質都最靚！

我係超級新手，驚唔驚好危險？

唔使驚！大部分滑雪場都有專為新手而設嘅「BB班」練習區同超平緩嘅雪道。你仲可以報名參加滑雪課程，通常都有識講普通話或者英文嘅教練，跟住教練學好快就上手！

除咗滑雪，仲有冇其他嘢玩？

梗係有啦！好多大型滑雪度假村都有「娛雪樂園」，可以玩雪橇、雪圈，好啱唔滑雪嘅大人同小朋友玩。有啲場夜晚仲有煙花睇，勁有氣氛！