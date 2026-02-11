首爾版『中環＋深水埗』？聖水洞必行區域曝光，文青同潮人竟然可以同時滿足！

聖水洞

去首爾Shopping同去Cafe係必做嘅嘢！如果你已經行厭咗明洞、東大門、弘大呢啲傳統購物區，覺得太多人嘅話，咁你一定要留意喇！近年首爾嘅時尚版圖已經悄悄地變緊，而聖水洞絕對係呢股新潮流嘅領航者！佢已經極速崛起，成為首爾最新、最潮嘅後生仔聚集地，充滿獨特魅力，你絕對唔可以錯過呢個充滿活力嘅創意街區！

Trip.com 專門為你精心策劃咗最全面嘅聖水洞食、買、玩全攻略！無論係超方便嘅交通指南、引領潮流嘅必買品牌、令人流晒口水嘅必食餐廳，定係氣氛爆棚嘅必嘆Cafe，我哋都幫你搜羅晒。跟住我哋嘅腳步，深入聖水洞每個角落，親身感受韓國後生一輩嘅無限創意同活力，即刻向下探索更多精彩推介啦！

聖水洞交通攻略

去聖水洞探險，交通絕對係首要考慮！好彩呢度交通非常方便，只需搭首爾地鐵 2 號線，直達「聖水站」，由 3 號或者 4 號出口一出嚟，你就即刻踏入呢片潮流之地，輕鬆開啟你嘅聖水洞之旅！

聖水洞, 首爾地鐵

圖片來源：韓國觀光公社@Facebook

聖水洞 3 大區域漫步指南

聖水站周邊

以聖水站為核心，周邊區域係成個聖水洞最繁華、最有活力嘅地段。呢度匯聚咗超多韓國人氣品牌嘅旗艦店，好似引領潮流嘅 Musinsa Standard、充滿藝術氣息嘅 ADER ERROR，仲有國際時尚選物店 KITH Seoul 等。無論你係潮流達人定係純粹想睇吓嘢，呢度絕對值得你花時間慢慢「尋寶」，保證可以搵到你嘅心頭好！

聖水洞, 聖水站周邊

圖片來源：MUSINSA@Facebook

演武場路

轉個彎去到演武場路，呢度以層出不窮嘅 Pop-up Store (快閃店) 聞名，可以話係聖水洞潮流文化嘅核心。每次嚟到，你都會驚喜地發現唔同嘅新銳品牌、獨立設計師或者跨界聯名店。由前衛時裝、精緻美妝，到獨特嘅生活風格品牌都應有盡有，每次都有新鮮感，買嘢都買得開心啲！

聖水洞, 演武場路

圖片來源：ZiggyTao@TripMoment

首爾林附近

如果你追求一份寧靜同文藝氣息，咁首爾林地鐵站附近嘅聖水洞就最啱你。呢度以各式各樣嘅特色 Cafe 同風格餐廳為主，比起聖水站周邊嘅熱鬧，呢度嘅氣氛更加悠閒。係文青搵靈感、品味生活，或者鍾意慢活步調嘅遊客必到之處。

聖水洞, 首爾林附近

圖片來源：MinCath@TripMoment

聖水洞必逛品牌清單

DIOR Seongsu

喺聖水洞咁多時尚據點入面，DIOR 旗艦店絕對係最搶眼嘅地標。呢間旗艦店除咗產品夠晒全之外，仲成日推出限定嘅韓式風格單品。除咗買嘢，佢嗰個獨特嘅玻璃建築外觀直情係一件藝術品，吸引無數人專程嚟打卡影相。

聖水洞, DIOR Seongsu

圖片來源：Lair_lair_wang@TripMoment

Tamburins

想買份有品味嘅禮物送畀親朋戚友？Tamburins 絕對係首選！呢個喺韓國紅到發紫嘅香氛品牌，包裝設計簡約得嚟又時尚，已經成為熱門嘅韓國手信。送呢份禮物畀人，人哋一定覺得你超有品味！

聖水洞, Tamburins

圖片來源：พร้อมเที่ยวแล้ว :)@TripMoment

ADER ERROR

講到 ADER ERROR，與其話佢係一間衫鋪，不如話佢係一座沉浸式嘅藝術展覽館。店內設計以「未來實驗室」為概念，用咗大量金屬元素、超閃嘅燈光裝置，營造出超現實嘅氛圍。就算唔買嘢，入去感受吓呢種前衛藝術感同影相打卡都已經值回票價！

聖水洞, ADER ERROR

圖片來源：nunululu@TripMoment

Information

呢個係一個充滿設計巧思嘅韓國本土品牌，主打文具同生活小物。佢嘅產品創意十足，充滿韓式美學同童趣。呢啲極具特色嘅小物件，唔單止啱晒送畀小朋友做手信，連大人見到都會愛不釋手。

聖水洞排隊美食與咖啡店

Cafe Reve Doux

喺咁多 Cafe 入面，呢間絕對係人氣爆棚嘅打卡位！設計明亮簡約，採光一流，行入去就覺得好舒服好療癒。除咗咖啡香之外，櫥窗入面啲甜品精緻到好似藝術品咁，係享受下午茶兼影靚相嘅首選。

聖水洞, Cafe Reve Doux

圖片來源：Abbymm@TripMoment





祖傳三代馬鈴薯排骨湯

嚟到聖水洞，絕對唔可以錯過呢間開足 24 小時嘅老字號！呢度成日大排長龍，係當地超有名嘅名店。招牌馬鈴薯排骨湯有唔同大細，就算一個人去食都冇問題。排骨燉到軟晒又入味，配埋鬆軟嘅薯仔，每一口都係大滿足，係宵夜或者暖胃嘅最佳選擇！

聖水洞, 祖傳三代馬鈴薯排骨湯

圖片來源：到處走走看看@TripMoment

Cafe Onion

呢間係聖水洞 Cafe 界嘅元老級傳奇！佢由舊工廠改建而成，保留咗斑駁嘅水泥牆同生鏽嘅鐵窗框，工業風十足。嚟到呢度除咗打卡，一定要試佢哋嘅招牌甜品「Pandoro」——外脆內軟，食過一次就難以忘記！

聖水洞, Cafe Onion

圖片來源：娜要幹嘛 naamangequoi@TripMoment

聖水洞「避坑」與預約小貼士

快閃店同旗艦店預約 ：

【快閃店攻略】因為 Pop-up Store 通常只係開幾個禮拜，如果你想買熱門限定款，記得事先睇吓品牌嘅 IG 或者官網，廢事去到撲個空。 【旗艦店小撇步】好似 DIOR、ADER ERROR 呢啲熱門鋪頭，有啲可能要預約或者現場拎籌。建議提早喺網上睇清楚，咁就唔使浪費時間排隊。

避開人潮 ：

【最佳時間】留意聖水洞有啲 Cafe 同鋪頭星期一會放假，出發前查清楚。想行得舒服啲，平日中午或者下午茶時段係最好，影相都容易啲拍到空景。

着對舒服嘅鞋 ：

雖然聖水洞條街唔算大，但要行勻咁多間鋪頭，一定要着對好行嘅鞋！

免稅購物攻略 ：

好多鋪頭都有現場退稅服務，買嘢嗰陣記得帶護照，仲要主動問吓店員退稅流程，慳返唔少！



聖水洞

圖片來源：XXinYu@TripMoment

聖水洞酒店推介

聖水洞酒店推介｜1. 波可酒店聖水

波可酒店聖水【住宿推薦：聖水站周邊】若想將聖水洞的精華盡收眼底，建議選擇位於聖水站 3 號出口旁的住宿。步行僅約 2 分鐘，即可輕鬆抵達聖水洞周邊的各大商場、特色餐廳與知名咖啡店。對於渴望輕鬆逛街、深入體驗聖水洞魅力的旅客而言，這裡無疑是地理位置絕佳的理想選擇。

波可酒店聖水(Hotel Poco Seongsu)

波可酒店聖水(Hotel Poco Seongsu)

波可酒店聖水(Hotel Poco Seongsu)

評分：8.0/10.0

地址：96, Seongsui-ro, 城東區, 04783 首爾, 韓國

選擇房型

聖水洞酒店推介｜2. 首爾江南新威酒店

首爾江南新威酒店【住宿推薦：宣陵站】另一便捷的住宿選擇是位於宣陵站附近的酒店。從這裡步行約 15 分鐘即可抵達聖水洞，或選擇搭乘地鐵輕鬆前往首爾其他熱門景點，交通同樣四通八達，為你的旅程提供更多彈性。

首爾江南新威酒店(Hotel Newv Gangnam Seoul)

首爾江南新威酒店(Hotel Newv Gangnam Seoul)

首爾江南新威酒店(Hotel Newv Gangnam Seoul)

評分：8.9/10.0

地址：6 Seolleung-ro 85-gil, 江南區, 60212 首爾, 韓國

選擇房型

聖水洞酒店推介｜3. 孔代設計師酒店

孔代設計師酒店【住宿推薦：君子地鐵站】位於君子地鐵站步行範圍內的酒店，不僅交通便利，更以貼心服務取勝。酒店提供每人每日一份免費拉麵，店內也設有咖啡機，讓你在忙碌的旅程後，能享受到溫馨又全面的服務，是探索聖水洞及首爾其他區域的舒適落腳點。

