今晚明顯降溫 周四市區最低 11 度
首爾獨遊 2026 攻略：8 大必去景點、一個人燒肉餐廳、機動/住宿優惠全集
渴望嚟一場話走就走嘅旅行，為自己嘅人生篇章添上獨特回憶？咁樣，首爾獨遊絕對係您嘅最佳選擇！一個人旅行，代表住您可以完全依照內心喜好規劃行程，盡情探索自我，享受無拘無束嘅自由體驗。如果您正想任性一次，搵一個既安全、交通又便利，而且景點美食豐富嘅理想目的地，不妨就等首爾成為您下一趟精彩旅程嘅起點啦！首爾獨遊，好嗎？Trip.com 為你嚴選八大必去景點及必吃餐廳推介，等我哋陪你喺首爾獨遊，好好計劃同享受你嘅首爾獨遊旅程，原來一個人都可以盡興㗎！
由香港飛首爾嘅旅途便捷無比！眾多航空公司提供直航服務，等您嘅首爾獨遊之旅輕鬆啟程。您可以選擇國泰航空（CX）、香港航空（HX）、香港快運航空（UO）、大韓航空（KE）、韓亞航空（OZ）、德威航空（TW）、濟州航空（7C）及普萊米婭航空（YP）等，直飛首爾仁川國際機場（ICN）。此外，若想搵更多航班選擇，亦可考慮其他航空公司，透過轉機中轉嘅方式，同樣能順利抵達呢座充滿魅力嘅城市。無論直航或轉機，Trip.com 都能助您輕鬆搵到最適合您首爾獨遊嘅航班選項。
首爾旅遊必備
【送景福宮入場門票】韓服租借體驗Hanboknam韓式髮型設計，低至HK$61(1563人已購)
首爾景福宮韓服租借體驗-宮女狐，低至HK$51(307人已購)
Arex 機場快線，低至HK$61(68650人已購)
首爾獨遊景點推介
首爾獨遊景點 | #1 景福宮
景福宮作為首爾最具代表性嘅歷史宮殿，宏偉咁展現咗朝鮮王朝嘅輝煌歷史同精湛建築之美，無疑係首爾唔可以錯過嘅地標。當您嚟到景福宮進行首爾獨遊嗰陣，強烈推薦租借一套華麗嘅韓服，漫步喺古色古香嘅宮殿之中。呢個唔單止可以等您沉浸喺穿越時空嘅浪漫氛圍，更加可以盡情拍照打卡留念，完美體驗一回韓劇女主角嘅獨特風情！
地址： 首爾特別市鐘路區社稷路 161
開放時間： 09:00–18:00（週二休館）
交通方式： 地鐵 3 號線景福宮站 5 號出口步行約 5 分鐘
首爾獨遊景點 | #2 N 首爾塔
N 首爾塔（南山塔）絕對係觀賞首爾城市全景嘅最佳地點之一，更加係進行首爾獨遊時唔可以錯過嘅標誌性景點！建議您可以喺黃昏時分搭纜車登上南山，沿途欣賞華燈初上嘅璀璨夜色。塔頂唔單止設有壯麗嘅觀景台，仲有著名嘅情人鎖牆。
地址： 首爾市龍山區南山公園路 105
開放時間： 10:00–22:30
交通方式： 搭地鐵 4 號線去明洞站，由 3 號出口出站後，步行約 15 分鐘就到南山纜車站。
首爾獨遊景點 | #3 弘大
弘大作為韓國年輕人嘅藝術同潮流文化聚集地，街頭巷尾充滿咗獨特嘅手作小店、風格各異嘅咖啡廳同充滿活力嘅街頭表演。獨遊嗰陣可以放慢腳步，細細逛遍獨立書店或設計店。
地址： 358-142 서교동 Mapo-gu, Seoul
開放時間： 24 小時（視乎不同店舖）
交通方式： 搭地鐵 2 號線去弘大入口站，由 9 號出口出站後，步行約 3 分鐘就到熱鬧嘅弘大商圈。
圖片來源Mr.Bon遨遊天地@TripMoment
首爾獨遊景點 | #4 北村韓屋村
北村韓屋村完整保存咗傳統嘅韓屋建築，彎曲嘅小巷同古樸嘅木造房屋，令人彷彿瞬間穿越返古代首爾。建議喺清晨或黃昏前往，遊客較少，更能深度體驗靜謐氛圍。
地址： 首爾鍾路區桂東街 37
開放時間： 全天開放（部分韓屋需預約）
交通方式： 地鐵 3 號線安國站 2 號出口步行約 10 分鐘
首爾獨遊美食推介
首爾獨遊美食 | #1 土俗村蔘雞湯
首爾獨遊美食體驗唔可以隨便！土俗村蔘雞湯係唔可以錯過嘅老字號。湯頭濃郁滋補，而且店內特別設有 單人桌位，一個人食都好自在。
地址：5 Jahamun-ro 5-gil, Jongno-gu, Seoul, 韓國
交通方式：地鐵 3 號線景福宮站 2 號出口步行約 5 分鐘
營業時間：10:00–21:00
招牌菜式：人蔘雞湯
人均價格：約 18,000–25,000 韓圜
預約建議：不需預約，但需提早到店排隊
圖片來源：Jose_l, traveler@TripMoment
首爾獨遊美食 | #2 明洞餃子
明洞餃子明洞地區嘅經典餐廳，手工刀削麵同蒸餃係招牌。湯頭濃郁鮮美而且份量十足，CP 值超高。
地址：29 Myeongdong 10-gil, Jung-gu, Seoul, 韓國
交通方式：地鐵 4 號線明洞站 8 號出口步行約 2 分鐘
營業時間：10:30–21:30
招牌菜式：刀削麵、蒸餃
人均價格：約 10,000–12,000 韓圜
預約建議：不需預約
首爾獨遊美食 | #3 ISAAC Toast
韓國享譽盛名嘅人氣早餐店，現烤三文治口感甜鹹交織。隨手買一份再配杯咖啡，輕鬆享受韓國早晨。
地址：首爾市中區明洞 7 街 32-37（多分店）
交通方式：地鐵 4 號線明洞站 6 號出口步行約 3 分鐘
營業時間：07:00–20:00
招牌菜式：火腿芝士吐司、牛肉吐司
人均價格：約 4,000–6,000 韓圜
預約建議：不需預約
圖片來源：SonnySideUp@TripMoment
首爾獨遊美食 | #4 Hongo 혼고
獨遊者唔使驚食烤肉唔方便！Hongo 專門為 「獨自吃烤肉」 設計，每位客人都擁有 獨立小烤爐。
地址：17 Yongsan 2(i)ga-dong, Yongsan-gu, Seoul, 韓國
交通方式：地鐵 4 號線首爾站步行約 10 分鐘
營業時間：週日–週四 17:00–22:00；週五–週六 17:00–23:00
招牌菜式：牛肉上肩一人套餐、綜合燒肉套餐
人均價格：約 18,000–25,000 韓圜
預約建議：建議晚餐高峰期前往前先訂位
圖片來源：Creatrip
首爾獨遊貼士
隨身物品：攜帶小型背包或斜背包，保管好貴重物品，首爾治安良好但仍需注意
Wi-Fi 與導航：購買 SIM 卡或租用隨身 Wi-Fi，方便查地圖、查詢地鐵路線與餐廳資訊
語言工具：Google 翻譯可即時翻譯韓文菜單或標示，單人旅行更便利
享受自由：總而言之，首爾獨遊最大的魅力與優勢，便在於您能完全按照自己的步調，隨心所欲地行動。您可以自由探索任何感興趣的特色店舖、隱藏景點，無需遷就他人，真正享受一個人的自由與深度體驗。這趟旅程，將是您與自己對話，重新認識世界與內心的絕佳機會！
觀察與拍照：首爾街頭充滿特色，獨行者可慢慢觀察街景與人文，拍攝獨特照片
首爾酒店推介
首爾東大門廣場JW萬豪酒店
用戶評分: 8.8/10.0
價錢：HK$1,699起
JW酒店之所以能獲得五星級好評，是因為從禮賓部到行李員，每個人都提供了卓越的幫助和服務！ Oliver推薦並協助我們預訂了Seokparang餐廳，為我的家人安排了一次不錯的晚餐。他還主動幫我叫了計程車。 Mason幫我們搬運行李。他甚至主動詢問了我們機場接送車輛的車牌號碼，以便留意我們的到來。他也主動讓我們在飯店大廳等候，自己則負責留意我們。由於他了解到我們趕著登機，他還幫我們翻譯，催促計程車司機加快速度。 所有員工都能說一口流利的英語，熱情友好，並始終面帶真誠的微笑，主動提供優質服務。我們由衷地感謝他們。五星級好評🌟，全憑他們的服務！ 房間沒有Netflix，所以扣掉一顆星。如果一家人能一起看Netflix就更好了。不過這只是個小問題，因為飯店的服務實在太棒了！ :) 我們被安排入住可以欣賞河景的房間，非常浪漫！飯店也很乾淨。 飯店位置絕佳，火車站和直達機場的巴士站就在飯店旁。交通非常便利。 我一定會再入住這家酒店。
首爾新羅酒店
用戶評分: 9.5/10.0
價錢：HK$2,006起
Trip.Best 2026 Global 100 Top 20 —The Shilla Seoul #首爾新羅酒店 首先有 shuttle bus 接送到酒店門口，因為酒店在山坡上，落車個刻已有職員幫忙攞行李，帶我到check-in 地方。職員都非常有禮貌，環境非常柔和，比人一種舒適的感覺。開頭一入眼簾以為自己去左總統官邸，有古典氣派感覺。 房間非常寬敞舒適，窗外景觀優越。有室內及室外游泳池，不過本身package include swimming pool only，只能隔住窗睇室外嘅美景。 酒店旁邊是新羅免稅店，也有 shuttle bus 去明洞、東大門等熱門地方，非常方便。
首爾龍山大使諾富特全套房酒店
用戶評分: 9.3/10.0
價錢：HK$1,243起
我來這裡度蜜月，全程都住在豪華大床套房。服務非常棒，房間也乾淨得一塵不染。每天我回來的時候，房間都打掃得乾乾淨淨。而且，員工們都非常友善、樂於助人、熱情周到。 唯一美中不足的是，叫Uber回飯店有點困難，因為離市區比較遠，司機不太願意接單。不過即便如此，諾富特套房還是個非常棒的下榻之處！ 🎊🎊😁 總而言之，我強烈推薦這家飯店。
新首爾酒店
用戶評分: 8.7/10.0
價錢：HK$355起
位置很方便，靠近1號線市廳站4號出口，步行10分鐘就能到明洞！ 我的房間樓層很高，沒有窗戶，但我睡得很安穩，完全沒有被外面的噪音打擾。哈哈。 因為要住好幾個晚上，我在門上貼了免清潔貼紙，他們還在我的門前放了一條備用毛巾和一個裝著水的袋子，非常方便。 浴室也一塵不染！ 我特別喜歡枕頭邊的USB充電接口和電源插座。 👏🏻 希望附近能多開一些便利商店和咖啡連鎖店。
