首爾親子遊 2026 攻略：5 大必訪親子景點、樂高樂園、愛寶樂園及親子酒店/餐廳全集

計劃一趟難忘嘅家庭旅行，亞洲目的地無疑係首選，而韓國首爾更加係親子遊嘅絕佳選擇！由香港出發，短途飛行時間令小朋友唔容易感到攰，加上首爾便捷嘅交通網絡、完善嘅兒童友善設施，以及包羅萬象嘅室內外親子景點。無論係活潑好動嘅幼兒，定係充滿好奇心嘅青少年，都能夠喺首爾搵到屬於自己嘅樂趣。Trip.com 團隊特別為您精心策劃咗呢份攻略，匯集咗必訪景點、特色親子酒店同餐廳，立即跟隨我哋嘅指引出發啦！

Arex 機場快線，低至HK$61(68650人已購)

廣告 廣告

韓國 5G eSIM | 日用包/總量包 | 1-30天 | 24小時計費 | QR code，低至HK$2(24263人已購)

WOWPASS：具有貨幣兌換、支付、T-money交通等功能的預付卡，低至HK$32(7559人已購)

親子遊優惠

香港往首爾機票

由香港直飛首爾僅需約 3 小時 40 分鐘，航程輕鬆舒適，令小朋友亦能享受愉快嘅飛行體驗。香港快運航空、香港航空、國泰航空、韓亞航空、大韓航空、濟州航空等多家航空公司均提供頻繁嘅直航服務，航班選擇多元。建議您隨時登入 Trip.com 網站或應用程式，查詢最新航班資訊並預訂機票，為您嘅首爾親子遊做好準備！

航班推薦（2026 年 1 月更新）：

航線：香港飛首爾

航空公司：香港快運航空（HK Express） 價格：低至 HK$806（27% Off） 類型：單程

航線：香港飛首爾

航空公司：香港快運航空（HK Express） 價格：低至 HK$1,345（27% Off） 類型：來回



首爾親子遊景點推薦

首爾親子遊景點推薦#1 愛寶樂園

愛寶樂園

到首爾親子遊，首推大家到愛寶樂園遊玩。愛寶樂園被列入 Trip.Best 2025 年全球 100 個親子景點之一，而且更加獲得 Trip.Best 首爾親子景點第一名，充滿實力及魅力。

愛寶樂園，呢座自 1976 年便開啟歡樂篇章嘅韓國最大主題樂園，佔地廣達約 450 萬平方米，係首爾親子遊嘅必訪之地。園區內四季更迭嘅精緻花卉佈景，為家庭合影提供咗無數美麗嘅背景。樂園精心劃分為五大主題區：「全球集市」、「美洲探險」、「動物王國」、「歐洲探險」以及專為兒童設計嘅「魔術天地」。渴望刺激嘅家庭，不妨一同挑戰多樣嘅機動遊戲，其中亞洲最陡峭嘅木製過山車 T-Express 更是膽量考驗嘅經典。而在「動物王國」，您可以與小朋友一同探索超過 2,000 種珍稀動物，包括可愛嘅熊貓、威猛嘅獅子老虎等，展開一場生動嘅自然教育之旅。

愛寶樂園熊貓

特別值得一提嘅係「魔術天地」園區，呢度簡直係小朋友嘅夢幻樂園！由充滿故事性嘅伊索寓言村、各式各樣嘅兒童遊樂設施，到夏日消暑嘅親水設置，都令仔女們能夠盡情玩耍，樂而忘返，為您嘅首爾親子遊增添無限歡聲笑語。

地址： 京畿道龍仁市處仁區蒲谷邑愛寶樂園路 199

營業時間： 10:00–21:00/22:00

交通方式： 乘地鐵至 Giheung 站，轉乘 EverLine 至 Jeondae–Everland 站，再坐免費接駁巴士；或利用 Trip.com 首爾來回大巴。

Shop Now





首爾親子遊景點推薦#2 韓國樂高樂園

韓國樂高樂園

另一個在首爾親子遊行程中不容錯過嘅亮點，便是於 2022 年全新開幕嘅韓國樂高樂園。呢座設施新穎、環境優美嘅樂園，佔地約 28 萬平方米，規模位居亞洲第二大（僅次於馬來西亞），係樂高迷們嘅天堂，保證令大朋友小朋友都為之瘋狂！ 韓國樂高樂園劃分為七大主題園區，包括充滿巧思嘅「迷你積木城」、適合各年齡層嘅「親子區」、「入口印象區」、「童話城堡區」、「城市生活區」、「忍者世界區」以及刺激嘅「水戰海盜區」。樂園內提供超過 40 項設施與精彩表演，令您與家人盡情探索。喺「迷你積木城」，咪記住同以樂高積木打造嘅迷你韓國地標及其他微縮世界影相留念；小朋友們更可在體驗區親手搭建樂高模型，盡情發揮無限創意。若想追求速度同刺激，園內嘅過山車同水上漂流項目絕對能滿足您嘅腎上腺素。

韓國樂高樂園Lego體驗區

地址： 江原道春川市下中島街 128

營業時間： 11:00–19:00/21:00

交通方式： 乘青春快速列車至 Chuncheon 站，再轉乘免費接駁巴士；或坐官方接駁巴士。

Shop Now

首爾親子遊景點推薦#3首爾大公園

首爾大公園櫻花

首首爾大公園係一個十分適合親子遊嘅景點，獲得 Trip.Best 京畿道人氣景點第五名。呢度係一個集動植物觀察、遊樂園、賞花森林浴、藝術館、甚至露營等多樣化元素於一身嘅綜合性公園。佔地廣達 9.13 平方公里，基本區域係免費開放嘅。 「首爾動物園」係園內規模最宏大嘅區域之一，匯集咗超過 300 種動物，由老虎、大猩猩到可愛嘅羊駝應有盡有。園內更設有專為兒童設計嘅動物園區，提供生動有趣嘅動物教室及親身體驗環節，令小朋友有機會近距離餵食動物。

首爾大公園動物園

而「植物園」則細分為水生植物館、西方蘭展示館、標本室等，展出超過 1,000 種植物。此外，「遊樂園」提供約 40 項設施，包括刺激嘅過山車及專為細路設計嘅兒童區。

首爾大公園遊樂園

地址： 京畿道果川市大公園廣場路 102

營業時間： 09:00–17:00/18:00/19:00

交通方式： 搭首爾地鐵 4 號線至 Seoul Grand Park 站，2 號出口步行約 5 分鐘。

Shop Now

首爾親子遊景點推薦#4 COEX AQUARIUM 水族館

COEX AQUARIUM 水族館

位於時尚江南區大型購物中心內，以「城市中的海洋」美譽成為親子遊理想去處。呢度對家庭極為友善，3 歲以下小童在成人陪同下可免費入場。水族館內共設 16 個主題區及 183 個水槽，棲息著超過 650 種、約 40,000 多隻海洋生物。其中最令人驚嘆嘅係由 2,000 噸海水打造嘅壯觀透明海底隧道。

COEX AQUARIUM 水族館透明海底隧道

館內每日會上演美人魚水下表演，以及鯊魚、企鵝、海豹等動物嘅餵食騷。作為完美嘅室內景點，最大優勢在於唔受天氣及季節限制。

美人魚水下表演

地址： 首爾市江南區永東大路 513

營業時間： 10:00–20:00（19:00 停止入場）

交通方式： 地鐵 2 號線 Samseong 站 (5/6 號出口) 或 9 號線 Bongeunsa 站 (7 號出口)。

Shop Now

首爾親子遊景點推薦#5首爾體驗型足球博物館

首爾體驗型足球博物館

若您嘅仔女係個運動迷，呢間由大韓足球協會創立嘅博物館絕對係首選。博物館巧妙地融合咗尖端 IT 技術，透過 VR 體驗令參觀者親身感受踢波、傳波、射波甚至守波嘅樂趣。館內亦珍藏咗世界盃各國制服同獎盃，令小朋友喺玩樂中感受足球魅力。

足球體驗

足球VR 體驗

地址： 首爾市麻浦區世界盃路 240

營業時間： 10:00–18:00（星期一休館）

交通方式： 地鐵 6 號線 World Cup Stadium 站 2 號出口步行約 5 分鐘。

Shop Now

首爾親子酒店推薦

👉新用戶優惠代碼（首張訂單）: 立即註冊，首單即減至多 10%

👉精選民宿優惠: 預訂指定民宿，享高達 HK$200 優惠

好消息！即日起至優惠售完為止，只要透過 Trip.com 應用程式註冊成為會員，即可享有高達 10% 的獨家折扣！這是一個不容錯過的機會，讓您在規劃首爾親子遊的同時，也能享受超值優惠。立即點擊加入，開啟您的省錢之旅！此處查看更多！

首爾親子酒店推薦#1 韓國樂高樂園酒店

韓國樂高樂園酒店

在首爾親子酒店嘅選擇中，韓國樂高樂園酒店無疑係人氣之選！呢間酒店嘅地理位置極佳，步行即可輕鬆抵達樂高樂園，令您與細路們嘅遊樂行程無縫接軌。酒店外觀色彩繽紛，造型充滿童趣，共有 154 間獨具特色嘅主題客房，包括騎士王國、忍者、魔法師及海盜等多種主題。每間房間都貼心設有專屬嘅兒童區，並提供無限量嘅 LEGO 積木供小朋友們盡情玩樂，令樂高奇幻世界延伸到您嘅住宿體驗中。

韓國樂高樂園酒店房間

除了房間內嘅樂高元素，酒店在公共空間也設有豐富嘅親子配套設施。特別規劃嘅 LEGO 遊玩區，配備遊戲牆與大型積木區，鼓勵小朋友發揮天馬行空嘅創意，打造屬於自己嘅樂高世界，為您嘅首爾親子遊住宿增添更多趣味與互動。

韓國樂高樂園酒店LEGO 遊玩區

酒店嘅餐廳也延續咗樂高主題，處處可見可愛嘅 LEGO 裝飾，營造出歡樂嘅用餐氛圍。小朋友在用餐前後，可以到鄰近嘅積木區繼續玩樂，令家長能更輕鬆地享受美食。餐廳唔單止提供美味嘅兒童餐，仲貼心準備咗兒童專用餐具及嬰兒椅，係名副其實嘅親子友善酒店，令您嘅首爾親子遊用餐體驗更加愉快。

LEGO 主題裝飾餐廳

Shop Now

首爾親子酒店推薦#2 江南樂天世界酒店

江南樂天世界酒店

江南樂天世界酒店作為一家享有盛譽嘅五星級酒店，其最大特色便是透過獨特嘅 「Wonder Door」 通道，可直接從酒店內部便捷地通往 「樂天世界」 遊樂園，省去咗舟車勞頓嘅煩惱。在房間方面，酒店提供多種兒童友善家庭房型，並可免費加設嬰兒床及租借嬰兒澡盆，為攜帶幼兒出行的家庭提供咗極大嘅便利與貼心服務，係首爾親子遊住宿嘅理想選擇。

江南樂天世界酒店房間

在親子設施方面，江南樂天世界酒店同樣表現出色。酒店嘅室內泳池設有專為幼童設計嘅淺水區，令小寶貝亦能安全戲水。此外，位於 8 樓嘅兒童遊樂空間，特別適合 2 至 6 歲嘅兒童，提供滑梯、磁鐵拼圖等多樣化嘅遊樂設施，係細路們盡情 「放電」、家長輕鬆休憩嘅絕佳場所，為您嘅首爾親子遊增添更多歡樂時光。

江南樂天世界酒店遊戲區

Shop Now

首爾親子酒店推薦#3首爾四季酒店

首爾四季酒店

作為國際知名品牌嘅五星級酒店，首爾四季酒店坐落於市中心黃金地段，毗鄰首爾塔，地理位置優越。呢個唔單止係一間奢華酒店，更加係一間極度兒童友善嘅親子酒店。酒店特別為兒童房設置咗可愛嘅帳篷，為小朋友們打造一個專屬嘅秘密基地。房間內更貼心附設嬰兒澡盆、嬰兒床、兒童浴袍及拖鞋等全套兒童用品，從細節處彰顯對家庭旅客嘅關懷，令您嘅首爾親子遊住宿體驗更加舒適無憂。

首爾四季酒店房間

在親子設施方面，首爾四季酒店同樣不遺餘力。酒店 10 樓設有寬敞嘅兒童專屬空間，除咗常規嘅遊戲區外，每逢周末及假日仲會特別舉辦故事時間、情境遊戲、趣味烹飪體驗等多樣化嘅互動活動，令細路們喺玩樂中學習成長。此外，酒店內嘅室內泳池也設有 0.5 米深嘅兒童池，水深適中，令小朋友可以盡情戲水，而家長亦能喺旁安心陪伴，享受親子同樂嘅寶貴時光，為您嘅首爾親子遊增添更多美好回憶。

首爾四季酒店兒童專屬空間

Shop Now

首爾親子餐廳

首爾親子餐廳推薦#1：Kids Café Play In Museum（PIM）

Kids Café Play In Museum（PIM）

(圖片來源：https://www.somesevit.co.kr/en/business/solvit/pim.do)

Kids Café Play In Museum (PIM) 係一個完美嘅複合式親子空間，巧妙地將兒童遊樂館與餐廳融為一體。呢度設有豐富多樣嘅遊戲設施，包括廣受歡迎嘅波波池、刺激嘅滑梯、充滿想像力嘅煮飯仔區域，以及安靜嘅閱讀角等，特別適合 1 至 7 歲嘅小朋友。在享受美食嘅同時，細路們亦能盡情玩樂，係首爾親子遊用餐與娛樂兼顧嘅絕佳選擇。

地址： 首爾特別市廣津區峨嵯山路 200，West End 大樓地下 1 樓

人均消費： 兒童入場費約 ₩15,000～₩20,000 (2 小時)；家長陪同費約 ₩5,000。





首爾親子餐廳推薦#2：Coconutbox Cafe & Gallery

Coconutbox Cafe & Gallery

圖片來源：Trip Moments@肥瓜

Coconutbox Cafe & Gallery 係一間風格獨特嘅咖啡廳，佢將藝術展覽與美食體驗完美結合。店內佈置充滿濃郁嘅峇里島熱帶風情，營造出輕鬆愜意嘅氛圍。呢度每日提供新鮮現製嘅烘焙麵包與蛋糕，以及多款特色飲品，令您在品味美食嘅同時，亦能沉浸在藝術嘅薰陶中。除了誘人嘅餐飲和藝術氛圍，呢度更貼心設有大型波波池和引人入勝嘅 4D 投影等親子設施。呢啲互動元素令細路們喺用餐之餘亦能盡情玩樂，係首爾親子遊中兼具美食、藝術與娛樂嘅優質餐廳選擇。

地址： 首爾市麻浦區弘益路 3 街 20 地下 2 層

人均消費： ₩13,000～₩17,000。

首爾親子餐廳推薦#3：Pororo Lounge（뽀로로 라운지）

Pororo Lounge（뽀로로 라운지）

圖片來源：Pororo Lounge 官方Facebook

Pororo Lounge 係首爾親子遊中另一個極力推薦嘅親子餐廳，其便利嘅地理位置係主要優勢，就位於熱鬧嘅 COEX Mall 商場地下。Pororo Lounge 巧妙地劃分為遊戲區和輕食區，令細路們喺專屬嘅遊戲空間盡情玩耍，包括小型賽車軌道、滑梯、波波池同安全嘅爬行區。更貼心嘅係，遊戲區仲根據年齡層細分為 0-1 歲同 1-5 歲兒童專屬範圍。當細路們玩攰咗，便可在輕食區點選美味嘅餐點，呢度亦特別提供兒童餐，令家長們能輕鬆享受用餐時光。

地址： 首爾特別市江南區永東大路 513，COEX Mall 地下二層 G201 室

人均消費： 兒童約 ₩12,000 (2 小時)；成人陪同費約 ₩5,000。

Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。



