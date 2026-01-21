專訪｜母女於宏福苑大火罹難 遺體修復重建容貌 親屬：起碼見返個樣
首爾親子遊 2026 攻略：5 大必訪親子景點、樂高樂園、愛寶樂園及親子酒店/餐廳全集
計劃一趟難忘嘅家庭旅行，亞洲目的地無疑係首選，而韓國首爾更加係親子遊嘅絕佳選擇！由香港出發，短途飛行時間令小朋友唔容易感到攰，加上首爾便捷嘅交通網絡、完善嘅兒童友善設施，以及包羅萬象嘅室內外親子景點。無論係活潑好動嘅幼兒，定係充滿好奇心嘅青少年，都能夠喺首爾搵到屬於自己嘅樂趣。Trip.com 團隊特別為您精心策劃咗呢份攻略，匯集咗必訪景點、特色親子酒店同餐廳，立即跟隨我哋嘅指引出發啦！
Arex 機場快線，低至HK$61(68650人已購)
韓國 5G eSIM | 日用包/總量包 | 1-30天 | 24小時計費 | QR code，低至HK$2(24263人已購)
WOWPASS：具有貨幣兌換、支付、T-money交通等功能的預付卡，低至HK$32(7559人已購)
韓國4G/5G eSIM即日可用⚡️高速上網HK$3.23起！
🇰🇷無限流量+T-money交通卡，即日可用！🚀 HK$32.44
日韓台泰旅行優惠！🔥 50% 起
超值機票優惠 😍 熱門航班快閃機票
超低價！精選韓國人氣門票、日遊體驗買一送一、半價起
Trip.com優惠大合集 (不停更新)
香港往首爾機票
由香港直飛首爾僅需約 3 小時 40 分鐘，航程輕鬆舒適，令小朋友亦能享受愉快嘅飛行體驗。香港快運航空、香港航空、國泰航空、韓亞航空、大韓航空、濟州航空等多家航空公司均提供頻繁嘅直航服務，航班選擇多元。建議您隨時登入 Trip.com 網站或應用程式，查詢最新航班資訊並預訂機票，為您嘅首爾親子遊做好準備！
航班推薦（2026 年 1 月更新）：
航線：香港飛首爾
航空公司：香港快運航空（HK Express）
價格：低至 HK$806（27% Off）
類型：單程
航線：香港飛首爾
航空公司：香港快運航空（HK Express）
價格：低至 HK$1,345（27% Off）
類型：來回
首爾親子遊景點推薦
首爾親子遊景點推薦#1 愛寶樂園
到首爾親子遊，首推大家到愛寶樂園遊玩。愛寶樂園被列入 Trip.Best 2025 年全球 100 個親子景點之一，而且更加獲得 Trip.Best 首爾親子景點第一名，充滿實力及魅力。
愛寶樂園，呢座自 1976 年便開啟歡樂篇章嘅韓國最大主題樂園，佔地廣達約 450 萬平方米，係首爾親子遊嘅必訪之地。園區內四季更迭嘅精緻花卉佈景，為家庭合影提供咗無數美麗嘅背景。樂園精心劃分為五大主題區：「全球集市」、「美洲探險」、「動物王國」、「歐洲探險」以及專為兒童設計嘅「魔術天地」。渴望刺激嘅家庭，不妨一同挑戰多樣嘅機動遊戲，其中亞洲最陡峭嘅木製過山車 T-Express 更是膽量考驗嘅經典。而在「動物王國」，您可以與小朋友一同探索超過 2,000 種珍稀動物，包括可愛嘅熊貓、威猛嘅獅子老虎等，展開一場生動嘅自然教育之旅。
特別值得一提嘅係「魔術天地」園區，呢度簡直係小朋友嘅夢幻樂園！由充滿故事性嘅伊索寓言村、各式各樣嘅兒童遊樂設施，到夏日消暑嘅親水設置，都令仔女們能夠盡情玩耍，樂而忘返，為您嘅首爾親子遊增添無限歡聲笑語。
地址： 京畿道龍仁市處仁區蒲谷邑愛寶樂園路 199
營業時間： 10:00–21:00/22:00
交通方式： 乘地鐵至 Giheung 站，轉乘 EverLine 至 Jeondae–Everland 站，再坐免費接駁巴士；或利用 Trip.com 首爾來回大巴。
首爾親子遊景點推薦#2 韓國樂高樂園
另一個在首爾親子遊行程中不容錯過嘅亮點，便是於 2022 年全新開幕嘅韓國樂高樂園。呢座設施新穎、環境優美嘅樂園，佔地約 28 萬平方米，規模位居亞洲第二大（僅次於馬來西亞），係樂高迷們嘅天堂，保證令大朋友小朋友都為之瘋狂！ 韓國樂高樂園劃分為七大主題園區，包括充滿巧思嘅「迷你積木城」、適合各年齡層嘅「親子區」、「入口印象區」、「童話城堡區」、「城市生活區」、「忍者世界區」以及刺激嘅「水戰海盜區」。樂園內提供超過 40 項設施與精彩表演，令您與家人盡情探索。喺「迷你積木城」，咪記住同以樂高積木打造嘅迷你韓國地標及其他微縮世界影相留念；小朋友們更可在體驗區親手搭建樂高模型，盡情發揮無限創意。若想追求速度同刺激，園內嘅過山車同水上漂流項目絕對能滿足您嘅腎上腺素。
地址： 江原道春川市下中島街 128
營業時間： 11:00–19:00/21:00
交通方式： 乘青春快速列車至 Chuncheon 站，再轉乘免費接駁巴士；或坐官方接駁巴士。
首爾親子遊景點推薦#3首爾大公園
首首爾大公園係一個十分適合親子遊嘅景點，獲得 Trip.Best 京畿道人氣景點第五名。呢度係一個集動植物觀察、遊樂園、賞花森林浴、藝術館、甚至露營等多樣化元素於一身嘅綜合性公園。佔地廣達 9.13 平方公里，基本區域係免費開放嘅。 「首爾動物園」係園內規模最宏大嘅區域之一，匯集咗超過 300 種動物，由老虎、大猩猩到可愛嘅羊駝應有盡有。園內更設有專為兒童設計嘅動物園區，提供生動有趣嘅動物教室及親身體驗環節，令小朋友有機會近距離餵食動物。
而「植物園」則細分為水生植物館、西方蘭展示館、標本室等，展出超過 1,000 種植物。此外，「遊樂園」提供約 40 項設施，包括刺激嘅過山車及專為細路設計嘅兒童區。
地址： 京畿道果川市大公園廣場路 102
營業時間： 09:00–17:00/18:00/19:00
交通方式： 搭首爾地鐵 4 號線至 Seoul Grand Park 站，2 號出口步行約 5 分鐘。
首爾親子遊景點推薦#4 COEX AQUARIUM 水族館
位於時尚江南區大型購物中心內，以「城市中的海洋」美譽成為親子遊理想去處。呢度對家庭極為友善，3 歲以下小童在成人陪同下可免費入場。水族館內共設 16 個主題區及 183 個水槽，棲息著超過 650 種、約 40,000 多隻海洋生物。其中最令人驚嘆嘅係由 2,000 噸海水打造嘅壯觀透明海底隧道。
館內每日會上演美人魚水下表演，以及鯊魚、企鵝、海豹等動物嘅餵食騷。作為完美嘅室內景點，最大優勢在於唔受天氣及季節限制。
地址： 首爾市江南區永東大路 513
營業時間： 10:00–20:00（19:00 停止入場）
交通方式： 地鐵 2 號線 Samseong 站 (5/6 號出口) 或 9 號線 Bongeunsa 站 (7 號出口)。
首爾親子遊景點推薦#5首爾體驗型足球博物館
若您嘅仔女係個運動迷，呢間由大韓足球協會創立嘅博物館絕對係首選。博物館巧妙地融合咗尖端 IT 技術，透過 VR 體驗令參觀者親身感受踢波、傳波、射波甚至守波嘅樂趣。館內亦珍藏咗世界盃各國制服同獎盃，令小朋友喺玩樂中感受足球魅力。
地址： 首爾市麻浦區世界盃路 240
營業時間： 10:00–18:00（星期一休館）
交通方式： 地鐵 6 號線 World Cup Stadium 站 2 號出口步行約 5 分鐘。
首爾親子酒店推薦
👉新用戶優惠代碼（首張訂單）: 立即註冊，首單即減至多 10%
好消息！即日起至優惠售完為止，只要透過 Trip.com 應用程式註冊成為會員，即可享有高達 10% 的獨家折扣！這是一個不容錯過的機會，讓您在規劃首爾親子遊的同時，也能享受超值優惠。立即點擊加入，開啟您的省錢之旅！此處查看更多！
首爾親子酒店推薦#1 韓國樂高樂園酒店
在首爾親子酒店嘅選擇中，韓國樂高樂園酒店無疑係人氣之選！呢間酒店嘅地理位置極佳，步行即可輕鬆抵達樂高樂園，令您與細路們嘅遊樂行程無縫接軌。酒店外觀色彩繽紛，造型充滿童趣，共有 154 間獨具特色嘅主題客房，包括騎士王國、忍者、魔法師及海盜等多種主題。每間房間都貼心設有專屬嘅兒童區，並提供無限量嘅 LEGO 積木供小朋友們盡情玩樂，令樂高奇幻世界延伸到您嘅住宿體驗中。
除了房間內嘅樂高元素，酒店在公共空間也設有豐富嘅親子配套設施。特別規劃嘅 LEGO 遊玩區，配備遊戲牆與大型積木區，鼓勵小朋友發揮天馬行空嘅創意，打造屬於自己嘅樂高世界，為您嘅首爾親子遊住宿增添更多趣味與互動。
酒店嘅餐廳也延續咗樂高主題，處處可見可愛嘅 LEGO 裝飾，營造出歡樂嘅用餐氛圍。小朋友在用餐前後，可以到鄰近嘅積木區繼續玩樂，令家長能更輕鬆地享受美食。餐廳唔單止提供美味嘅兒童餐，仲貼心準備咗兒童專用餐具及嬰兒椅，係名副其實嘅親子友善酒店，令您嘅首爾親子遊用餐體驗更加愉快。
首爾親子酒店推薦#2 江南樂天世界酒店
江南樂天世界酒店作為一家享有盛譽嘅五星級酒店，其最大特色便是透過獨特嘅 「Wonder Door」 通道，可直接從酒店內部便捷地通往 「樂天世界」 遊樂園，省去咗舟車勞頓嘅煩惱。在房間方面，酒店提供多種兒童友善家庭房型，並可免費加設嬰兒床及租借嬰兒澡盆，為攜帶幼兒出行的家庭提供咗極大嘅便利與貼心服務，係首爾親子遊住宿嘅理想選擇。
在親子設施方面，江南樂天世界酒店同樣表現出色。酒店嘅室內泳池設有專為幼童設計嘅淺水區，令小寶貝亦能安全戲水。此外，位於 8 樓嘅兒童遊樂空間，特別適合 2 至 6 歲嘅兒童，提供滑梯、磁鐵拼圖等多樣化嘅遊樂設施，係細路們盡情 「放電」、家長輕鬆休憩嘅絕佳場所，為您嘅首爾親子遊增添更多歡樂時光。
首爾親子酒店推薦#3首爾四季酒店
作為國際知名品牌嘅五星級酒店，首爾四季酒店坐落於市中心黃金地段，毗鄰首爾塔，地理位置優越。呢個唔單止係一間奢華酒店，更加係一間極度兒童友善嘅親子酒店。酒店特別為兒童房設置咗可愛嘅帳篷，為小朋友們打造一個專屬嘅秘密基地。房間內更貼心附設嬰兒澡盆、嬰兒床、兒童浴袍及拖鞋等全套兒童用品，從細節處彰顯對家庭旅客嘅關懷，令您嘅首爾親子遊住宿體驗更加舒適無憂。
在親子設施方面，首爾四季酒店同樣不遺餘力。酒店 10 樓設有寬敞嘅兒童專屬空間，除咗常規嘅遊戲區外，每逢周末及假日仲會特別舉辦故事時間、情境遊戲、趣味烹飪體驗等多樣化嘅互動活動，令細路們喺玩樂中學習成長。此外，酒店內嘅室內泳池也設有 0.5 米深嘅兒童池，水深適中，令小朋友可以盡情戲水，而家長亦能喺旁安心陪伴，享受親子同樂嘅寶貴時光，為您嘅首爾親子遊增添更多美好回憶。
首爾親子餐廳
首爾親子餐廳推薦#1：Kids Café Play In Museum（PIM）
(圖片來源：https://www.somesevit.co.kr/en/business/solvit/pim.do)
Kids Café Play In Museum (PIM) 係一個完美嘅複合式親子空間，巧妙地將兒童遊樂館與餐廳融為一體。呢度設有豐富多樣嘅遊戲設施，包括廣受歡迎嘅波波池、刺激嘅滑梯、充滿想像力嘅煮飯仔區域，以及安靜嘅閱讀角等，特別適合 1 至 7 歲嘅小朋友。在享受美食嘅同時，細路們亦能盡情玩樂，係首爾親子遊用餐與娛樂兼顧嘅絕佳選擇。
地址： 首爾特別市廣津區峨嵯山路 200，West End 大樓地下 1 樓
人均消費： 兒童入場費約 ₩15,000～₩20,000 (2 小時)；家長陪同費約 ₩5,000。
首爾親子餐廳推薦#2：Coconutbox Cafe & Gallery
圖片來源：Trip Moments@肥瓜
Coconutbox Cafe & Gallery 係一間風格獨特嘅咖啡廳，佢將藝術展覽與美食體驗完美結合。店內佈置充滿濃郁嘅峇里島熱帶風情，營造出輕鬆愜意嘅氛圍。呢度每日提供新鮮現製嘅烘焙麵包與蛋糕，以及多款特色飲品，令您在品味美食嘅同時，亦能沉浸在藝術嘅薰陶中。除了誘人嘅餐飲和藝術氛圍，呢度更貼心設有大型波波池和引人入勝嘅 4D 投影等親子設施。呢啲互動元素令細路們喺用餐之餘亦能盡情玩樂，係首爾親子遊中兼具美食、藝術與娛樂嘅優質餐廳選擇。
地址： 首爾市麻浦區弘益路 3 街 20 地下 2 層
人均消費： ₩13,000～₩17,000。
首爾親子餐廳推薦#3：Pororo Lounge（뽀로로 라운지）
圖片來源：Pororo Lounge 官方Facebook
Pororo Lounge 係首爾親子遊中另一個極力推薦嘅親子餐廳，其便利嘅地理位置係主要優勢，就位於熱鬧嘅 COEX Mall 商場地下。Pororo Lounge 巧妙地劃分為遊戲區和輕食區，令細路們喺專屬嘅遊戲空間盡情玩耍，包括小型賽車軌道、滑梯、波波池同安全嘅爬行區。更貼心嘅係，遊戲區仲根據年齡層細分為 0-1 歲同 1-5 歲兒童專屬範圍。當細路們玩攰咗，便可在輕食區點選美味嘅餐點，呢度亦特別提供兒童餐，令家長們能輕鬆享受用餐時光。
地址： 首爾特別市江南區永東大路 513，COEX Mall 地下二層 G201 室
人均消費： 兒童約 ₩12,000 (2 小時)；成人陪同費約 ₩5,000。
Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
其他人也在看
黃宗澤遇時裝災難 穿全身黑衣出場 高180cm慘變視感150cm 網民：以為佢踎低
憑《新聞女王2》奪TVB「視帝」的45歲單身型男黃宗澤（Bosco），近年踏入時尚圈勇於作出多方面嘗試，而他昨日（1月19日）到深圳出席活動時疑遇「時裝災難」Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
Longchamp背囊「買過就回不去」網民大推！容量大、超輕巧、防盜設計，返工旅行必備
當有人說「買包的盡頭是 Longchamp」，這句話聽起來似乎有點誇張，但對於每日需要工作的人而言，卻道出了一個事實—— Longchamp 的尼龍背囊確實是實用與時尚兼備的選擇。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
炒麵食譜｜豉油皇炒麵
十幾元材料可以炒出一大鑊豉油皇炒麵，真係好抵食。 製作時間: 15分鐘內 份量人數: 3-4人 食材 蛋炒麵 2個 芽菜（摘豆摘尾） 4 兩 蔥 幾棵 乾蔥（大size) 1顆 白芝麻 少許 甜醬 適量 生抽 3湯匙 鉅利醬油/老抽 2湯匙 蠔油 1湯匙 水 半湯匙 作法: 1 ：Cook1Cook煮一煮 ・ 20 小時前
搏收購失敗 土瓜灣71年「廢墟」斷供淪銀主盤 7年前150萬買入 今午290萬開拍
土瓜灣拍賣場出現「另類」銀主盤。忠誠拍賣行資料顯示，土瓜灣譚公道142號一伙舊樓單位今日（21日）下午三時推出公開拍賣，單位實用面積589平方呎，開拍價290萬元，折合呎價約4,924元。該單位原由舊樓投資者持有，市場消息指，業主約7年前以150萬元買入，原打算靜候發展商收購重建後套現離場，惟收購未見進展之際，單位先因斷供變成銀主盤。閱讀更多：銀主盤與另類單位市場 參與物業拍賣的須知康樂園「三屍劫殺案」凶宅大劈920萬無人要 拍賣行：「抵買，但遇唔啱客」｜同場15項物業全部流拍忠誠拍賣發言人表示，是次拍賣物業位於譚公道142號，今日（21日）於忠誠拍賣行公開拍賣，開價290萬元。拍賣資料及相片所見，單位屬舊式唐樓，內部狀况殘舊，近乎「廢墟」。天花批盪及牆身油漆大幅剝落，地面散落碎石及建築廢料，部分水電喉管外露且變形，整體明顯欠缺保養。 投資者「博收購」未果 單位未修繕終變銀主盤市場人士稱，原業主屬投資者，當年看好舊樓重建帶動樓價上升的空間，於2019年8月以150萬元置業購入上址，並計劃待發展商收購時「一筆過」套現，因此一直未有替單位進行修繕或翻新。不過，其後經濟環境及樓市氣氛轉變，發28Hse.com ・ 55 分鐘前
沙田安心街致命車禍 48 歲男子昏迷送院後死亡 據了解為警員及龍舟港隊成員︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】沙田今日（ 20 日）下午發生致命交通意外，一名 48 歲男子送院後不治。據了解，死者是一名警員，事發前剛完成龍舟訓練。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
萬寧買3件產品滿$188 送Hello Kitty掛櫃門摺疊垃圾桶
萬寧今個星期三帶嚟精選Mannings Guardian消毒及防護口罩系列！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60獨家送萬寧$15現金優惠券；而yuu會員嚟萬寧買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠，出位價仲有多款健與美產品優惠！YAHOO著數 ・ 2 小時前
【Aeon】周三新鮮日（只限21/01）
聽日係AEON周三新鮮日，精選多款TOPVALU產品、新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有HEAJEO原味紫菜 $6、道地極品烏龍茶 $5、多多芝麻糊 $10！特定aeon分店指定特許銷售商仲有周三新鮮日優惠！YAHOO著數 ・ 17 小時前
「洗米嫂」與繼子周柏豪赴英見證女兒碩士一級榮譽畢業 網民激讚與女兒似姊妹
前太陽娛樂文化老闆周焯華（洗米華）入獄後，其太太「洗米嫂」陳慧玲（Heidi）變得低調，又作出新嘗試，與朋友創業賣養生湯。洗米嫂閒時都會喺社交平台分享生活與健身日常；日前，大晒多張大女周梓潼（Virginia）英國碩士畢業照，寫道：「碩士畢業喇！又靚又叻！繼續努力keep going! We are loving you and supporting you always」。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 分鐘前
廿四味Brian分享對愛妻一見鍾情宣言，直指老婆好dope「自己好彩執到」，網民大讚「錫老婆嘅佬都dope」
香港 Hip Hop 組合廿四味成員之一 Brian 李凱賢分享叉燒食評帶起「Dope」、「著兩條褲」等潮語熱潮，近日登上由《會八十》 網台訪問時，超 real 愛妻宣言同樣引起熱議，網民大讚指「錫老錫嘅佬都 dope」！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
可嵐復出參加中年好聲音4獲五燈！被譽為「中4」的顏值擔當斜槓媽媽，保養得宜完全不像40歲
可嵐驚喜現身 TVB 節目《中年好聲音4》，「斜槓媽媽」保養得宜完全看不出年紀！現年 40 歲的可嵐首度現身已被認定為「中4」的大熱門參賽者，充滿故事的人生，加上保養得宜的亮眼外表，瞬間獲得網民注意！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
葉劉淑儀重提遭麒麟撞飛：我寧願撞鬼 爆林鄭曾窒敬酒公務員：你好得閒咩依家｜有片｜Yahoo
新民黨主席葉劉淑儀近年活躍社交媒體，網民互相轉贈葉劉的節慶造型照更成為了香港網絡的「特別習俗」。商台今日（20 日）舉行 66 周年午宴，葉劉就獲頒「我最喜愛政治人物」獎，她在台上想起多年經歷，評價自己確實「有啲著數」，因為做不到行政長官，不需要承擔太大責任；她在發言間更突然「爆料」，表示有公務員同事曾經向前特首林鄭月娥敬酒，竟獲對方回覆指「你好得閒咩依家，敬咩酒呀？」Yahoo新聞 ・ 21 小時前
李亞鵬醫院欠租金逾1億元 房東首開腔表態：養虎為患
【on.cc東網專訊】天后王菲與前夫李亞鵬於2012年創辦嫣然天使兒童醫院，最近因長期拖欠房租、物業費及其他開支，費用累計已超過1.1萬億元人民幣，被法院判決須騰退場地，掀起外界熱議。李亞鵬曾表示，醫院開業以來，已完成1.1萬台唇顎裂手術，服務患兒超過50萬人次東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
CHANEL新款Jennie同款頸鏈，定價廿萬氣場全開！貧窮限制想像，Coco Crush愈貴愈搶手？
「人間香奈兒」Jennie再次為Chanel拍攝全新珠寶廣告，主角正是Coco Crush系列2026年的新作。她的演繹讓這系列高級珠寶一推出即備受矚目，即使定價高昂，討論熱度依舊高企！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
碧咸家族決裂！大仔Brooklyn驚爆6頁聲明懶人包 控訴Victoria婚禮強搶首舞、迫簽棄權書：我不想與家人和解
曾經被視為全球最幸福家庭模範的碧咸（Beckham）家族，近日爆出震撼全球的決裂家變。一直活在父母巨大光環下的長子Brooklyn，無預警地在Instagram發布長達6頁的沉痛聲明，字字見血地揭露了他與父母之間早已失和的關係。這不再只是網民猜測的單純婆媳不和，而是一早就有裂痕的家庭關係。Brooklyn直言：「我不想和家人和解，這是我人生第一次為自己站出來。」Yahoo Style HK ・ 1 天前
60歲美魔女伊莉莎伯海莉騷半裸出浴照勁香艷
【on.cc東網專訊】有「美魔女」之稱的英國女星伊莉莎伯海莉（Elizabeth Hurley）雖然經已60歲，但仍然保養得超好，她經常於社交網分享性感比堅尼照。而最近海莉就與兒子Damian去馬爾代夫度假繼續大晒比堅尼照。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
【UNIQLO】優惠專區春裝推介 搖粒絨外套、繭型褲低至 $99
Uniqlo優惠專區今期帶來春色新裝，包括機能保暖外套、繽紛聯名衛衣及百搭褲裝等，男女通用搖粒絨拉鏈外套及人氣女裝繭型長褲更減至 $99、男女通用 KAWS WINTER 羊仔毛圓領針織衫減至 $199！YAHOO著數 ・ 1 天前
紅磡現樓悅麓震憾開價 折實324萬入場 入場呎價1.59萬起平絕同區近十年
紅磡現樓新盤悅麓公佈首張價單，涉及30伙開放式及一房單位，折實平均呎價18,999元，創同區近十年新低。首批折實售價介乎324.55萬至614.44萬元，入場單位為6樓A室，實用面積203平方呎，折實僅324.55萬元，呎價低至15,988元。若單計私人住宅，是次為繼同區2015年8月環海‧東岸，首批折實入場價297萬元後，近10年來紅磡區首批折實最平的單位。全數共有5伙開放式單位折實低於400萬元，買家僅需繳付100元印花稅，極具上車吸引力。項目定價策略進取，較同區鐵路盤瑜一大幅低開逾兩成，亦較必嘉坊系列及THE HADDON有顯著折讓。不過，若對比鄰近半新盤薈點近期二手成交呎價，悅麓則高出約一成多，反映項目雖較同區一手盤有折讓，但仍屬貼市價推盤，閱讀更多：悅麓價單紅磡悅麓首批30伙 折實324萬入場 呎價1.59萬起 近10年同區最平首批30伙主打開放戶至一房 折實售價由324.55萬至614.44萬不等首批價單共包括30伙，涵蓋5伙開放式及25伙一房，實用面積介乎189至304平方呎。扣除最高10%折扣後，單位折實售價由324.55萬至614.44萬元，折實呎價介乎15,988元28Hse.com ・ 1 天前
許瑋甯再揹「Goyard後背包」輕巧可折疊至極小，根本是旅行必備！這款後背包韓妞超愛
Goyard 連續兩年登上「最保值包款」排行榜，低調卻強勢的存在感，再次證明老錢風的長青魅力。先前我們曾介紹藍心湄的人生第一顆 Goyard，用多年依舊耐看耐用，而這回許瑋甯在機場被捕捉到的私服造型，女人我最大 ・ 1 天前
古天樂被網友指與宣萱地下情 罕有回應緋聞：伯母咪屈🙏🏿
《尋秦記》電影版勢如破竹，至今票房已衝破7千萬。能夠有這成績，當然因為大家對於電視劇的情意結，不少影迷更是一家大細到戲院捧場。日前就有網友在社交平台分享與媽媽前去觀賞電影的有趣對話，指「項太傅」古天樂與「烏廷芳」戲外拍拖多年，結果吸引到古天樂親自回應緋聞。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
胡楓94歲生日獲近2百人為其慶祝 狄波拉陳松伶輪住錫錫豔福不淺
胡楓（修哥）昨日（18日）迎來94歲生日，早於17日晚「藝能集團40周年 特高娛樂20周年」晚宴中，獲譚詠麟、劉德華送上生日驚喜，全場嘉賓齊齊祝賀修哥：「生日快樂！身體健康！」另外，昨日（18日）修哥亦獲大批好友約食飯慶祝生日。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前