低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
首爾醬油蟹攻略2025｜7間必食推介！醬油蟹迷必收藏嘅「偷飯賊」地圖
Plan緊2026年去首爾自由行？諗起韓國美食，你係咪即刻諗到燒肉、炸雞、部隊鍋？有樣嘢堅係韓國美食界嘅大佬，連本地人都叫佢「白飯神偷」（밥도둑），佢就係——醬油蟹！🦀 嗰種鮮甜甘香，一啖落去，真係咩煩惱都無晒。今次就同我一齊出發，跟住呢個地圖，去首爾尋找最頂級嘅「偷飯賊」啦！
究竟醬油蟹有幾巴閉？
醬油蟹（간장게장），簡單嚟講就係韓國嘅生醃蟹。你唔好以為就咁倒啲豉油落去就算啊！佢哋係用最新鮮生猛嘅蟹，浸喺用醬油、蒜頭、辣椒等N種香料秘製嘅醬汁入面醃返幾日，等啲鮮味同醬汁味完美融合。
食嗰陣，鹹中帶甜，最屈機嘅係嗰啖橙紅色嘅爆滿蟹膏，滑到入口即溶，陣陣甘香喺口腔爆發，真係會令人失控！難怪韓國人會叫佢「白飯神偷」，因為有佢，你真係可以扒幾碗白飯都唔覺！喺首爾，食醬油蟹已經唔單止係醫肚，直頭係一種文化體驗，好多餐廳仲會跟埋蒸蛋、各式前菜，最後將啲蟹膏撈埋落白飯度…嘩，嗰種銷魂嘅食法，諗起都流口水！😋
首爾醬油蟹地圖 | 7大必食Checkpoint！
【1. 米芝蓮一星級朝聖地】大瓦房 (대와방)
大瓦房是當地熱門餐廳（圖片來源：加小菲愛碎碎唸網誌）
想試下米芝蓮級數嘅醬油蟹？「大瓦房」絕對係你嘅不二之選！呢間餐廳喺首爾紅到發紫，門口啲傳統醬缸打卡一流，勁有feel。不過提提你，想食就記得一定要提早book位，唔係分分鐘摸門釘！佢哋嘅醬油蟹（約50,000韓元）出名蟹膏澎湃，入口甘香；蟹膏拌飯（約33,000韓元）更加係必點嘅邪惡之選！餐廳有齊中英日韓文menu，點餐完全無難度。
地址： 首爾特別市鍾路區北村路5街62
交通： 「安國站」1號出口，行大約15分鐘
營業時間： 11:00-22:00 (中間有落場時間，記得留意！)
【2. 醬蟹街大佬．明星飯堂】PRO醬油蟹 (프로간장게장)
在首爾PRO醬油蟹專門店，您務必品嚐他們的招牌料理——經典醬油蟹與刺激味蕾的鮮辣蟹，感受兩種截然不同的風味魅力。
講到新沙洞醬蟹街，「PRO醬油蟹」認第二，冇人敢認第一！呢間係超多韓星、名人嘅私竇，最犀利係佢24小時營業，無論你幾點想食蟹都滿足到你！除咗經典原味，佢哋嘅辣醬油蟹都係一絕，啱晒無辣不歡嘅朋友。雖然價錢偏高（兩隻大蟹約104,000韓元），但嗰種極致鮮味絕對值回票價！
地址： 首爾特別市瑞草區江南大路97街9
交通： 「新沙洞站」4號出口，行3分鐘
營業時間： 新沙本店24小時營業！
【3. 連續7年米芝蓮推薦】真味食堂 (진미식당)
首爾真味食堂 - 其中最受歡迎的菜色是大醬油蟹
想食最穩陣、最高質嘅醬油蟹？去「真味食堂」就冇錯！佢哋由2017年開始，連續7年攞到米芝蓮推薦，實力唔使懷疑。餐廳menu好簡單，就係專心做醬油蟹，按人頭上菜。一個套餐包一隻爆膏醬蟹、九款精緻小菜同熱湯，成個set（約41,000韓元）勁豐富，可以完美體驗蟹膏撈飯嘅地道食法。同樣，記得要預約啊！
地址： 首爾特別市麻浦區孔德洞105-127
交通： 「兒嶺站」4號出口，行5分鐘
營業時間： 12:00-20:00 (週日及公眾假期休息)
【4. CP值爆燈．街坊老字號】阿峴洞醬蟹 (아현동간장게장)
若您追求醬油蟹最原始、最純粹的鮮甜風味，建議直接選擇醬油口味，品嚐螃蟹本身的極致原味。
餐廳內貼心的中文服務，讓您在點餐時溝通無礙，輕鬆選取心儀的醬油蟹定食。
如果想搵平靚正嘅醬油蟹，梨大附近呢間「阿峴洞醬蟹」絕對係CP值之王！好多本地人都幫襯，係真正嘅街坊老店。一人份嘅醬油花蟹都只係23,000韓元，仲跟埋5、6款可以任添嘅小菜，真係抵食到笑！最貼心係有中文服務，溝通完全零障礙。想食最原汁原味嘅鮮甜，直接揀醬油味就對了！
地址： 首爾特別市麻浦區阿峴洞282-1
交通： 「阿峴站」3號出口行3分鐘，或「兒嶺站」2號出口行4分鐘
營業時間： 平日10:00-21:00, 週六10:00-20:30 (週日休息)
【5. 大胃王天堂．醬蟹放題】順美家幸福的醬蟹 (순미네 행복한 간장게장)
位於東大門的「順美家幸福的醬蟹」以其誘人的醬油蟹放題聞名，是愛蟹之人絕不能錯過的吃到飽聖地。
對於愛蟹之人來說，順美家幸福的醬油蟹放題套餐，絕對是您在首爾不可錯過的終極美食體驗！
海鮮控、大胃王注意！位於東大門嘅「順美家」有醬油蟹放題！你冇睇錯，係任食！除咗醬油蟹，連同樣出名嘅醬油蝦都係無限refill，真係聽到都覺得幸福。天氣凍嘅話，仲可以加點個人蔘雞湯，暖身又滋補。對於愛蟹之人嚟講，呢度簡直係天堂，可以一次過食到夠喉！
地址： 首爾特別市中區乙支路43街38
交通： 「東大門歷史文化公園站」14號出口行5分鐘
營業時間： 每日10:30開門，收夜晚10點幾
【6. 韓劇取景地】咸草醬花螃蟹 (함초간장게장)
首爾咸草醬花螃蟹餐廳 - 特製醬料腌制，滿口全是蟹黃
成日睇韓劇、綜藝嘅你，可能對呢間餐廳有啲印象。位於明洞嘅「咸草醬花螃蟹」就係其中一個熱門取景地！佢哋嘅醬油蟹（約38,000韓元/隻）用特製醬汁醃製，鹹香同蟹甜平衡得啱啱好，啖啖都係蟹黃，滿口海洋鮮味。舖頭闊落，座位舒服，又有齊中英日文服務，喺明洞行到攰，過嚟歎返隻蟹就最啱。
地址： 首爾中區忠武路2街11-1 陽光大廈B1F
交通： 「明洞站」9號出口，行2分鐘
營業時間： 11:30-22:00 (週日休息)
【7. 一人前OK！獨遊人士福音】Gebangsikdang (게방식당)
餐廳有不同的海鮮定食套餐可供選擇
一個人去旅行都想食好西？「Gebangsikdang」就係你嘅福音！呢間同樣係米芝蓮推薦嘅餐廳，主打「獨自用餐」主題，每個位都有插座，提供多款一人海鮮套餐，完全唔使怕尷尬。醬油蟹套餐價錢約32,000韓元，而且佢哋堅持用頂級母蟹同獨門技術去腥，保證你食到嘅每一啖都係最純粹嘅鮮甜。
地址： 首爾特別市江南區論峴洞118-20
交通： 「江南區廳站」3號出口，行2分鐘
營業時間： 11:30-15:00；17:30-21:00
食好西都要注意！食醬油蟹前必睇貼士
醬油蟹雖然好食到飛起，但始終係生冷嘢，有幾點要袋穩：
腸胃弱人士小心： 醬油蟹偏寒，平時腸胃麻麻或者消化唔好嘅朋友，淺嚐就好，唔好一次過食太多。
認住靚蟹： 新鮮嘅蟹身應該係天然藍色，蟹膏呈鮮橙紅色。食落啖肉要鮮甜嫩滑，有光澤同香氣，如果聞到腥臭味就代表可能變壞，千祈唔好食！
網購空運？三思！ 近年有新聞報過，有市民網購醬油蟹返香港食完又屙又嘔。為咗安全，都係留返喺韓國當地食最新鮮嘅啦！運輸時間太長，就算有冰袋都好易變質，千祈唔好搏！
首爾醬油蟹 - 常見問題
1. 咁多間醬油蟹，有咩分別？
間間都有獨門秘方！「大瓦房」用藥材低鹽醃製，突出蟹膏原甜；「PRO」有辣有唔辣，任君選擇；「真味食堂」套餐最豐富；「新津島」就入口即化，各有千秋！
2. 食生蟹會唔會有寄生蟲？
雖然現代養殖技術已經好好，但始終有風險。免疫力較低嘅朋友，或者醫生叮囑過唔好食生冷嘢嘅話，就乖乖聽話，忍下口啦！
3. 醬油蟹可唔可以帶返香港？
一刀切：唔得！ 醬油蟹係生海產，保質期極短，又有液體，根據香港入境同機場安檢規定，基本上係唔可以手提或寄艙帶返香港㗎。就算真空包裝都好大機會被沒收。真係好想回味嘅話，買支裝嘅醬油蟹醬汁或者罐頭蟹膏返去做手信好過啦！
