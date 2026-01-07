首爾滑雪超經濟之選｜人均$1,112.4起去維瓦爾第公園玩足三日兩夜！包雪具＋兩晚酒店＋來回交通＋暢玩冰雪王國

天文台今早最低氣溫 10.9 度 料明日後日早上持續寒冷
踏入滑雪旺季，不少港人都渴望飛往韓國感受白色冬日！想去滑雪又擔心由首爾市區出發交通轉折，或是擔心手提大包小包雪具感到狼狽？Yahoo Travel今次為大家發掘到一個性價比極高的「全包式方案」，只需一個價錢就包辦首爾往返交通、兩晚住宿、滑雪裝備及纜車證，更可暢玩熱門景點「冰雪王國Snowy Land」，地點是距離首爾只需約2.5小時車程的洪川大明維瓦爾第公園（Vivaldi Park），立即看看有多超值！
一次過解決滑雪交通住宿
對於自由行旅客來說，滑雪最頭痛往往是交通安排。Klook這個「維瓦爾第公園3日2夜AB套餐」主打「一站式」服務，大家只需在首爾市區指定地點（如弘大、明洞等）集合，即有專車接送直達度假村，車程約2.5小時，省卻轉車煩惱。
行程包括兩晚住宿，不用趕頭趕命即日來回，真正有時間慢慢玩。第一日到達後Check-in即可去冰雪王國暢玩，隨即投入冰雪世界；第二日可全日自由活動，一早領取滑雪服裝及裝備後，便可盡情滑雪；第三日退房後，亦有充裕時間享受度假村設施，最後再舒舒服服乘搭專車返回首爾。成個Package包滑雪、包住、包車，完全是為「懶人」而設的超爽行程！
親子必去冰雪王國
如果你同行有小朋友，或者本身對滑雪沒太大興趣，這個位於維瓦爾第公園內的「冰雪王國Snowy Land」絕對是你的天堂！它是韓國最大規模的雪地主題樂園之一，不同於講求技術的滑雪道，這裡主打輕鬆好玩的雪地體驗。
園內設有多種不同斜度及刺激度的雪橇場，由適合幼兒的平緩滑道，到讓大人都會尖叫的高速雪盆都有，一家大細都玩得盡興。除了玩雪，冰雪王國的夜景更是「打卡」熱點，到了晚上，園區內的燭光小路亮燈後氣氛極之浪漫，在此拍照打卡一流！套餐已包門票，不用額外付費就能入場玩餐飽。
滑雪愛好者天堂
來到戲肉，當然是滑雪體驗！維瓦爾第公園滑雪世界連續多年被選為韓國最受歡迎的滑雪場之一，以設施完善及雪質優良聞名。這裡擁有多達12條滑雪道，從初級、中級到高級也有，照顧不同程度的滑雪人士。對於新手來說，這裡的初級滑道寬闊平坦，非常適合練習Basic Turn；而高手們則可挑戰國際賽事級別的陡坡。今次優惠最正的是已包全套滑雪裝備（雙板或單板）及滑雪衣褲，連最貴的「纜車證」都包括在內，大家可以無限次乘搭纜車或吊椅前往各個山頂，飽覽雪山美景再滑下，性價比極高！
入住Sonobelle酒店 2至5人都適用
住宿方面，套餐安排入住度假村內的Sonobelle酒店（前稱為大明度假村），分A、B、C棟隨機分配。客房主要分為兩種：「家庭客房（Family Room）」及「套房（Suite）」。家庭客房設有一張雙人床或韓式地舖，可另外再加床，適合2至3人入住；套房則更寬敞，適合4至5人入住，房內整潔舒適，而且鄰近滑雪場，玩完一日雪可即時回酒店休息。
根據Klook網站顯示，家庭客房（2-3人）及套房（4-5人）於2月份出發的最平價格分別為$3,273起及$4,895起，如果能夠約夠5位朋友一齊入住套房，人均更低至$1,112.4起，便可享兩晚酒店、來回交通接送、滑雪連裝備，兼可暢玩冰雪王國，絕對是首爾滑雪的超經濟之選，手快有手慢無！
Vivaldi 3日2夜 AB（住宿及巴士）組合套餐
2月份價錢：
家庭客房：$3,273起（2人入住），人均$1,636.5起；＄3,940（3人入住），人均$1,313.3起。
套房：$4,895起（4人入住），人均$1,223.8起；＄5,562（5人入住），人均$1,112.4起。
註：價格可能隨匯率及日期浮動，以預訂網頁即時顯示為準
洪川大明維瓦爾第度假村
地址：江原特別自治道洪川郡西面韓池谷路262（地圖按此）
