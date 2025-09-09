Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

首爾好去處｜9月盛事首爾世界煙火節！門票$159起、漢江公園觀賞攻略 附酒店推介

錯過了日本的夏季花火大會？不要緊，因為9月底韓國首爾有全國最大型的「首爾世界煙火節」，璀璨奪目的煙花將於漢江上空連續上演，今年更有來自加拿大和意大利的專業團隊共襄盛舉。煙花節的入場門票低至$159起，另有視野及位置更佳的VIP席門票，即睇Yahoo購物專員準備的觀賞攻略！

必睇漢江夜空璀璨煙花

首爾國際煙花節將於2025年9月27日在汝矣島漢江公園舉行，屆時韓華集團及來自多國的世界級團隊將聯手施放超過15萬枚煙花，配合音樂、雷射與最新3D立體煙花效果，點亮首爾夜空，震撼場面不輸日本煙花大會！汝矣島漢江公園視野開闊，是觀賞煙花的絕佳地點，更有美食攤位、街頭表演等活動，讓觀眾邊吃邊玩，感受熱鬧的節日氣氛。

首爾世界煙火節是韓國最大型煙花匯演（圖片來源：Trip.com Facebook）

煙花節入場攻略

漢江兩旁當日都會有大量市民觀賞煙花，例如漢江大橋及麻浦大橋等地，但最佳煙花觀賞位置一定是汝矣島漢江公園會場，作為外國遊客可輕鬆到達。主辦單位建議觀眾乘搭地鐵，於5號線「汝矣島渡口站」 3號出口步行進入會場。活動於晚上7點正式舉行，不過場地下午3點已經開放，建議最好於活動開始前1.5至2小時前到達。如果擔心交通插塞，不妨考慮提早前往汝矣島，順道遊覽百貨公司The Hyundai Seoul、IFC Mall等景點。

煙花節門票低至每人$159起

門票已於Trip.com及KKday發售，分為常規席及VIP席，座位A至P區，A至D區及I至P區屬常規席，分別在場地左邊及右邊；而E至H區則是VIP席，在場地靠中心的區域。Trip.com常規席門票73折，每人$447.4，可自選區域，送紀念品包括化妝品試用裝及紀念棒球帽；如果想於最佳位置觀賞，建議入手VIP席門票，有67折優惠，只是貴少少每人$559.2，除贈送精美活動禮品，更有小食套餐，完美體驗韓式節慶！如果不介意位置優劣只求入場，KKday有超抵的隨機常規(R)席門票，每人只需$159起，另有可加購WOWPASS及樂天世界門票等的優惠套餐。

汝矣島首爾國際煙火節門票

KKday優惠價：常規(R)席$159起

適用條件：此優惠券不適用於持有韓國護照的人士。違反此規定者可能會被拒絕入場。

取票地點：首爾市永登浦區汝矣島路280號（Eland Cruise）

找到標示「A區」的指示牌，然後直行。附近有一個KKday取票處。

按此前往KKday購買

Trip.com優惠價：常規席$447.4 （原價$615.1） ；VIP席$559.2 （原價$838.8）

首爾國際煙花節常規席（A至D區、I至P區，贈送精美活動禮品）

首爾國際煙花節VIP席（E至H區，贈送精美活動禮品及小食套餐）

按此前往Trip.com購買

來自世界各地的專業煙花表演團隊將以璀璨煙花點亮首爾夜空（圖片來源：Trip.com Facebook）

首爾國際煙花節資訊

日期：2025年9月27日

開幕時間：7pm

煙花表演：7:20pm-8:40pm

會後 DJ 派對：8:40pm-9pm

入場時間（兌換處）：3pm-7pm

散場酒店推介

汝矣島自然景色優美，附近有不少酒店，選擇鄰近的住宿，除了可避開人潮之外，亦是多一個機會享受漢江公園的寧靜與美麗。Yahoo購物專員推介3間於汝矣島附近的酒店：

永登浦 Iris 酒店

9月27日入住房價：標準房$891起，人均$455.5起

SHOP NOW

永登浦Iris酒店是2024年開幕的新酒店（圖片來源：Trip.com）

首爾萬楓酒店（Fairfield by Marriott Seoul）

9月27日入住房價：標準房 $1,580起，人均$790起

SHOP NOW

首爾萬楓酒店距離地鐵1號線永登浦站僅2分鐘步程（圖片來源：Trip.com）

永登浦區F酒店

9月27日入住房價：標準房 $1,103起，人均$551.5起

SHOP NOW

永登浦F酒店距離九老數碼園地站和弘大不到5分鐘車程，去汝矣島亦非常方便（圖片來源：Trip.com）

汝矣島漢江公園

地址：首爾特別市永登浦區汝矣東路330（地圖按此）

交通：首爾地鐵5號線「汝矣島渡口站」 3號出口

