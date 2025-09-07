首爾：被美拘留300名多韓國工人將獲釋

（法新社首爾7日電） 首爾當局今天就300多名韓國公民因為疑似非法工作而被美國移民當局拘留事件表示，在相關部門及企業的訓示應對下，已經完成釋放相關人員的交涉。

美國探員日前突襲喬治亞州正在興建的現代汽車-LG電池工廠，逮捕475人，其中超過300人是疑似在美非法工作的韓國人。據LG新能源表示，旗下47名員工及合資工廠約250名承包商員工因此遭扣留。

韓國總統秘書室長姜勛植今天表示，目前只剩下行政程序，待完成行政程序後，韓國政府將派專機接回被拘留的韓國公民，並保障這些公民安全返國。

美國總統川普日前被問到這起突襲行動時表示：「我會說他們是非法外來者，移民暨海關執法局（ICE）只是在履行職責。」

白宮指出：「任何因特定專案被引進的外國勞工，必須合法入境美國並取得適當的工作許可。」