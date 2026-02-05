首爾Cafe推薦2026｜10間首爾麵包店及咖啡店必食推介！London Bagel Museum/Artist Bakery/Onion Cafe

首爾麵包店及Cafe向來是去韓國旅行必到的打卡熱點！皆因當地的麵包店及Cafe遍地開花，總有一間在附近！每間均有獨特的主題特色，麵包味道款式選擇甚多之餘，更有多款不同獨特造型，想知道現時首爾最流行的麵包店及Cafe，馬上看看Yahoo Food的人氣推介！

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

1. London Bagel Museum：韓星追捧！人氣第一手工Bagel

London Bagel Museum絕對是首爾現時人氣第一位的麵包店，主打手工製的Bagel。由於每款Bagel都會配上豐富的餡料，口感絕對大滿足，故此也得到當地的多位人氣韓星如Jisoo、潤娥等追捧。店內裝潢以英倫風作主題，如英國主旗、女王肖像及馬賽克磚等，以木貨架陳列各款Bagel，推介芝麻奶油芝士味、薯仔奶酪芝士味及青蔥奶酪及藍莓味等。由於人氣極高，排隊等幾個小時絕對是意料之內。建議用韓國流行的餐廳訂位手機應用程式以catch table登記排隊，以減少輪候時間，更可利用等候在附近Shopping。

廣告 廣告

London Bagel Museum

地址：20 Bukchon-ro 4-gil,Jongno District,Seoul（地圖按此）

營業時間：08:00-18:00

設有多款不同口味的Bagel。（圖：小紅書）

Bagel備受追捧。（圖：小紅書）

London Bagel Museum位於安國，每日大排長龍。（圖：小紅書）

2.Artist Bakery：首爾最紅麵包店姊妹品牌！超過20款鹽可頌

位於首爾安國站的Artist Bakery，是人氣麵包店London Bagel Museum的姊妹品牌店，裝潢以白色為主調，配襯紅棕木窗框及紅磚牆，與姊妹品牌一樣走英倫風。雖然同樣是排隊名店，但Artist Bakery人龍明顯較少。主打多達20款的鹽可頌，包括原味、芝麻、香蔥忌廉芝士、薯仔芝士、Tiramisu、肉桂核桃忌廉、藍莓、伯爵茶、檸檬及松露牛油等，賣相吸引，人氣款式是鮮牛奶忌廉及香蔥忌廉芝士，另外還有長棍法包及手工抹醬同樣受歡迎。

Artist Bakery

地址：1st floor,45 Yulgok-ro,Jongno-gu,Seoul（地圖按此）

營業時間：08:00-20:00

提供多達20款鹽可頌。（圖：小紅書）

鹽可頌賣相吸引。（圖：小紅書）

人氣咖啡店Artist Bakery位於首爾安國站。（圖：小紅書）

3.Cafe Layered：首爾最紅麵包店姊妹品牌！鬆餅天花板

安國站絕對是人氣麵包店及Cafe的戰場，Cafe Layered原來也是London Bagel Museum及Artist Bakery的姊妹品牌。以韓屋改建的店面充滿格調，主打的是不同口味的鬆餅，款式多達十多款，更被美譽是當地的鬆餅天花板！口味推介雙重芝士、南瓜奶油、抹茶奶油花生醬及雙重朱古力等，非常豐富，另外亦有蛋糕及飲品等供應。

Cafe Layered

地址：2-3 Bukchon-ro 2-gil,Jongno District,Seoul（地圖按此）

營業時間：（星期一至五）08:00-22:00、（星期六及日）10:00-22:00

主打多款口味鬆餅。（圖：小紅書）

除了鬆餅，亦有蛋糕供應。（圖：小紅書）

Cafe Layered位於安國站。（圖：小紅書）

4.Onion Cafe：百年韓屋Cafe！必試雪頂麵包

在首爾有多間Onion Cafe，當中以位於安國站的這間分店最受歡迎。皆因其建築物是百年韓屋，特別保留傳統木結構及復古牆面，還有充滿現代感的設計，設有開放式及半開放式空間，完全將用餐區及取餐區分隔，環境愜意，絕對是打卡熱點，故此一直是人氣排隊熱店。主打手沖咖啡、手工麵包等，人氣款式包括雪頂麵包、水果可頌等，除了堂食外，另外亦可外賣購買各式麵包。

Onion Cafe

地址：5 Gyedong-gil, Jongno-gu, Seoul（地圖按此）

營業時間：（星期一至五）07:00-22:00；（星期六至日）09:00-22:00

雪頂麵包。（圖：小紅書）

水果可頌。（圖：小紅書）

百年韓屋設計的Onion Cafe。（圖：小紅書）

5.Saltbread In Seaside：網紅麵包店！必買天然海鹽麵包

Saltbread In Seaside主打天然海鹽麵包，其嚴選加拿大上乘小麥、法國AOP認證牛油及法國海鹽製成麵包，其內裡帶有鹽奶油，酥脆外皮更帶有粒粒海鹽，鹹度適中，值得一試！

Saltbread In Seaside

地址：56-1,Yeonmujang-gil,Seongdong-gu,Seoul（地圖按此）

營業時間：09:00-22:00

天然海鹽麵包是人氣名物。（圖：小紅書）

天然海鹽麵包的包裝甚有質感。（圖：小紅書）

以日式庭院設計的店面位於益善洞。（圖：小紅書）

6.Dalim Bread In Seaside：Saltbread In Seaside姊妹品牌店！必買可愛小熊造型麵包

Dalim Bread In Seaside是Saltbread In Seaside的姊妹品牌店，主打的人氣名物是小熊麵包，標榜以加拿大高級小麥粉及法國AOP認證的牛油炮製而成，每盤麵包的包裝以簡約的托盤及繩子包裝，備有兩個小熊麵包及蜂蜜及牛油，賣相可愛得讓人捨不得吃掉。

Dalim Bread In Seaside

地址：38-2 Yeonmujang-gil,Seongdong-gu,Seoul（地圖按此）

營業時間：09:00-22:00

小熊造型的吐司賣相可愛。（圖：小紅書）

店面有很多小熊造型的裝飾。（圖：小紅書）

店面以開放式設計。（圖：小紅書）

7.Breadypost：鹼水蝴蝶結麵包專門店

主打鹼水蝴蝶結麵包的Breadypost，絕對是鹼水麵包控的天堂！其款式精緻之外且口味新穎，選擇豐富。分店遍佈明洞、弘大、聖水洞及龍山等，非常方便。

Breadypost

地址：1st and 2nd floor,5 Sangwon 1-gil,Seongdong-gu,Seoul（地圖按此）

營業時間：10:00-20:00

鹼水蝴蝶結麵包款式眾多。（圖：小紅書）

鹼水蝴蝶結麵包用來當下午茶最適合。（圖：小紅書）

在首爾設有多間分店。（圖：小紅書）

8.Rain Report：聽見下雨的聲音！必試彩虹牛角包

Rain Report以下雨天作主題，即使是晴天也能在店內感受下雨天的詩情畫意，聽得到滴滴答答的雨聲，充滿視覺及聽覺的享受。主打的名物是彩虹牛角包，色彩豐富且口感酥脆。

Rain Report

地址：85 Sowol-ro 40-gil, Yongsan District, Seoul（地圖按此）

營業時間：11:00-21:00

備註：聖水洞店已停業，可前往龍山分店。

彩虹牛角包。（圖：rain report Instagram）

可以在店內感受下雨的感覺。（圖：小紅書）

9.NUDAKE ：人氣眼鏡品牌Gentle Monster旗下麵包店

NUDAKE是韓國人氣眼鏡品牌Gentle Monster旗下的副線品牌，主打烘焙及甜點。店面擺放巨型牛角包作藝術裝置，牆上也有不同的牛角包展品，非常吸睛。店內會推出不同造型及口味的牛角包，包控必到。

NUDAKE

地址：Apgujeong-Ro 46-Gil 50,Gangnam-gu,Seoul（地圖按此）

營業時間：11:00-21:00

多款特色麵點及甜點。（圖：小紅書）

牆上的藝術裝置。（圖：小紅書）

巨型牛角包藝術裝置。（圖：小紅書）

10.Mil Toast House：益善洞人氣蒸吐司

位於益善洞的Mil Toast House，人氣名物是蒸吐司，烤好的吐司放進蒸籠內加熱，當打開後一股香氣隨即撲面而來。熱氣騰騰的吐司，用手撕開即可感受到麵包的鬆軟度。

Mil Toast House

地址：30-3 Supyo-ro 28-gil, Jongno District, Seoul（地圖按此）

營業時間：08:00-22:00

Mil Toast House位於益善洞。（圖：小紅書）

蒸吐司是人氣名物。（圖：小紅書）

常見問題：

問：韓國有甚麼美食推介？

答：首爾麵包店及Cafe向來是去韓國旅行必到的打卡熱點！皆因當地的麵包店及Cafe遍地開花......詳情按此

問：韓國首爾麵包有甚麼推介？

答：位於首爾安國站的Artist Bakery，是人氣麵包店London Bagel Museum的姊妹品牌店，裝潢以白色為主調，配襯紅棕木窗框及紅磚牆.....詳情按此

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多首爾美食推介

首爾麵包店及Cafe 10間必食推介！London Bagel Museum/Artist Bakery/Onion Cafe

首爾美食｜首爾最紅麵包姊妹店Artist Bakery！逾20款鹽可頌 附免排隊攻略

首爾美食｜漢南洞人氣咖啡店Milestone Coffee 必試招牌維也納咖啡/即製Tiramisu

首爾明洞美食｜近90年歷史韓牛湯飯名店河東館 米芝蓮推薦總統級牛骨湯

黑白大廚白湯匙餐廳名單！前8強主廚IG ＋餐廳地點大公開（附預約攻略）

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

日式放題│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

點心放題2026〡點心放題回本推介20間！低至$66位/不限時任食/酒店點心享75折優惠

長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？