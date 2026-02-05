首爾Cafe推薦2026｜10間首爾麵包店及咖啡店必食推介！London Bagel Museum/Artist Bakery/Onion Cafe

Marf邱彥筒專訪 定位主流但思想非主流
想知道首爾現時最流行的首爾麵包店及Cafe？馬上看看Yahoo Food的人氣推介，即看內文：
首爾麵包店及Cafe向來是去韓國旅行必到的打卡熱點！皆因當地的麵包店及Cafe遍地開花，總有一間在附近！每間均有獨特的主題特色，麵包味道款式選擇甚多之餘，更有多款不同獨特造型，想知道現時首爾最流行的麵包店及Cafe，馬上看看Yahoo Food的人氣推介！
1. London Bagel Museum：韓星追捧！人氣第一手工Bagel
London Bagel Museum絕對是首爾現時人氣第一位的麵包店，主打手工製的Bagel。由於每款Bagel都會配上豐富的餡料，口感絕對大滿足，故此也得到當地的多位人氣韓星如Jisoo、潤娥等追捧。店內裝潢以英倫風作主題，如英國主旗、女王肖像及馬賽克磚等，以木貨架陳列各款Bagel，推介芝麻奶油芝士味、薯仔奶酪芝士味及青蔥奶酪及藍莓味等。由於人氣極高，排隊等幾個小時絕對是意料之內。建議用韓國流行的餐廳訂位手機應用程式以catch table登記排隊，以減少輪候時間，更可利用等候在附近Shopping。
London Bagel Museum
地址：20 Bukchon-ro 4-gil,Jongno District,Seoul（地圖按此）
營業時間：08:00-18:00
2.Artist Bakery：首爾最紅麵包店姊妹品牌！超過20款鹽可頌
位於首爾安國站的Artist Bakery，是人氣麵包店London Bagel Museum的姊妹品牌店，裝潢以白色為主調，配襯紅棕木窗框及紅磚牆，與姊妹品牌一樣走英倫風。雖然同樣是排隊名店，但Artist Bakery人龍明顯較少。主打多達20款的鹽可頌，包括原味、芝麻、香蔥忌廉芝士、薯仔芝士、Tiramisu、肉桂核桃忌廉、藍莓、伯爵茶、檸檬及松露牛油等，賣相吸引，人氣款式是鮮牛奶忌廉及香蔥忌廉芝士，另外還有長棍法包及手工抹醬同樣受歡迎。
Artist Bakery
地址：1st floor,45 Yulgok-ro,Jongno-gu,Seoul（地圖按此）
營業時間：08:00-20:00
3.Cafe Layered：首爾最紅麵包店姊妹品牌！鬆餅天花板
安國站絕對是人氣麵包店及Cafe的戰場，Cafe Layered原來也是London Bagel Museum及Artist Bakery的姊妹品牌。以韓屋改建的店面充滿格調，主打的是不同口味的鬆餅，款式多達十多款，更被美譽是當地的鬆餅天花板！口味推介雙重芝士、南瓜奶油、抹茶奶油花生醬及雙重朱古力等，非常豐富，另外亦有蛋糕及飲品等供應。
Cafe Layered
地址：2-3 Bukchon-ro 2-gil,Jongno District,Seoul（地圖按此）
營業時間：（星期一至五）08:00-22:00、（星期六及日）10:00-22:00
4.Onion Cafe：百年韓屋Cafe！必試雪頂麵包
在首爾有多間Onion Cafe，當中以位於安國站的這間分店最受歡迎。皆因其建築物是百年韓屋，特別保留傳統木結構及復古牆面，還有充滿現代感的設計，設有開放式及半開放式空間，完全將用餐區及取餐區分隔，環境愜意，絕對是打卡熱點，故此一直是人氣排隊熱店。主打手沖咖啡、手工麵包等，人氣款式包括雪頂麵包、水果可頌等，除了堂食外，另外亦可外賣購買各式麵包。
Onion Cafe
地址：5 Gyedong-gil, Jongno-gu, Seoul（地圖按此）
營業時間：（星期一至五）07:00-22:00；（星期六至日）09:00-22:00
5.Saltbread In Seaside：網紅麵包店！必買天然海鹽麵包
Saltbread In Seaside主打天然海鹽麵包，其嚴選加拿大上乘小麥、法國AOP認證牛油及法國海鹽製成麵包，其內裡帶有鹽奶油，酥脆外皮更帶有粒粒海鹽，鹹度適中，值得一試！
Saltbread In Seaside
地址：56-1,Yeonmujang-gil,Seongdong-gu,Seoul（地圖按此）
營業時間：09:00-22:00
6.Dalim Bread In Seaside：Saltbread In Seaside姊妹品牌店！必買可愛小熊造型麵包
Dalim Bread In Seaside是Saltbread In Seaside的姊妹品牌店，主打的人氣名物是小熊麵包，標榜以加拿大高級小麥粉及法國AOP認證的牛油炮製而成，每盤麵包的包裝以簡約的托盤及繩子包裝，備有兩個小熊麵包及蜂蜜及牛油，賣相可愛得讓人捨不得吃掉。
Dalim Bread In Seaside
地址：38-2 Yeonmujang-gil,Seongdong-gu,Seoul（地圖按此）
營業時間：09:00-22:00
7.Breadypost：鹼水蝴蝶結麵包專門店
主打鹼水蝴蝶結麵包的Breadypost，絕對是鹼水麵包控的天堂！其款式精緻之外且口味新穎，選擇豐富。分店遍佈明洞、弘大、聖水洞及龍山等，非常方便。
Breadypost
地址：1st and 2nd floor,5 Sangwon 1-gil,Seongdong-gu,Seoul（地圖按此）
營業時間：10:00-20:00
8.Rain Report：聽見下雨的聲音！必試彩虹牛角包
Rain Report以下雨天作主題，即使是晴天也能在店內感受下雨天的詩情畫意，聽得到滴滴答答的雨聲，充滿視覺及聽覺的享受。主打的名物是彩虹牛角包，色彩豐富且口感酥脆。
Rain Report
地址：85 Sowol-ro 40-gil, Yongsan District, Seoul（地圖按此）
營業時間：11:00-21:00
備註：聖水洞店已停業，可前往龍山分店。
9.NUDAKE ：人氣眼鏡品牌Gentle Monster旗下麵包店
NUDAKE是韓國人氣眼鏡品牌Gentle Monster旗下的副線品牌，主打烘焙及甜點。店面擺放巨型牛角包作藝術裝置，牆上也有不同的牛角包展品，非常吸睛。店內會推出不同造型及口味的牛角包，包控必到。
NUDAKE
地址：Apgujeong-Ro 46-Gil 50,Gangnam-gu,Seoul（地圖按此）
營業時間：11:00-21:00
10.Mil Toast House：益善洞人氣蒸吐司
位於益善洞的Mil Toast House，人氣名物是蒸吐司，烤好的吐司放進蒸籠內加熱，當打開後一股香氣隨即撲面而來。熱氣騰騰的吐司，用手撕開即可感受到麵包的鬆軟度。
Mil Toast House
地址：30-3 Supyo-ro 28-gil, Jongno District, Seoul（地圖按此）
營業時間：08:00-22:00
常見問題：
問：韓國有甚麼美食推介？
答：首爾麵包店及Cafe向來是去韓國旅行必到的打卡熱點！皆因當地的麵包店及Cafe遍地開花
問：韓國首爾麵包有甚麼推介？
答：位於首爾安國站的Artist Bakery，是人氣麵包店London Bagel Museum的姊妹品牌店，裝潢以白色為主調，配襯紅棕木窗框及紅磚牆
