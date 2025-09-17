首登小巨蛋開唱 李翊君對抗病毒、勤運動

▲歌手李翊君（如圖）出道38年，將首次登小巨蛋開唱，目前她積極對抗感冒病毒也認真運動，她表示唯獨只有節食很難。（圖／寬宏藝術提供）

[NOWnews今日新聞] 情歌傳唱天后李翊君踏入歌壇至今超過38年，將在10月4日首登小巨蛋演出《翊起聽見愛》演唱會，粉絲多年敲碗引頸企盼的夢想終於成真。距離開唱只剩下不到1個月，李翊君正全力投入練團，今（17）日分享最新準備心情，她表示自己現在需要和感冒病毒對抗，為了上台好看，也努力健身，但她也坦言：「要少吃真的很難。」

▲李翊君（如圖）為了迎接第一次登小巨蛋開演唱會，積極練唱和健身。（圖／寬宏藝術提供）

懷舊曲也要新編 李翊君讓觀眾耳目一新

這次演唱會將有許多突破，李翊君表示，「我們做了很多新的音樂，也會唱一些過去演唱會沒有聽過的歌，讓大家覺得這個秀真的是不一樣。」除了部分曲目不一樣的編曲呈現，也保證經典歌曲絕對完整呈現給歌迷，唱好唱滿，不過新編曲也提高演唱時不少難度，李翊君指出，「這次的編曲都是好聽的！現在最重要的就是我要把它們記熟，其他都不是問題。」

除了音樂上的挑戰，李翊君也積極加強體能，力求在小巨蛋舞台呈現最佳狀態，「運動是我生活的一部分，但這次因為要登上小巨蛋，每天都要加強訓練。區域性的雕塑、讓穿衣服更好看，甚至提升抵抗力，避免最近流行的感冒，都是我努力的方向。」她笑稱最近不僅要對抗病毒，還要與美食誘惑拉鋸，「我沒有特別忌口的食物，但少吃真的很難，我不是那種刻意減肥的人，但演唱會一定要吃飽才有力量。問題是又怕胖，衣服會穿不下，那種糾結真的很折磨。」她甚至自嘲到最後「衣服老是要改」，因為每演唱會前體態都會特別瘦，「結果衣服就鬆了，只好一直改小。」

▲李翊君（如圖）也是主張運動勝過節食，藉此保持體態的人。（圖／寬宏藝術提供）

運動健身養身體 唯有節食難度高

對歌迷而言，李翊君的歌聲承載無數青春記憶，自18歲以〈萍聚〉成名後，她陸續推出〈雨蝶〉、〈風中的承諾〉、〈諾言〉、〈苦海女神龍〉與〈七情六慾〉等膾炙人口的金曲，成為情歌傳唱天后的最佳代名詞，李翊君也承諾，「經典曲目一首都不會少，一定唱到大家心滿意足才回家。」多年來，李翊君在舞台上始終寵粉到底。即便場地擴大到小巨蛋，她仍強調會想辦法做到零距離互動，「我很珍惜與歌迷見面的機會，不管在哪裡唱都希望能拉近距離。」《翊起聽見愛》演唱會將在10月4日於台北小巨蛋舉行，購票請洽寬宏售票。

