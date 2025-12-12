首購族避坑！《房屋聽信義》提裝修全攻略

▲信義房屋 Podcast《房屋聽信義》第53集邀請歐德傢俱設計師楊程凱分享為首購族打造的「裝修避坑指南」。（圖／信義房屋）

[NOWnews今日新聞] 買房只是起點，真正的考驗從交屋後才開始。信義房屋 Podcast《房屋聽信義》第53集邀請歐德傢俱楊程凱設計師分享為首購族打造的「裝修避坑指南」，從預算配置、風格選擇到與設計師溝通的技巧，完整解析新手最容易忽略的裝潢細節，協助屋主將理想藍圖化為真正好住的家。

節目一開始即點出首購族的最大心聲「成交只是開始，裝潢才是真正的挑戰」；面對第一次裝潢的焦慮，楊程凱憑藉15年實務經驗，分享從預售屋客變、新成屋裝修到中古屋改善的完整心法。

楊程凱指出，多數首購客戶在有限預算中希望兼具收納、美觀與實用性，但往往忽略日後家庭成員變動、毛孩加入、生活型態調整等重要因素。他建議在設計前先保留彈性，讓空間未來更能因應需求改動。

談及裝潢最關鍵的預算配置，楊程凱以「基礎工程」與「家具軟裝」區分兩大類，提醒屋主「可做得少，但一定要做得好」，天花、地板、水電等隱蔽工程屬「非做不可」，一旦日後返工，代價極高。他強調，主流北歐風、奶茶風、侘寂風等風格，真正影響品質的是材料與工法。

而如何在有限預算下打造「開箱級」亮點？楊程凱提出「9比1亮點法則」在整體維持耐看、實用的基礎上，用10%預算打造一處獨特角落，例如特殊材質牆面、別緻照明或個性化設計，即能有效提升整體空間質感。

與設計師溝通方面，他建議屋主務必先釐清家庭成員、生活習慣與實際需求，並蒐集圖片建立風格方向。他也常以「情境式引導」協助屋主釐清需求，例如想像回家動線即可看出玄關需要哪些收納與機能。透過這種方式，實用性會自然浮現，而不會落入「看起來很美、實際不好用」的陷阱。

節目中也揭露消費者最常後悔的裝潢項目，如窗邊臥榻等「夢幻想像的空間」。楊程凱笑稱，「很多人幻想夕陽下喝咖啡看書，但最後都變成堆衣服的平台。」提醒屋主務必評估生活真實使用情境，避免被美好畫面誤導。

對於最令人頭痛的追加預算，楊程凱表示，只要在報價單中清楚量化項目、單價與數量，即可事先避免爭議；選材時也建議到大店面觀看整片樣式，而非只看單片樣本，以免完工後出現「顏色不如預期」的遺憾。

他給新手開工前三大建議。第一，認識自己，以「必要、加分、可有可無」來釐清需求分級，第二、選對設計師，確認其資格、資歷與品牌保障，避免「裝潢蟑螂」，第三、了解材料等級，依家庭狀況、是否有小孩，選擇健康、安全的建材。《房屋聽信義》本集已上線，可依此連結收聽https://lihi3.me/nieyC

