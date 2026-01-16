首都專線｜內地新電動單車限速 舊二手車有價有市(李馨萍報道)

【Now新聞台】內地上月推出電動單車新規定，所有新上牌或新車須鎖定最高時速在25公里內，而電池、車身設計等都有特定要求，嚴禁非法改裝。

新規定推行一個多月，民眾的反應如何？

王先生：「外賣配速要求就是時速30公里，你低於30都送不到，都會超時，都會被扣錢。」

胡先生：「不會買。(為甚麼？)速度太慢了，那車沒法用，沒有車尾箱，甚麼都沒有。」

現時全國約有3.8億輛已登記的電動單車，相當於每4個人就擁有一輛。在北京這些大城市，繁忙時間塞車最少都要一小時起，這個時候電動單車就是一般民眾出行的好選擇。

新車市場反應未如理想，不限速的二手車反而成為不少人的首選。不過新規定實施後，這些沒有車牌的舊款車無法正式登記，有車店就聲稱有解決方法。

車店職員：「它上不了牌。(交警見看沒車牌會否攔我？)我給你找個牌。(隨便掛個牌？)對，他不會查你。」

有律師稱，二手車沒有正式過戶，甚至涉嫌「套牌」的行為，買賣雙方都可能有法律風險。

律師趙占領：「車輛如果被他人撞壞或者丟失，或者發生其他被侵權的情形，買方是很難直接以所有權人的身份維護自己的合法權益。從法律上來講，車輛所有權人仍然是原來車主，也就是賣方，比如說發生交通事故，有可能車輛原來的車主、車牌上所登記的車主，他需要承擔法律責任。」

北京交管部門近日公布，今年5月起，二手電動單車買賣後，須在30日內辦理轉讓登記，駕駛時必須戴頭盔，執法人員將會加強巡查。

#要聞