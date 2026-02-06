首都專線｜內地獨居人口上升 數字遺產應用程式興起

【Now新聞台】小張是家中獨女，離鄉別井來到大城市工作，除了上班幾乎足不出戶，每天的指定動作，就是打開管理個人數字遺產的手機應用程式簽到。

這個習慣源於看到有獨居青年工作過勞猝死無人知的新聞，令她非常感觸。

應用程式用戶小張：「我覺得認為它是我最好的一個見證和青春、它這種小隱形的資產，也希望能夠通過這個應用程式，如果確實哪天不幸出了一些小意外，能夠轉達給我的爸媽，讓他見識確實他們很鮮活的一個孩子，也至少很快樂過。」

用戶可在應用程式內透過文字、圖片或影片，記錄日常生活、心情，甚至預留遺言，並設置簽到周期和收件人，萬一用戶意外離世，系統就會將用戶在「雲端」留住的愛與記憶傳遞出去。

除了獨居長者外，近年獨居的年輕人也越來越多。統計顯示，內地獨居人口已超過一億，預計去到2030年更可能達到兩億。

應用程式的負責人稱，隨著獨居的人數越來越多，留意到近年用戶有年輕化的趨勢，今年的用戶數量較去年同期大幅上升20倍，亦反映獨居人士渴望一份關心。

應用程式創始人侯東民：「一些學生、未成年人，他們並沒有甚麼金錢可以去傳承，但是他們有更多的包含個人情緒在內的一些話語，或者說是數字上關於照片視頻，這些東西他們是需要表達的。如果說他們在最後一刻都不能表達出來，我覺得是會非常遺憾的。」

負責人又計劃推出可檢測身體狀況的設備，如果檢測到用戶身體狀況有異常，可及時替他們尋求協助。

