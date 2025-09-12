首都專線｜全球首個機械人便利店落戶北京 計劃年內進軍香港推動具身智能(楊佩詩報道)

【Now新聞台】中午吃飯時間，一大班人來到這間便利店爭相下單買咖啡，還舉起手機拍攝，究竟有甚麼特別？原來是為了這個非一般的店員「小蓋」而來。

保加利亞遊客Martin：「我們不知是機械人，只是無意中遇到。它比較慢，但只是剛開始需要時間去調整，但肯定是好的開始，它不會疲累，不需要休息。我從未見過這個東西在我的國家，非常有趣，每天都有新事物。」

北京市民郭小姐：「挺好的，就是這如果是比較『社恐』的人可能自己點的單，等機器人做好了，因為可以避免人與人之間交流，可以比較有意思一點。」

這間具未來感的便利店「銀河太空艙」座落在北京海澱區大融城，是全球首個人形機械人面向消費者常態化運營的零售店，今年8月初起營運，日均服務約一千人次。

銀河通用首席戰略官趙于莉：「這種科技新消費是非常大的一個趨勢，能夠給消費者帶來一個煥然一新。有一個很強的旅遊效果，在我們線下部署之後，我們就看到我們引流效果，能夠給周邊的消費人群，能帶來30%至40%的提升。」

「小蓋」加入了人性化設計，只要走近，它就會主動和你聊天，吸引你光顧。

9平方米的「太空艙」，亦可按需求賣小食、文創產品、藥品等。公司計劃未來幾個月在十個城市打造一百個「太空艙」，公司去年七月與香港投資管理公司合作，開展在港戰略布局，包括探索機械人在商業及旅遊等場景應用，支持香港成為國際具身智能、人才聚集地及創新中心，計劃年內進軍香港。

趙于莉：「可以在多種不同的場景，包括熱門的商圈、交通樞紐以及景區進行快捷的部署，它整個的形象是搭載了一個科技感的形象，能夠很強的彰顯城市的一個科技服務的新形象，能夠更好的更為我們香港作為一個國際科技創新服務城市，這樣的一個形象去進行有利的體驗。」

