首都專線｜北京元旦氣溫驟降 民眾傾向留京過節(李馨萍報道)

【Now新聞台】在一片白濛濛的雪坡上翻滾，朋友一起打雪仗——內地一連三日元旦假期，北京氣溫驟降 ，最低氣溫只有負九度 ，但無阻民眾放假去玩的決心。

在郊區這個露營地，池塘已經結成厚冰，搖身一變成為溜冰場。

郝先生：「感覺非常快樂，找到小時候的感覺。(假期)就在北京周邊玩，因為假期也比較短，孩子不適合太遠，就近玩一玩。」

余小姐：「主要糾結是不知道去哪裡 。(為甚麼？)(北京)周邊可以玩的有很多，冬天可以做的事也很多，泡溫泉、滑冰、滑雪。」

北京多個冰雪場地都趕在元旦假期前開幕，場地負責人預計冰雪項目可在元旦假期吸引過萬人到訪。

營地負責人孫建東：「其實有一大部分客戶，他還是沒有辦法去選擇長途旅行，或者是趕到東北這樣一個人群聚集的地方，他不一定非常喜歡，所以我們知道的大部分人群，其實還是要去追求往戶外去體驗，但是又不想花太多的錢的話，其實京郊或者是近郊就會成為他的首選。」

來到這裡除了溜冰，還可以租這些冰上單車玩，不過大家玩的時候記得注意安全。

除了溜冰，不少人就選擇在北京行山，在高處欣賞這個北京的「海」。

任小姐：「風景也挺好的，而且離北京市區挺近。我們目前都是這樣，不會去太遠的地方，要不然牠自己在家不太行，所以會在北京周邊。」

田小姐：「人太多，所以我們會找周邊稍為人少一些的地方待一待。」

國鐵北京局預計元旦出行高峰期間，平均每日載客量超過125萬人次。

