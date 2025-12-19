首都專線｜北京友誼商店見證時代變遷 改造後成網紅打卡熱點(李馨萍報道)

【Now新聞台】充滿懷舊風情的餐廳，中間的牌匾是改造後留下的原件，二樓的鐵皮裝飾，一磚一瓦都體現當年的建築風格。

英國首相戴卓爾夫人、美國總統卡特、老布殊等多國前領袖都曾到訪過友誼商店。

餐廳老闆華哥：「當時老友誼的員工醫療證，還有報紙、宣傳、(當年的)中國日報，還有它做的活動，我們盡量能保留的都給他保留下來，還有它得到的獎牌。」

建於1964年的北京友誼商店，經改造後成為潮流熱點。餐廳老闆華哥自小就對這裡充滿好奇，特地在此租店經營。

華哥：「我本身也非常喜歡歷史的東西，我其實也是想把這些留下來，因為這些都是一種文化的傳承，把這些留下來留給年輕人，讓他們更了解當時的年代的一些文化的背景。」

位於使館區附近的友誼商店，是中國首家涉外的零售企業，當年這裡售賣的都是市面上買不到的外國貨品，以及最優質的國產貨品。當年只對外賓開放，要有外匯券才能進入，充滿神秘感。

隨著國家取消外匯券、全面開放零售市場，友誼商店都不再用傳統百貨公司的營運模式，而是引入不同類型的餐廳、商店進駐，成為區內的藝術潮流集中地，卻又保留著時代的記憶。

來到這裡除了逛街和吃飯，還可以在這部機器以9.9元的價錢拍照，體驗上「報紙頭版」的感覺。

有民眾專程帶小朋友來感受。

郭女士：「以前的友誼商店來的人非常多，因為它在北京挺有名的一個老的商店，來這裡不光是記載歷史，而且就來這裡，你要欣賞這裡的所有的傳承。」

俏姨：「我覺得我還挺喜歡的、還蠻輕鬆的、蠻自由的感覺，然後又能找到以前的歷史的痕跡。」

轉型後的友誼商店，銷售額在半年內達到兩億元人民幣。園區仍在改建，將會引入寵物及運動等品牌進駐。

