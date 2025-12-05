首都專線｜北京推青年公寓單位月租低至一千元 吸引創科人才匯聚經開區(李馨萍報道)

【Now新聞台】落地大玻璃窗、可以三面落地的大床、電視機、雪櫃等傢俬都一應俱全，這裡不是酒店房，而是位於北京經濟技術開發區的青年公寓。

來自湖南的鄧繹如是住客之一，今年剛碩士畢業，在這區的企業找到技術研發的工作。在政府資助下，約300呎的單位，第一年的租金每月只需約一千元人民幣。

信息技術公司技術研發人員鄧繹如：「北京的房價或者生活壓力還是比較大的，經濟技術開發區這邊，它是有大量高精尖的技術企業在這邊，也會有大量青年人才聚集在這邊就業和創業，所以說我們有時候也會有技術聚會。」

廣告 廣告

這裡亦有公共空間可以讓年輕人過來做運動、認識朋友、擴闊社交圈子。政府推出一系列住屋補貼，包括超過1500個資助單位，讓在這區工作的年輕人以優惠價入住。在9月一推出，申請已經爆滿，至今一房難求，超過九成的住客都是非本地的年輕人。

經開區工委組織人事部人才服務處幹部王思夏：「其實人才和產業本身就是相輔相成的關係，我們一直把人才當作我們發展的支撐、經開區整個發展的第一資源。像一些企業做招聘宣傳的時候，就可以把政府的政策搬出來。這相對來講就會較其他城市、其他區，讓我們區域的產業對人才有更好的吸引力。」

現時經開區匯聚大量信息技術產業 、新能源汽車、生物技術 、機器人等創新科技企業，政府正研究開放更多資助單位，吸引更多年輕人才來發展。

#要聞