首都專線｜北京通州站啟用進一步 完善京津冀1小時交通圈(李馨萍報道)

【Now新聞台】隨著國家大力推動京津冀協同發展，近年跨區工作的人越來越多。

來自河北唐山的莫莉就是其中一位，放假時想回家探望父母，搭完高鐵又要迫地鐵，遇上大塞車，來回交通時間都要6、7小時，不過自從通州站啟用後，終於有些改變。

莫莉：「到北京通州站的話，其實就在通勤上面會好很多，它就不堵車、很方便。從我家出發到北京通州站的話，差不多是30分鐘，就是省掉了將近一個小時的時間。同時從北京通州站的高鐵，出發到唐山站的話，差不多是一個小時。」

這個鄰近北京東六環的通州站，是亞洲最大的地下綜合交通樞紐，亦是北京第八個一類鐵路客運站，亦令北京成為第一個有八大火車站及兩個機場的城市。由通州站出發去河北的唐山站、天津的北辰站，全程不用1小時，去旅遊熱點秦皇島也只要1.5小時。

北京市交通委稱，通州站可舒緩市中心的交通壓力，亦進一步完善京津冀1小時交通圈。

北京市交通委客運綜合協調處處長李雪濱：「2020年以前，北京市民通過鐵路出京，基本上都選擇北京站、北京南站、北京西站、北京北站4個火車站，它基本上是在三環內，甚至說在二環內。今天北京通州站的開通，實際上8個火車站分布上更加均衡了，通州站實際上是一個面向未來的綜合的交通樞紐。」

新站啟用後亦為遊客提供多了一個出行的選擇，在元旦假期錄得約三萬人次旅客。

錢先生：「如果我們開車去的話，可能會時間比較長，因為孩子畢竟小，怕呆不住。這個高鐵列車開通了，它拉動了兩地的一個距離、縮短了時間，也讓我們出行的更為便利。」

北京通州站啟用後，陸續會有更多來往北京東面城市和東北面城市的路線開通，之後民眾出行就更方便。

