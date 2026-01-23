首都專線｜國博舉行「十四五」製造業展 展示國家發展成果

【Now新聞台】第一架國產大型客機C919、時速可達450公里的新一代高鐵列車CR450動車組、神舟飛船、長征系列運載火箭。這些在國家「十四五」規劃期間，經歷重大里程碑的中國製造業發展成果，變成模型，一一在國家博物館亮相。

在「十四五」期間，中國製造業增加值增量達到8萬億元人民幣，製造業發展少不了稀土、玻璃纖維等原材料支持。有原材料製造商稱，國產原材料的崛起確保有可靠的材料供應，有助中國製造業發展。

中國建材集團副總經理王于猛：「智能手機和平板電視在某一個年代、某一個年度，突然間降價是非常厲害非常大幅度降價，就是因為這種超薄玻璃的國產化替代，我們的材料製造不僅僅聚焦於我們的基礎設施建設，也與人的生活密切相關。」

在「十四五」期間，人工智能發展迅速，去年人工智能企業數量超過6000間，核心產業規模預計突破1.2萬億元。工信部稱，未來會繼續以「人工智能+材料」的方向發展。在「十四五」期間，有越來越多中國製的機械人投入市場，好像這個人形機械人就可以應用在工業、商業等不同範疇。

有已落户香港的內地家電製造商稱，希望透過香港這個平台，將中國製貨品更有效地打入國際市場，改變世界對中國的印象。

格力電器副總裁朱磊：「你會發現，當大家通過有各種各樣的摩擦的時候，中國製造和中國品牌上演一個溝通的角色。海外的消費者不管他生活在哪，他可能會因為一個中國產品改變對中國的印象。」

今次展覽將展出至五月底，透過超過300件展品，呈現「十四五」期間，中國製造業的發展歷程。

