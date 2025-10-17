首都專線｜國家壓縮審批創新藥獲臨床試驗時間 吸引全球藥企到中國發展

【Now新聞台】新藥研發到批准給病人使用的過程十分漫長，國家藥監局去年開展試點工作，壓縮審批創新藥物獲批臨床試驗的時間。

北京大學腫瘤醫院是第一批試點機構。醫院指，以前外國有政策紅利，吸引藥企到外國做創新藥臨床試驗，但試點工作開展後，助力更多臨床試驗到中國參與早期研發。

北京大學腫瘤醫院副院長宋玉琴：「中國有這麼大的一個患者群的需求，對吧？他們很快到這兒來，我們驅動的又快，入的又快，質量又好，自然我們就會吸引全球的這些創新藥物的公司，都更早的進入到中國來。如果要是說你走得快，別人還沒有這個數據，你就有了，所以人家國外的這種比如說基金或者是投資，或者是一些大藥企，他們就願意出高價買的。這是不是對我們國家的創新藥物的研發，也是非常重要的。」

醫院採用智能篩選系統，來看病的病人只要符合試驗項目的要求，就會主動推薦比研究團隊。經病人同意之後，就可以快速啟動試藥方案。

北京市藥監局指，全市共有14個創新藥項目在試點期間獲批臨床試驗，審評時間縮短至平均24.6日，最快18日完成，較以往提速七成，而由獲批至啟動試藥最短只需一周。

北京市藥監局藥品注冊處副處長貝雷：「確保一些創新藥、兒童藥、罕見病藥，能夠盡快的開展臨床實驗，甚至於可能盡快的、盡早的投入臨床使用，滿足患者的用藥需求。北京市藥監局也會加強對醫療(藥物臨床試驗)機構的日常監管，確保醫療機構能夠依法依規的開展藥物臨床試驗，確保人民群眾用藥安全。」

國家藥監局上月亦優化試點政策，推出創新藥臨床試驗，30天快速審批通道。

