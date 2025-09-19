首都專線｜寧夏賀蘭山風土宜產釀酒葡萄 特色口味受國內外歡迎

【Now新聞台】位於寧夏賀蘭山東麓地區的西鴿酒莊擁有三萬多畝葡萄園，這裡日照充足，土質比較疏鬆，加上有豐富礦物的黃河水灌溉，為種植葡萄和釀酒帶來有利條件。

酒莊全球品牌大使陳仙妮在法國葡萄酒之鄉勃艮第出生，原先是在領事館工作，向中國及亞洲推廣法國葡萄酒，現在變成向世界推廣寧夏的葡萄酒。

西鴿酒莊全球品牌大使陳仙妮：「寧夏賀蘭山東麓的葡萄酒是甘潤平衡的特色口味，而且寧夏賀蘭山東麓和中國精品葡萄酒在全世界的平台上，是能提供一個新興的葡萄酒產區和口感和風格。」

釀酒的葡萄和一般吃的葡萄不一樣，要皮愈厚，核愈多，味道愈酸澀，釀出來的酒愈好。

賀蘭山東麓產區每年出產約1.4億瓶葡萄酒，而酒莊釀製的「609」乾紅葡萄酒以當地盛產的蛇龍珠及赤霞珠葡萄混釀而成，酒身較厚，亦帶淡淡果香。

2023年曾用來宴請到訪的法國總統馬克龍，被譽為國寶酒及國宴酒，亦在本港的美酒佳餚巡禮亮相過。

陳仙妮：「政府機構包括商務廳、包括文化旅遊廳，大家都在協助我們去推廣一個產區在帶動整個中國葡萄酒產業的發展，肯定是離不開政府的支持！」

除了葡萄酒產業，寧夏這個荒漠之地亦適合發展新能源。有能源公司在銀川黃河東岸這塊佔地16萬畝的土地安裝光伏板，同時在下方種植中藥材檸條、杞子等農作物，構建下方種林草，上方發綠電的農光一體化新發展模式，每年可發綠電17億度並提供近8萬個工作崗位。

寶豐集團副董事長劉元管：「光伏板需要擦拭是吧？另外一個枸杞的種植、採摘、田間管理，這都需要人。當地的月牙湖鄉的移民群眾有2000戶左右，每一戶每年大概可以增收4萬塊錢，增收致富的一個帶動作用。」

截至去年底，全國新型儲能裝機達到7376萬千瓦，裝機規模佔全球比率超過四成，躍居世界第一。

