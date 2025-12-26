首都專線｜「情緒價值」成內地年輕人消費新特點

【Now新聞台】天仍未黑，各位賓客已陸續來到為晚宴做準備。

服飾、妝容、髮型，每個細節都不容忽視，悉心打扮都只是為了吃一餐飯。

富麗堂皇的大廳，這裡不是拍戲的地方，而是吃晚飯的地方，中國舞、琵琶、古箏、笛，中國樂器齊合奏。服飾妝髮、拍照，餐費加起來人均盛惠過千元，吃的不是山珍海味，而是一份情緒價值。

蘇女士：「以這種情緒價值來講，這個價格不貴吧，我覺得是非常合理的，不管怎麼講，我認為這種情緒性的，就是沉浸式的就餐體驗，是非常值得一試的，我很喜歡。因為我覺得人生苦短，我覺得能享受生活的話，那一瞬間我覺得是值得的。」

陳女士：「我覺得現在基本上都是為情緒而消費了，吃飯的話大家都會覺得已經很普通，沒甚麼感覺了，沉浸式的會更好一些，體驗感更好一些。」

除了看表演和吃飯之外，演員也會突然走出來邀請客人一起互動，投入表演其中。

工信部早前稱，中國傳統文化、國潮從小眾潮流躍升為年輕人追捧的主流趨勢，有學者認為是需求升級結果。

經濟學者曹和平：「恰好是吃穿住行大體上得到滿足，然後又從吃穿住行這個水平上要向大健康，要向人們的心理，意識形態，產業升級換代，消費的升級換代這個方向去過渡，這就是過去所說的消費升級理論，比如說冬雪經濟、節假日長假、金像獎經濟來推動經濟的增長。 」

曹和平又認為，未來經濟發展要順應市場需要，包括利用北京獨特的歷史文化背景，支持國潮文化發展。

