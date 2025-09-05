首都專線｜瀋陽故宮暑假旅客增26% 旅拍競爭激烈有店舖走高端路線留客

【Now新聞台】象徵皇族的標誌性明黃屋頂，這裡不是北京紫禁城，而是瀋陽故宮，是滿清入主中原前的皇宮。除了清太祖努爾哈赤坐過的龍椅，亦展示了滿清獨有的八旗制度、玉如意等文物。今年暑假迎來旅客高峰，接待了近182萬人次，同比增長約26%。

遊客王小姐：「挺壯觀、挺威宏的，然後很大氣，比起北京故宮還是稍為遜色點，但已經很壯觀了。北京可能是清朝跟明朝歷史文化比較多一點，這邊就是單一的清朝。」

約400年前，努爾哈赤率領八旗大軍遷都盛京，即現時的瀋陽。最先修建大政殿及十王亭，主要用來舉行大型典禮等，八旗旗主、官員亦在這辦公。皇太極即位後進行擴建，增建臨朝聽政的崇政殿及後宮清寧宮等，形成宮高殿低格局，符合滿族「擇高而居」習俗。

充滿古代氣息的建築衍生了「穿越文化」，皇帝、皇后、格格等隨處可見。

遊客戈小姐：「我覺得格格很溫柔，然後也比較優雅，也很嚮往格格這個角色，除了格格以外，沒有想過，當時奔著格格就去了。」

遊客杜宇宣：「皇帝。(為甚麼挑皇帝這個角色？)因為好看，比較偉大，感覺像古代的第一名，很帥氣。」

來到瀋陽故宮，不少女士會做皇后或格格，不過可以反串一下，像我這身王爺的裝扮，都巾幗不讓鬚眉。

旅拍店應運而生，單是故宮周邊便有百多間，最便宜128元人民幣包服裝、化妝、攝影服務。有店舖決定走高端路線，價格貴一倍有多，但化妝品全部用國際一線品牌，拍照成品顧客滿意為止，所以不乏捧場客，每日預約都爆滿。

旅拍店店主沈林：「競爭很大，競爭大在哪？就大在一方面，就是價格和技術不對等，可能說有的會很便宜，但是時間付出也不會那麼多，甚麼價位都有，做的品質也不一樣，可能人家是走流量的、走那個量產的，我們是走品質的。」

舖頭用過的衣服及鞋每日都要清洗及消毒，保證衞生。

