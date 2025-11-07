首都專線｜雙十一購物節開鑼 十五五擴內需 學者：增加收入推動購買力

【Now新聞台】見到這些宣傳，就知道一年一度的雙十一購物節又到。它減、它又減，仍未到正日，商場店舖已經各出奇招搶客。這個號稱全年最大的促銷優惠，是否能促進消費呢？

田小姐：「感覺那些折扣還有那些贈品合計下來，感覺沒有之前(優惠)力度那麼大了。」

蘇小姐：「以前會比說衣服和首飾各方面會多一點，但現在已經沒有這方面慾望了。」

劉小姐：「其實感覺也不是只有雙十一有折扣，淘寶甚麼的就是過段時間就會有。」

逛商場的人 一袋二袋滿載而歸。線上線下結合，送貨員也忙著派送網購貨品。

網購平台的競爭同樣激烈，有平台甚至在九月中的時候就推出雙十一優惠，希望透過延長優惠期，吸引更多客人消費。

四中全會通過的十五五規劃提到，要促進消費和投資、供給和需求良性互動，增強國內大循環、內生動力和可靠性，當中包括大力提振消費。

有經濟學者認為，關鍵是要擴大就業，增加民眾收入，並推動民營經濟發展。

中國政策科學研究會經濟政策委員會副主任徐洪才：「如果在一些壟斷性的領域，我們擴大開放，讓民營企業多參與一些，讓他們有更多拓展業務的機會，那麼他就可以減少在一些其他領域的內捲，可以緩解這種競爭的壓力，還有就是拓展多元化的海外市場。」

因應雙十一，部分城市市場監管部門召開經營者行政指導會，督促企業規範促銷行為，保障消費者權益，不可以虛構「庫存緊張」，誘導消費者。學者認為，電商要履行企業責任。

徐洪才：「我覺得更多還是要關注產品服務的質量的提升，如果大家都過多的在這種打折方面競爭，必然也會導致惡性競爭，甚至內捲式競爭，最終結果倒閉。我們的一些商家假冒偽劣、以次充好，可能會損害消費者權益。」

徐洪才認為，市場出現不良競爭時，監管部門應出面糾正，促進良性競爭。

